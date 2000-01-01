Векич повторила особое достижение Дементьевой на Олимпиаде

Первопроходцы

До этого подобное удавалось лишь двум теннисисткам. Елена Дементьева сотворила такое чудо на ОИ-2000, а Моника Пуиг — на ОИ-2016. Россиянка взяла серебро, проиграв Винус Уильямс, а пуэрториканка завоевала золото, разобравшись с Анжеликой Кербер.