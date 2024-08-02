«Первый учитель из начальной школы пишет каждый день». Шнайдер и Андреева — в финале ОИ!

Мирра Андреева и Диана Шнайдер — в финале Олимпиады! Как было трудно в это поверить в начале турнира, но теперь это реальность. Россиянки уверенно обыграли пару из Испании и теперь сразятся в финале за золото с итальянками Эррани и Паолини.

Вчера — после матча с чешками — я пообещал подарить девчонкам мороженое вне зависимости от результата полуфинала. Сегодня обещание было исполнено, после чего уже был получен заказ на завтра.

— Что вам принести после финала? Говорите сразу.

Шнайдер: Отдых!

Андреева: Давайте два мороженых! Поделимся с тренерами.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер с мороженым Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

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— Было ощущение, что сегодня вы знали, что выиграете.

Андреева: Я нервничала больше чем обычно. Первые три гейма мы выиграли только потому, что Диана всё позабивала у сетки. Я старалась просто играть в корт, но меня чуть-чуть зажало.

Шнайдер: Но она быстренько разжалась и вернулась ко мне!

Андреева: Было нервно, но было не очень ошибаться после того, как Диана всё забивала. Поэтому я собралась, а потом стало легче ментально.

— Диан, а ты не нервничала?

Шнайдер: Конечно! Но я понимала, что Мирра будет нервничать. Надо было ей показать, что ничего страшного не будет, если проиграем первые геймы, мы всё равно вернёмся в игру. Я понимала, что наша пара играет лучше технически и по всем остальным критериям. Знала, что всё получится. Просто надо поддерживать друг друга.

Андреева: Диана — электровеник!

Шнайдер: Я удивлена, что я так быстро включилась в игру, что меня не зажало! Рада, что у меня это получилось, рада, что Мирра тоже быстро включилась обратно. Дальше спокойно сыграли в нашу игру.

— Но без нервов на подаче на матч вы не можете.

Андреева: Не можем, конечно. Но это уже рутина, ха-ха. С первого матчбола нельзя выигрывать, так уже специально надо делать. Тот гейм специально не выиграли, всё было по плану. Всё отлично сложилось.

— Павлюченкова в Токио говорила, что для неё Олимпиада — это что-то особенное. Потому что она росла в России, где ей с детства говорили, что Олимпиада — это важно. Для вас тоже?

Андреева: Если бы вы спросил меня пораньше, я бы сказала, что Олимпиада — это обычный турнир. Если бы я выбирала между Олимпиадой и «Шлемом» ― конечно, выбрала бы «Шлем». Но сейчас я понимаю, что «Большой шлем» — это для тех, кто в сфере тенниса. И если ты скажешь людям, которые не смотрят спорт, теннис, что я выиграла «Большой шлем», то они тебе скажут: «Ну круто. Молодец». А если я скажу им, что я олимпийская чемпионка, они ответят: «Ну ничего себе!»

Шнайдер: В 17-то лет! Ничего себе!

Андреева: Сделаем всё возможное, чтобы появилась возможность так и говорить людям.

— Суеверия уже появились?

Андреева: Да. Я одинаково провожу свои вечера ― стираю себе одежду, чтобы были одинаковые носки, футболка, козырёк и так далее. Но это работает! Готова жертвовать своим свободным временем и стирать себе одежду. С тренера я требую то же самое, у Кончиты нет выбора, заставляю её носить одинаковую одежду. Сегодня она надела другие носки на разминку, я ей сказала, чтобы после разминки она пошла и поменяла.

— Поменяла?

Андреева: конечно!

Шнайдер: Ну а кто тут босс?

— Вы уже с медалью. С большой долей вероятности это будет единственная медаль всей российской команды. Что до вас это значит?

Андреева: Круто, если будет так. Мы сделаем всё возможное для золота. Будем бороться за каждый мяч, до последнего. Это очень крутое чувство.

— Что вы можете сказать своим родным городам ― Красноярску и Жигулёвску?

Андреева: Красноярску хочу сказать спасибо за поддержку. Очень много людей пишет. Мой первый учитель из начальной школы пишет мне каждый день! Говорят, что из-за нас смотрят теннис и не могут оторваться. Спасибо за поддержку и сообщения! Нас смотрят тогда, когда им неудобно.

Шнайдер: Я всё своё беззаботное время провела в Жигулёвске. Я жила там до девяти лет ― резвилась, гуляла. Для меня это время с семьёй, с родителями. Для меня это Волга, горы, детские площадки, догонялки.

— Не думали о том, что в эту пару надо почаще вставать? На «Шлемах», например.

Андреева: Я об этом думала! Может, и нужно почаще, мы пока хорошо идём. Думаю, вы увидите наш дуэт ещё где-нибудь. В Лос-Анджелесе через четыре года — точно! Обещаем.

Мирра Андреева/Диана Шнайдер Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Что будете делать завтра?

Андреева: Тренировка, потом приеду в деревню. Этот человечек (Диана) проведёт мне тур, мороженое съем, пофоткаемся, хорошо проведём время!

— Что думаете про соперниц? Мирра, тебя Паолини выбила на «Ролан Гаррос», Эррани — здесь в миксте.

Андреева: Не думала об этом, но мы знаем, как против них играть.

Шнайдер: Они и мои обидчицы тоже!

Андреева: Да, мы играли с Верой Звонарёвой против них в Мадриде. Знаем, чего ожидать. У нас будет тактика, так что посмотрим.