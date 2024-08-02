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Олимпиада-2024 в Париже, сетки, результаты, расписание, где смотреть, Новак Джокович обыграл Лоренцо Музетти в полуфинале

Джокович впервые в карьере вышел в финал Олимпиады! Там великого серба уже ждёт Алькарас
Кирилл Плышевский
Новак Джокович
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24-кратный чемпион ТБШ с четвёртой попытки выиграл битву за выход в решающий матч ОИ, одолев в Париже Лоренцо Музетти.

Сегодня, 2 августа, на теннисном турнире Олимпиады 2024 года в Париже проходили поединки 1/2 финала в мужском одиночном разряде. Вторыми на корт имени Филиппа Шатрье вышли 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович из Сербии и 16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти.

Олимпиада-2024. Мужчины. Турнирная сетка

На ОИ-2024 они успели провести по четыре поединка. Джокович без потери сетов прошёл Мэттью Эбдена (Австралия), Рафаэля Надаля (Испания), Доминика Кёпфера (Германия) и Стефаноса Циципаса (Греция). Противостояние с греком выдалось самым тяжёлым для серба. Во второй партии он уступал со счётом 0:4, но, даже играя с травмой, сумел вытащить партию, а вместе с ней и завершить встречу в свою пользу — 6:3, 7:6 (7:3). Таким образом, Джокович вышел в свой четвёртый полуфинал на ОИ. В возрасте 37 лет 74 дней Новак стал самым возрастным полуфиналистом в истории Игр, побив свой же рекорд с Олимпиады в Токио (34 года 71 день),

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Музетти также не отдал противникам ни сета на пути к 1/2 финала. Представитель Италии оказался сильнее Гаэля Монфиса (Франция), Мариано Навоне (Аргентина), Тейлора Фритца (США) и Александра Зверева (Германия). Отметим, что Лоренцо потрясающе проводит летний отрезок сезона. Начиная с июня 2024 года 16-я ракетка мира успел выйти в финал турнира ATP-250 в Штутгарте и Умаге, «пятисотника» в Лондоне, а также сыграть в полуфинале Уимблдона. Теперь Музетти предстояло впервые провести полуфинальный матч на Олимпиаде.

Джокович вёл по личным встречам у итальянца со счётом 6-1 (3-1 на грунте). При этом у них дважды были пятисетовые матчи на «Ролан Гаррос». В 2021-м Новак выиграл 6:7 (7:9), 6:7 (2:7), 6:1, 6:0, 4:0, отказ, а в июне этого года победил 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0. Затем серб успел ещё в трёх партиях победить оппонента в полуфинале Уимблдона. Лоренцо же свою единственную пока что победу над Новаком одержал в Монте-Карло в 2023 году — 4:6, 7:5, 6:4.

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В начале очередной очной битвы теннисисты взяли свои подачи — 1:1. А уже в следующих двух геймах оба игрока имели шанс сделать брейк. Однако сначала Музетти не реализовал свой единственный брейк-пойнт. Затем Новак упустил четыре возможности на приёме — 2:2. Впоследствии спортсмены продолжили удерживать подачи, даже не подпуская друг друга к брейк-пойнтам. Равный, интересный сет закончился полным провалом итальянца. При счёте 4:5 он не удержал гейм с 40:0 на своих ошибках. Самый обидный мяч был при 40:30. Уже всё сделал итальянец, но у сетки пробил точно в соперника, и Джокович достал мяч из обороны «свечой», а затем взял ещё два очка. Статистика партии: 7/12 по ударам навылет и ошибкам у серба, 10/15 — у Лоренцо.

На старте следующего сета теннисисты устроили парад брейков. Четырежды подряд гейм брал принимающий. Примечательно, что при счёте 1:1 Новак получил два предупреждения от судьи на вышке: одно — за затяжку времени при выполнении первой подачи, а второе — за непристойную брань. Парад брейков 24-кратный победитель «Шлемов» смог прервать лишь при счёте 2:2. Затем вторая ракетка мира потрясающе провёл середину партии, вовремя включившись и забрав сразу четыре (!) гейма подряд, а вместе с ними и встречу. 6:4, 6:2 — именно с таким счётом Джокович одолел Музетти и впервые в карьере пробился в финал Олимпиады. Новак с четвёртой попытки выиграл битву за выход в решающий матч ОИ. До сегодняшнего дня серб трижды уступал в полуфиналах на олимпийских теннисных турнирах (Пекин-2008, Лондон-2012, Токио-2020). В битве за золото Парижа 37-летний Ноле сразится с Карлосом Алькарасом.

Олимпиада (м). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 20:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже продлится до 4 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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