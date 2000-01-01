Векич повторила особое достижение Дементьевой
Донна Векич неожиданно вышла в финал Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Хорватка лишь третья теннисистка, доходившая до решающего матча ОИ, ещё не оказавшись в финале ТБШ или турниров WTA-1000.
Первопроходцы
До этого подобное удавалось лишь двум теннисисткам. Елена Дементьева сотворила такое чудо на ОИ-2000, а Моника Пуиг — на ОИ-2016. Россиянка взяла серебро, проиграв Винус Уильямс, а пуэрториканка завоевала золото, разобравшись с Анжеликой Кербер.
Векич повторила особое достижение Дементьевой на Олимпиаде
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