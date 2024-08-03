Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Олимпиада-2024 в Париже, сетки, результаты, расписание, где смотреть, Чжэн Циньвэнь обыграла Донну Векич в финале

Обидчица Свёнтек выиграла финал ОИ. Чжэн Циньвэнь принесла Китаю первое золото в одиночке
Кирилл Плышевский
Чжэн Циньвэнь обыграла Донну Векич в финале
Аудио-версия:
Комментарии
В титульном поединке Олимпиады в Париже китайская теннисистка справилась с хорваткой Донной Векич.

В субботу, 3 августа, на олимпийском теннисном турнире в Париже (Франция) разыгрывались одни из последних медалей. В женском одиночном разряде в битве за золото сошлись первая ракетка Китая Чжэн Циньвэнь и хорватка Донна Векич, занимающая 21-е место в рейтинге WTA. Этот поединок был поставлен третьим запуском на корте Филиппа Шатрье.

Олимпиада-2024. Женщины. Турнирная сетка

Путь обеих девушек к титульному противостоянию был непростым. И если в двух стартовых встречах представительница Поднебесной проблем не испытала, легко закрыв итальянку Сару Эррани (6:0, 6:0) и нидерландку Аранчу Рус (6:2, 6:4), то затем китаянка выдала матч жизни. Игра третьего круга с американкой Эммой Наварро длилась 3 часа 15 минут и была полна драматичных моментов. Во втором сете Циньвэнь отыграла матчбол при счете 3:5 и подачу на матч при 4:5. После этого Наварро расклеилась и практически не оказывала сопротивления в решающей партии — победа Чжэн со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 6:1.

Между Эммой и Чжэн состоялся, как показалось со стороны, не совсем приятный диалог во время рукопожатия у сетки. На пресс-конференции у Наварро спросили, что она сказала сопернице. И Эмма решила ответить, не подбирая выражений.

«Я ей сказала, что не уважаю её как спортсменку. По-моему, она ведёт себя очень агрессивно. И трудно играть с соперницей, которую ты не уважаешь. Но нужно отдать ей должное – она показала хороший теннис в конце. Сыграла лучше меня, так что надо её поздравить», — заявила Наварро.

Циньвэнь прокомментировала высказывание Эммы на своей пресс-конференции.

«Она сказала, что не знает, почему у меня много болельщиков. Кажется, она была недовольна моим поведением. Если ей что-то не нравится, она может мне сказать. И я бы хотела это исправить и стать лучше как игрок и как человек. Я рада, что она мне это сказала. Не буду считать это нападкой, потому что она проиграла», — сказала Циньвэнь.

Материалы по теме
«Я её не уважаю». Топовую американку взбесило поведение лучшей теннисистки Китая на ОИ
«Я её не уважаю». Топовую американку взбесило поведение лучшей теннисистки Китая на ОИ

В 1/4 финала китаянка встречалась с трёхкратной чемпионкой ТБШ Анжеликой Кербер. И снова это была трёхчасовая битва! Циньвэнь смогла вырвать победу у 36-летней немки лишь на тай-брейке третьего сета — 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (8:6). Отметим, что этот матч стал последним в карьере легендарной представительницы Германии.

В полуфинале Чжэн предстояло сразиться с первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Перед встречей эксперты оценивали шансы соперниц как 88 на 12 в пользу польки. Однако надеждам 23-летней спортсменки и её болельщиков на золото в Париже не суждено было сбыться. Финалистка Australian Open 2024 года провела потрясающий поединок, сенсационно выбив из борьбы лидера рейтинга WTA со счётом 6:2, 7:5. Добавим, что Циньвэнь впервые за семь матчей победила Свёнтек и стала первой китаянкой, вышедшей в финал Олимпиады в женском одиночном разряде. Кроме того, Чжэн впервые победила первую ракетку мира (до этого были пять поражений, и все их нанесла Свёнтек) и впервые за четыре матча – теннисистку из топ-10 (китаянка проиграла Соболенко в финале AO, Свёнтек в 1/4 финала Дубая и Гауфф — в 1/4 финала Рима).

Материалы по теме
Свёнтек даже не поверила. Первая ракетка мира проиграла матч за выход в финал Олимпиады
Свёнтек даже не поверила. Первая ракетка мира проиграла матч за выход в финал Олимпиады

А что же Донна Векич? 2,5 месяца назад хорватка приехала в Париж, чтобы готовиться к старту Открытого чемпионата Франции, вышла на корты и поняла, что хочет сняться, вернуться домой и взять перерыв. Наставники поддержали её, но всё же уговорили попробовать. На грунтовом мэйджоре она дошла до третьего круга и приняла решение, что хочет продолжать бороться.

Перед парижским «Шлемом» Векич и вовсе думала сняться, так как устала. За последние несколько лет спортсменка вложила немалое количество сил, однако ожидаемых результатов это ей не приносило. У Донны попросту не оставалось ни энергии, ни мотивации.

Через месяц 28-летняя уроженка Осиека пробилась в полуфинал Уимблдона. Хорватка шла к этому дольше всех, 43 ТБШ до этого Донна заканчивала на более ранних стадиях. В том драматичном лондонском полуфинале она уступила проводящей феноменальный сезон Ясмин Паолини из Италии — 6:2, 4:6, 6:7 (8:10).

Материалы по теме
Рыбакина проиграла Крейчиковой битву за финал. На Уимблдоне появится новая чемпионка
Рыбакина проиграла Крейчиковой битву за финал. На Уимблдоне появится новая чемпионка

И вот теперь Векич ждал финал Игр на тех же кортах «Ролан Гаррос», где она всерьёз думала приостанавливать профессиональную карьеру. По ходу ОИ-2024 Донна прошла итальянку Лючию Бронцетти, а затем оставила не у дел двух победительниц US Open — Бьянку Андрееску и Кори Гауфф. Четвертьфинальное противостояние 21-й ракетки мира с Мартой Костюк можно было сравнить с самым настоящим триллером. В потрясающем матче хорватка за три часа одолела украинку со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (10:8), отыгравшись с 2:5 и матчбола на решающем тай-брейке. А в полуфинале Векич с «баранкой» переиграла словачку Анну-Каролину Шмидлову — 6:4, 6:0 за 66 минут. Таким образом, Донна стала лишь третьей теннисисткой, которая пробилась в финал Олимпиады, не дойдя ранее в карьере до титульных встреч на турнирах WTA-1000 и мэйджорах, после Елены Дементьевой (2000) и Моники Пуиг (2016). Уроженка Осиека также стала первым игроком из Хорватии в истории тенниса, которая будет сражаться за золотую или серебряную медаль в одиночном разряде на главном старте четырёхлетия.

Счёт личных встреч у девушек равный — 1-1. Оба предыдущих поединка состоялись на харде. В первом круге Курмайёра-2021 Векич победила в двух партиях (7:6 (7:1), 6:2), а на «утешительном» итоговом турнире в Чжухае прошлой осенью Циньвэнь была сильнее в трёх сетах (6:4, 6:7 (6:8), 6:4). Тот матч состоялся в рамках группового этапа, а в итоге Чжэн дошла до финала Чжухая, который проиграла Беатрис Хаддад-Майе.

Начало новой очной битвы осталось именно за представительницей Поднебесной. Она с ходу повела со счётом 3:0, оформив себе необходимый задел. Циньвэнь была чуть точнее на задней линии. Финалистка мельбурнского «Шлема» играла активнее, стремилась в атаку и очень неплохо действовала у сетки. При этом борьба была почти в каждом гейме! В итоге в концовке стартового сета китаянка сделала ещё один брейк и забрала партию со счётом 6:2 за 48 минут. Статистика: 12 — 12 по ударам навылет и ошибкам у Чжэн, 3 — 12 — у Донны. Примечательно, что хорватка упустила все три брейк-пойнта в первом сете.

Чжэн Циньвэнь

Чжэн Циньвэнь

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Циньвэнь продолжила гнуть свою линию и в начале второй партии. Китаянка сначала взяла свою подачу, а затем и чужую — 2:0. Правда, затем седьмая ракетка мира немного расслабилась и позволила оппонентке вернуться в матч — 2:2. Далее девушки уверенно брали геймы на своей подаче, однако при счёте 4:3 в пользу Чжэн у Векич снова возникли трудности. Представительница Поднебесной опять зацепилась на приёме и с четвёртой попытки оформила брейк — 5:3. Циньвэнь вышла подавать на победу во встрече и уверенно сделала это. 6:2, 6:3 — именно с таким счётом Чжэн одолела Донну Векич. Таким образом, 21-летняя китаянка принесла своей стране первое в истории золото в одиночном разряде. Циньвэнь одержала 11-ю победу подряд (напомним, в июле спортсменка стала триумфатором соревнований в Палермо) и завоевала четвёртый титул в своей карьере.

Олимпиада (ж). Финал
03 августа 2024, суббота. 17:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Донна Векич
21
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже продлится до 4 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android