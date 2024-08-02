«Совершили подвиг и заработали медаль». Теннисный мир замер перед финалом Дианы и Мирры

Шнайдер и Андреевой остался всего шаг до золота Олимпийских игр в Париже. Впереди — опасные итальянки.

Есть у российских теннисистов успехи на Олимпийских играх в Париже! Юные Мирра Андреева и Диана Шнайдер продолжают совершать чудо: девушки в полуфинале парного турнира легко разобрались с испанками Кристиной Букшей/Сарой Соррибес-Тормо (6:1, 6:2) и дошли до борьбы за золотую медаль. Впереди у наших девчонок – самое важное и сложное испытание. Битва за золото с итальянками Ясмин Паолини/Сарой Эррани.

Теннисный мир продолжает восхищаться российскими звёздами, ведь они оставались последней нашей надеждой в этом виде спорта на олимпийскую медаль. Теперь осталось дождаться, какую именно награду Диана и Мирра подарят себе и болельщикам.

«Урааааааа!!! Девочки совершили подвиг и заработали для нас с вами олимпийскую медаль! Какого достоинства она будет, узнаем уже завтра (послезавтра, 4 августа. – Прим. «Чемпионата)», – написал двукратный чемпион ТБШ в одиночке Евгений Кафельников в социальных сетях.

«Андреева и Шнайдер поймали ритм. Они могли проиграть и в первом круге, но выигрывали, и пришла уверенность. Планировать ничего нельзя, но верить можно. Они привыкли друг к другу. Теперь как минимум серебро уже наше.

Шансы в финале 50 на 50. Это наша новая пара, новая попытка взять золото. Андреева и Шнайдер разные, но дополняют друг друга. Психология на их стороне, потому что это прежде всего уверенность. Горшки не боги обжигают, а наши простые русские девочки проделали большую работу!» – приводит слова заслуженного тренера России Виктора Янчука «Чемпионат».

«Да! Наши девочки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал Олимпийских игр. Будет сложно, итальянки очень сильные, но Мирра и Диана уже играют очень здорово. Первый их турнир в паре, и вот какой результат. Надеюсь, у них будут все шансы и желание победить. Удачи нашим девочкам, они большие молодцы!» – написала российская теннисистка Светлана Кузнецова в своём телеграм-канале.

А экс девятая ракетка мира Андрей Чесноков не только поздравил девочек, но и попытался объяснить их успех в паре.

«Шнайдер и Андреева достаточно рано проиграли в одиночке. Диана во втором круге, Мирра — в первом. Андреева немного развалилась, когда выиграла свой первый титул. Ей надо было время, чтобы прийти в себя. После проигрышей они настроились на пару.

Сегодня думал, что шансы будут 50 на 50. Но девочки поймали кураж. Они хорошо видели корт, здорово передвигались и заставили понервничать испанок. Наши играли потрясающе».

Иностранная публика тоже в восторге от Шнайдер и Андреевой. Предполагать исход их финальной встречи с мощными итальянками оказалось сложно, но игрой российских теннисисток всё же восхитились за рубежом.

«Молодые и талантливые россиянки Диана Шнайдер и Мирра Андреева, выступающие в Париже под нейтральным статусом, вышли в финал женского парного разряда, где встретятся с Эррани и Паолини. Шнайдер, двукратная чемпионка ТБШ среди юниоров в паре, ещё не завоевала парный титул в про-туре. Андреева тоже, но…» – написал журналист New York Times Кристофер Клерей.

«Путь мечты Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой продолжается! Дуэт готовится к борьбе за золотую медаль», – опубликовал пост Tennis.com.

Издание из Италии Ubitennis назвало предстоящий финал «самым справедливым», если судить по тому, как проходили прошлые матчи в женском парном разряде.

Паолини и Эррани – одни из самых опасных соперниц на текущий момент. Ясмин в этом сезоне находится на подъёме в одиночке, а вместе с Сарой разрывает ещё и в паре. Итальянский дуэт отлично проявил себя на французских грунтовых кортах, добравшись на «Ролан Гаррос» до финала. Теперь Ясмин и Сара, посеянные в Париже под третьим номером, окажут серьёзное сопротивление Диане и Мирре.

Решающая встреча россиянок и итальянок пройдёт в воскресенье, 4 августа. За этим и другими матчами ОИ следите на «Чемпионате»!