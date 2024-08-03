Ждёт собаку и не дружит с химией. Что известно о Мирре Андреевой, финалистке ОИ-2024?

Прекрасный российский дуэт Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер продолжает творить чудеса на Олимпиаде в Париже! Наши девушки добрались до финала, где с непростой итальянской парой Ясмин Паолини/Сара Эррани разыграют золотую медаль.

Россиянки ещё юны, и в про-туре они блистают не так давно. Поэтому рассказываем всё самое интересное, что известно о самой молодой участнице дуэта, 17-летней Мирре Андреевой.

Мирра Андреева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Мирра родилась в Красноярске 29 апреля 2007 года в дружной семье мамы Раисы, папы Александра и старшей сестры Эрики. Первое время девочки-Андреевы занимались в родном городе у первого тренера Марины Алексеевны Павловой, затем перебрались в Сочи к Кириллу Крюкову, а следом попали в центр Elite Tennis в Каннах. Мирра рассказывает, как планирует поездку домой после азиатской серии и как скучает по родным.

— Пловец Сомов сказал, что, когда не в России, больше всего скучает по даче и бане. Ты по чему?

— По семье и по нашей квартире (улыбается). Там всегда так вкусно и по-особенному пахнет — пахнет домом. Сильно скучаю по людям, бабушкам, дедушкам. Я очень редко с ними вижусь, поэтому скучаю по всему. По дому, – поделилась Андреева-младшая с «Чемпионатом».

И всё же для рывка в карьере Мирре тогда, несколько лет назад необходим был переезд. Её первым иностранным тренером стал француз Жан-Рене Лиснар, экс-наставник Даниила Медведева. Под руководством Лиснара Андреева-младшая сыграла в финале юниорского Australian Open – 2023, ворвалась в про-тур, на дебютном «тысячнике» (в Мадриде) переиграла соперниц из топ-20 и добралась до четвёртого круга, а следом дошла до той же стадии на первом взрослом Уимблдоне.

С французским наставником Мирра громко заявила о себе, стала заметна в WTA-туре и в рейтинге за год взлетела на 359 строчек: с 405-го места на 46-е. Но в сезоне-2024 Андреевой понадобился новый виток в карьере – и к её команде присоединилась чемпионка Уимблдона-1994 Кончита Мартинес.

К полноценному сотрудничеству россиянка и испанка перешли довольно легко. Мирра рассказывала, что они с Кончитой со временем нашли общий язык, а обстановка в команде стала более дружеской. Под крылом Мартинес Андреева ворвалась в топ-25 рейтинга WTA, выиграла дебютный титул (серии-250 в Яссах) и стала полуфиналисткой «Ролан Гаррос» (2024). В целом только на US Open Мирра смогла выйти лишь во второй круг, так как на Australian Open и Уимблдоне она добиралась до четвёртого круга.

Своими успехами Андреева-младшая покоряет не только болельщиков, но и соперниц. Кумир россиянки, туниска Онс Жабёр, ещё в прошлом году тепло отзывалась о Мирре.

«Нашему спорту на пользу, что есть такой человек, и, самое главное, она очень хорошо говорит. Она весёлая, очень хорошо играет и показывает на корте, что ей не просто 16 лет. Она здесь, чтобы выигрывать матчи. Мне нравится её характер. Надеюсь, она не поменяется, потому что нам нужны такие девушки, как она», – поделилась Онс на пресс-конференции в Париже.

Открытость, приятный характер и добрый нрав Мирры отмечают многие игроки WTA-тура и теннисисты, уже завершившие карьеру. Они также пророчат юной россиянке успешную карьеру.

Мирра Андреева Фото: из личного архива Мирры Андреевой

Андреева бодро общается с прессой и не боится сказать лишнего. В Париже она, например, призналась, что не живёт в Олимпийской деревне, но хочет туда попасть, чтобы съесть бесплатное мороженое. Мирра также признавалась журналистам о многом: о своём восхищении Энди Марреем, нелюбви к химии и уже сформировавшихся суевериях.

— Суеверия уже появились?

Андреева: Да. Я одинаково провожу свои вечера — стираю себе одежду, чтобы были одинаковые носки, футболка, козырёк и так далее. Но это работает! Готова жертвовать своим свободным временем и стирать себе одежду. С тренера я требую то же самое, у Кончиты нет выбора, заставляю её носить одинаковую одежду. Сегодня она надела другие носки на разминку, я ей сказала, чтобы после разминки она пошла и поменяла.

— Поменяла?

Андреева: Конечно!

Шнайдер: Ну а кто тут босс?

Мирра признаётся, что в этом году играет и продвигается по рейтингу ради одной цели: мама пообещала ей за дебют в топ-20 купить собаку. Андреева-младшая мечтает о кокер-спаниеле, но присматривает себе породу более миниатюрную, чтобы было удобно возить животное с собой.

На Олимпиаде в Париже Мирра не смогла удачно сыграть в одиночке, но для неё всё сложилось в паре. Её дуэт с Дианой Шнайдер, только сформировавшийся для выступления на Играх, оказался даже успешнее, чем девчонки могли предполагать. Мирра и Диана рассказывали, что сразу сыгрались и почувствовали себя комфортно вместе.

Финал пары Андреевой/Шнайдер с Паолини/Эррани пройдёт в воскресенье, 4 августа. Начало – не ранее 16:30 по московскому времени. За этим и другими оставшимися матчами на теннисном олимпийском турнире следите на «Чемпионате».