Наши девчонки с медалями! Андреева и Шнайдер разгромили испанок и ворвались в финал ОИ

Мирра и Диана уже обеспечили себе как минимум серебро. Но очень хочется золота.

В пятницу, 2 августа, на олимпийском теннисном турнире в Париже (Франция) состоялись полуфинальные встречи в женском парном разряде. Участницами одного из матчей стали 17-летняя Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которая на три года старше напарницы. Их соперницами стали Кристина Букша и Сара Соррибес-Тормо. Испанки в четвертьфинале обыграли украинок Людмилу и Надежду Киченок (6:3, 2:6, [12:10]), а Андреева и Шнайдер в блестящем стиле прошли чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову, главных фаворитов турнира (6:1, 7:5).

Выйдя в полуфинал, наши девушки рассказали о настрое на предстоящий матч.

Андреева: Да, будем бороться за медаль, но это неважно. Будем бороться за каждый мяч.

Шнайдер: Будем показывать наш лучший теннис.

Андреева: Аппетит, конечно, придёт, но надо делать всё на корте.

А финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков предположил, что Мирре и Диане будет тяжело. «В полуфинале их ждёт испанская пара, с которой, по идее, им должно быть легче, чем с Крейчиковой и Синяковой. Но уверен, что в полуфинале будет тяжело», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Андреева и Шнайдер хорошо вошли в матч, несмотря на не слишком успешное начало: двойная ошибка и 0:30 на подаче Мирры. В первом гейме испанки даже на брейк-пойнт не вышли, а во втором россиянки с первого же брейк-пойнта забрали их подачу, после чего спокойно подтвердили брейк — 3:0.

Перелом мог произойти в пятом гейме, но, к счастью, этого не случилось. Мирра и Диана ушли с брейк-пойнта, после чего выдали брейк под ноль и при 5:1 вышли подавать на матч. Никаких проблем на подаче Шнайдер, которая на протяжении сета нередко прибегала к свечам, не возникло, и наши оформили уверенную победу в партии — 6:1 всего за 26 минут.

Второй сет Андреева и Шнайдер начали с брейка. Первый брейк-пойнт россиянки не реализовали, потому как Букша и Соррибес-Тормо тогда переиграли их в затяжном обмене. А вот вторым шансом наши теннисистки воспользовались. Испанкам благодаря агрессивной игре удался обратный брейк — 1:1. Однако это был не более чем эпизод. Мирра и Диана сделали второй брейк подряд, а подтверждая его, подали под ноль — 3:1.

После этого игра у испанок на какое-то время развалилась. В пятом гейме Кристина и Сара взяли лишь очко на подаче, и Андреева и Шнайдер оказались в двух геймах от финала Олимпиады. В седьмом гейме они упустили два матчбола на приёме, а в восьмом пришлось понервничать ещё больше. Из-за собственных ошибок Мирра и Диана позволили соперницам заработать двойной брейк-пойнт, но отыграли его, а потом ещё два и в итоге реализовали второй матчбол, четвёртый в этой встрече — 6:1, 6:2 за 1 час 13 минут.

Вот так Андреева и Шнайдер вышли в финал Олимпиады. Там они сыграют с итальянками Ясмин Паолини и Сарой Эррани, которые в своём полуфинале прошли чешек Каролину Мухову и Линду Носкову — 6:3, 6:2.

Кроме того, Андреева стала самой молодой теннисисткой в истории, вышедшей в женский парный финал Олимпийских Игр (в день финала Мирре будет 17 лет 98 дней). Также она стала второй самой молодой теннисисткой, вышедшей в финал Олимпиады (после Дженнифер Каприати, которой в Барселоне-92 было 16 лет 132 дня). А Шнайдер стала самой молодой теннисисткой (не считая Андреевой) с Сиднея-2000, вышедшей в женский парный финал Игр (Диане будет 20 лет 125 дней, а Серене и Винус Уильямс было тогда 19 лет 5 дней и 20 лет 106 дней соответственно).