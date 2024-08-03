«Меня учили быть патриотом страны». Что нужно знать о финалистке Олимпиады Шнайдер

4 августа в Париже состоится финал Олимпийских игр 2024 года с участием российских теннисисток. В решающий матч в парном женском разряде пробились 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Их соперницами по главному матчу турнира стали опытные итальянки Сара Эррани и Ясмин Паолини. Что нужно знать о Диане перед главным матчем в её карьере?

Родилась в Жигулёвске, где своих побед добился ФК «Акрон»

Диана появилась на свет 2 апреля 2004 года в Жигулёвске, что в Самарской области. Этот город получил большую известность в последнее время благодаря дебютанту чемпионата России по футболу клубу «Акрон». Новичок российского первенства представляет Тольятти, но до нынешнего сезона проводил свои домашние матчи на трёхтысячном стадионе в Жигулёвске. Именно там в 2023-м на Кубке России был бит «Спартак», а в июне 2024-го «Акроном» была добыта путёвка в элитный дивизион российского первенства.

Отец Дианы имеет немецкие корни, родители — редкие люди, кому она доверяет в теннисе

Отец теннисистки Максим имеет немецкие корни, работал юристом, профессионально занимался боксом, а мама Юлия является учителем английского языка. Теннисом Диана увлеклась в четыре года в Тольятти, куда переехала её семья. В прошлом году Шнайдер рассказывала, что родители – редкие люди в теннисе, которым она доверяет.

«Мне нужен человек, который будет видеть мою игру и улучшать мои сильные стороны, а также превращать мои слабости в преимущества. И человек, с которым я почувствую связь: нужно, чтобы ему нравилась я, то, как веду себя на корте и за его пределами, и чтобы я ему доверяла. В теннисе трудно доверять людям. Пока я доверяю только родителям и тренерам в колледже», — говорила Шнайдер в прошлом июне.

Сейчас же Шнайдер тренирует Игорь Андреев – бывший теннисист топ-20 и капитан сборной в Кубке Федерации. Сотрудничество началось после «Ролан Гаррос», на траве.

Попала в спорт благодаря рекламному щиту

В спорт Шнайдер попала благодаря рекламному щиту. По словам Дианы, решение отдать дочь в теннис приняли родители, когда заметили вывеску соответствующего клуба. И с тех пор россиянка влюблена в этот вид спорта.

«Как пришла в теннис? Случайно. До моего восьмилетнего возраста мы жили в Тольятти, а потом переехали всей семьёй в Москву. Когда мне было четыре года, родители увидели рекламный щит теннисного клуба «Дэвис» и решили отдать меня в него. Я попробовала и сразу влюбилась в этот вид спорта. Даже спала с ракеткой», — рассказала Диана Procourt News.

Построила успешную юниорскую карьеру, выиграв три титула ТБШ в парном разряде

На юниорском уровне Диана выиграла три турнира «Большого шлема», став специалистом как раз по парному разряду. Примечательно, что все победы были добыты в сочетании с разными партнёршами. Первый титул Шнайдер добыла в 2021 году, в дуэте с белоруской Кристиной Дмитрук выиграв Уимблдон.

В следующем сезоне Диана оформила дубль, победив на Открытом чемпионате Австралии и на US Open. В Мельбурне россиянка играла в паре с американкой Клерви Нгуну, а в Нью-Йорке с чешкой – Люси Гавличковой.

Таким образом, на юниорском уровне Диане не покорился только грунтовый «Ролан Гаррос». Берегла лучшее выступление для главного старта четырёхлетия?

Диана Шнайдер Фото: Getty Images

Совмещала профессиональный тур с жизнью в американском колледже

В январе 2023 года спортсменка дебютировала в профессиональном туре и смогла преодолеть квалификацию на дебютном мэйджоре — Australian Open. Россиянка выступила очень достойно, добравшись до второго круга австралийского «Шлема», где в упорной трёхсетовой борьбе уступила игроку из топ-10 – гречанке Марии Саккари. При этом до «Ролан Гаррос» — 2023 Шнайдер находилась в уникальном положении для игрока из топ-100, совмещая свой переход в основной тур с жизнью в колледже.

В позапрошлом году её приняли в университет Северной Каролины, и после австралийского прорыва она вернулась, чтобы завершить свой первый сезон – решение, которое вызвало некоторое удивление в теннисном сообществе. Диана не отрицает, что это обстоятельство усложнило её жизнь.

В начале прошлого года она занималась по вечерам учёбой, по выходным играла в колледже, а на следующей неделе готовилась к профессиональному турниру. Девушка признаётся, что решение было принято в свете непростой геополитической ситуации, поскольку сама она не имеет финансовых ресурсов за спиной.

Всегда играет в косынках

У Шнайдер есть фирменный стиль – она почти всегда играет в косынках. Она рассказывала, что ей было неудобно играть в кепке или визоре, потому что козырёк мешал нормально видеть мяч. Но родители боялись, что под солнцем на корте она обгорит – поэтому в супермаркете ей купили платок, который она повязала на голову.

По её словам, в юниорском туре она немного стеснялась косынок – потому что другие девушки говорили, что она в них плохо выглядит. Но сейчас она ничего не стесняется – а ещё хранит все косынки, в которых играла.

Шнайдер — левша. И в этом году она добилась грандиозной статистики

Обладающая быстро разгоняющимся леворуким форхендом Шнайдер проводит лучший сезон в своей карьере. Все три своих титула она выиграла в этом году – и на трёх разных покрытиях: хард (Хуахин), трава (Бад-Хомбург) и грунт (Будапешт). Последний раз такой хет-трик в возрасте до 21 года оформляла датчанка Каролина Возняцки в 2009-м.

Заодно Диана стала пятой левшой в истории, до 21-летия вышедшей в финалы на трёх разных покрытиях в ходе одного сезона. Среди предшественниц – великие Мартина Навратилова (1975, 1977) и Моника Селеш (1992), которые добились подобных достижений ещё в прошлом веке. В этом столетии до Шнайдер такой результат покорился лишь чешке Люции Шафаржовой (2005).

Собирает «зоопарк» за победы

После титула на турнире в Бад-Хомбурге чемпионке вручили трофей в виде слона.

«Это очень замечательный трофей. В этом году у меня будет зоопарк. У меня есть горилла. У меня есть кит. Теперь у меня есть слон», – сказала россиянка.

Отказалась менять гражданство России и подтвердила свою позицию на Играх

Шнайдер предлагали сменить гражданство – но она категорически отказалась: «Я против. Я и родителям это говорила, и тренерам, которые меня пытались убедить. Я как человек, который играл столько лет за сборную, знаю, что просто не смогу иначе. Меня учили быть патриотом страны. И это моё «я», которое не смогу перешагнуть», — говорила россиянка в интервью «Чемпионату».

После удачного выступления Дианы в паре с Миррой на этой Олимпиаде на одной из пресс-конференции провокационный вопрос о смене российского гражданства был поставлен вновь. Но Шнайдер осталась непоколебима и ясно дала понять журналистам, что такие мысли её не посещают.

— Сегодня за вас довольно активно болели на трибунах. Выходит, вы не совсем нейтральные атлеты и у нас есть команда?

— Что написано на табло — для меня вообще не имеет значения. Я знаю, откуда я. Я знаю, откуда моя семья. Все люди знают, откуда я родом. А что там написано… Есть такая фраза: «На заборе тоже много чего написано». Для меня важно, как я себя ощущаю и что мои люди меня поддерживают. И болеют за нас с Миррой всей душой и сердцем.

— Пару лет назад тебе предлагали выступать за Казахстан. Но ты сказала, что не будешь менять гражданство. Позиция не менялась?

— Я же здесь! Следовательно, нет. Мы с Миррой здесь, чтобы выиграть медаль. И сделаем всё, что в наших силах, — приводит слова Шнайдер Sport24.

Неудача в личном разряде на Олимпиаде-2024

Олимпийские игры в Париже стали первыми в карьере 20-летней россиянки. В одиночном разряде Диана дошла до второго круга, где неожиданно легко проиграла китаянке Сиюй Ван – 3:6, 1:6. В тот день на корте у Шнайдер ничего не получилось, о чём после завершения встречи рассказала сама спортсменка.

«Я изначально, мне кажется, играла плохо в сравнении со вчерашним матчем. Ван сегодня играла хорошо, показала свой лучший уровень. Чтобы играть против таких игроков, надо быть на высоком уровне. Тогда и счёт, и игра были бы совсем другие. Но так как я играла плохо, счёт на табло оправдан.

Было сложно понять, в какую точку играть. К сожалению, залетало у неё сегодня из любой точки. Сложно было прервать её момент, не было какого-то переломного момента, чтобы она посыпалась, шли ошибки подряд. Ван хорошо отыграла матч, а я сыграла плохо. Поэтому всё логично», – говорила Шнайдер в интервью «Чемпионату».

Минимум серебро в парном разряде после ряда громких сенсаций

Долгое время теннисный турнир складывался неудачным образом для российских спортсменов. И в очень скором времени пара Дианы и Мирры осталась единственным шансом на завоевание медалей в теннисе. Тут пазл и начал удачно складываться, несмотря на то что в пару две россиянки впервые встали непосредственно перед Олимпиадой.

Диана Шнайдер вместе с Миррой Андреевой Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В нынешнем сезоне Диана и Мирра частенько выступали в парном разряде, но вместе не играли. В Париже же у девушек получается прибавлять от матча к матчу. На данный момент для их дуэта самым сложным испытанием получился стартовый матч. В первом раунде австралийки Айла Томлянович и Оливия Гадеки были обыграны только на чемпионском тай-брейке – 6:3, 2:6, [10:6].

Зарядившись положительными эмоциями и скинув эмоциональное напряжение (для Мирры та победа стала первой в карьере на ОИ после неудачи в одиночке и миксте), девушки покатили мощным катком по турнирной сетке. Во втором круге разгромлены пятые сеяные из Канады Габриэла Дабровски и Лейла Фернандес – 6:4, 6:0. В четвертьфинале выбиты из борьбы чемпионки ОИ-2020 чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова – 6:1, 7:5. В полуфинале легко обыграны испанки Кристина Букша и Сара Соррибес-Тормо – 6:1, 6:2.

Диана и Мирра уже обеспечили себе минимум серебряную медаль на дебютной Олимпиаде. Для завоевания золота необходимо обыгрывать Эррани и Паолини – одних из главных специалистов тура по игре в паре. Но кажется, что после победы над чешками для наших девушек нет ничего невозможного.

Тем более что у Мирры подобный опыт уже есть. В апреле этого года в паре с Верой Звонарёвой россиянка нанесла поражение Саре и Ясмин на грунтовых кортах Мадрида – 7:5, 6:4. Теперь этот успех необходимо повторить на грунте Парижа.