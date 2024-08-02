Алькарас — в финале Олимпиады! Разгромил обидчика Медведева и установил рекорд Игр

Состав полуфиналистов олимпийского соревнования в мужском одиночном разряде на 75% совпал с четвёркой лучших на последнем турнире «Большого шлема». Всего месяц назад Карлос Алькарас, Новак Джокович и Лоренцо Музетти дошли до полуфинала на Уимблдоне-2024, а теперь их троица прорвалась в аналогичную стадию на главном старте четырёхлетия. Примечательно, что даже расстановка теннисистов по полуфиналам в Париже оказалась такой же, как и в столице Англии. Джокович и Музетти образовали один полуфинал, а Алькарас отправился во второй.

Вся разница заключалась лишь в том, что изменился соперник испанского теннисиста по матчу за выход в финал. И это изменение оказалось с большим знаком минус для российских поклонников тенниса. Всё дело в том, что в Лондоне четвёртым полуфиналистом стал россиянин Даниил Медведев, а в Париже в четвёрку сильнейших пробился канадец Феликс Оже-Альяссим, который на стадии третьего круга как раз и нанёс обидное поражение уроженцу Москвы.

Затем в четвертьфинале Оже-Альяссим выиграл трёхсетовый поединок у норвежца Каспера Рууда, а Алькарас в двух партиях расправился с американцем Томми Полом. Во втором сете Карлос ушёл с 2:5 и отыграл сетбол на тай-брейке, благодаря чему вошёл в историю теннисных турниров на Олимпийских играх. Алькарасу 21 год и 83 дня – и он четвёртый в списке самых молодых полуфиналистов мужского одиночного разряда Олимпиады после возвращения тенниса (в 1988-м) в программу Игр.

В 2000 году швейцарец Роджер Федерер прорвался в полуфинал Сиднея в возрасте 19 лет и 41 дня. Восемью годами ранее в Барселоне хорват Горан Иванишевич вышел в полуфинал в возрасте 20 лет и 318 дней, а в 2008-м в Пекине серб Новак Джокович покорил это достижение в 21 год и 81 день. При этом никому из трёх перечисленных теннисистов на тех турнирах не удавалось выйти в финал. Роджер и вовсе покинул Австралию без медали, а Горан и Новак завершали соревнования с бронзовыми наградами.

Таким образом, в случае победы над Оже-Альяссимом Алькарас становился бы самым молодым финалистов Олимпиад в современной истории Игр. История личных встреч канадца и испанца складывается интересным образом. Первые три матча в их противостоянии остались за более опытным Феликсом, но следующие три встречи выиграл Карлос.

Причём Алькарас одержал три победы подряд с общим счётом по сетам 7:0. И ни в одной из этих партий канадский спортсмен не смог взять больше четырёх геймов. Последняя из встреч состоялась в этом году как раз на кортах «Ролан Гаррос», и там Алькарас прошёлся катком по своему сопернику – 6:3, 6:3, 6:1.

Перед началом полуфинала испанец признался, что его физическое состояние далеко от оптимального.

«Физически я не в лучшей форме и сегодня проснулся довольно уставшим после вчерашнего напряжённого дня. Но мы на Олимпиаде, представляем Испанию, и для меня это важно. Это подстёгивает, не даёт думать об усталости и помогает отдавать все силы», — заметил Алькарас после победы над Полом.

В этой связи затягивать пребывание на корте в полуфинале вряд ли входило в планы молодого испанца. 21-летний Алькарас начал форсировать события со старта встречи, сумев сделать брейк уже в третьем гейме. Не обошлось и без серьёзной помощи со стороны Феликса, который сначала грубо ошибся при 30:30, а следом допустил роковую двойную на брейк-пойнте.

Феликс Оже-Альяссим Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сделанный брейк позволил Алькарасу захватить преимущество в сете, которое он через несколько минут ещё сильнее упрочил, второй раз подряд забрав подачу соперника – 4:1. В сложившейся ситуации довести сет до победного итога для испанца было простой задачей. К тому же Феликс провалился в психологическую яму, выбраться из которой ему никак не удавалось. В концовке партии он ещё раз не смог удержать свой гейм, нарвавшись на разгром – 6:1 в пользу Алькараса.

Испанец забрал восьмой подряд сет в личном противостоянии с канадцем, снова не позволив тому даже помечтать о ведении равной борьбы. Во втором сете игровая картинка повторилась в том плане, что роковым для Феликса опять стал второй гейм на его подаче. При счёте 1:2 он не смог взять гейм на своей подаче, как и в стартовой партии, опять допустив двойную на брейк-пойнте. Это был окончательный приговор для надежд Оже-Альяссима на попадание в финал Олимпиады.

В дальнейшем Алькарас не дал ни единого шанса канадскому теннисисту на возрождение интриги в этом матче. Сделав ещё один брейк, испанский теннисист одержал разгромную победу – 6:1, 6:1. Карлос четвёртый раз подряд обыграл удобного канадца, впервые в карьере сумев выйти в финал Олимпиады.

Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Он стал самым молодым финалистом Олимпиады в мужском одиночном разряде после возвращения тенниса в программу Игр. В решающем поединке Карлос сразится с победителем второго полуфинала между Джоковичем и Музетти, а Оже-Альяссим второй раз в Париже сыграет за бронзу. Сегодня его ещё ждёт бронзовый поединок в миксте, где он выступает в паре с Габриэлой Дабровски. Их соперники — представили Нидерландов Весли Колхоф и Деми Схурс.

Олимпийский теннисный турнир завершится 4 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».