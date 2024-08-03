Обидчица Свёнтек выиграла финал ОИ. Чжэн Циньвэнь принесла Китаю первое золото в одиночке

В субботу, 3 августа, на олимпийском теннисном турнире в Париже (Франция) разыгрывались одни из последних медалей. В женском одиночном разряде в битве за золото сошлись первая ракетка Китая Чжэн Циньвэнь и хорватка Донна Векич, занимающая 21-е место в рейтинге WTA. Этот поединок был поставлен третьим запуском на корте Филиппа Шатрье.

Путь обеих девушек к титульному противостоянию был непростым. И если в двух стартовых встречах представительница Поднебесной проблем не испытала, легко закрыв итальянку Сару Эррани (6:0, 6:0) и нидерландку Аранчу Рус (6:2, 6:4), то затем китаянка выдала матч жизни. Игра третьего круга с американкой Эммой Наварро длилась 3 часа 15 минут и была полна драматичных моментов. Во втором сете Циньвэнь отыграла матчбол при счете 3:5 и подачу на матч при 4:5. После этого Наварро расклеилась и практически не оказывала сопротивления в решающей партии — победа Чжэн со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 6:1.

Между Эммой и Чжэн состоялся, как показалось со стороны, не совсем приятный диалог во время рукопожатия у сетки. На пресс-конференции у Наварро спросили, что она сказала сопернице. И Эмма решила ответить, не подбирая выражений.

«Я ей сказала, что не уважаю её как спортсменку. По-моему, она ведёт себя очень агрессивно. И трудно играть с соперницей, которую ты не уважаешь. Но нужно отдать ей должное – она показала хороший теннис в конце. Сыграла лучше меня, так что надо её поздравить», — заявила Наварро.

Циньвэнь прокомментировала высказывание Эммы на своей пресс-конференции.

«Она сказала, что не знает, почему у меня много болельщиков. Кажется, она была недовольна моим поведением. Если ей что-то не нравится, она может мне сказать. И я бы хотела это исправить и стать лучше как игрок и как человек. Я рада, что она мне это сказала. Не буду считать это нападкой, потому что она проиграла», — сказала Циньвэнь.

В 1/4 финала китаянка встречалась с трёхкратной чемпионкой ТБШ Анжеликой Кербер. И снова это была трёхчасовая битва! Циньвэнь смогла вырвать победу у 36-летней немки лишь на тай-брейке третьего сета — 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (8:6). Отметим, что этот матч стал последним в карьере легендарной представительницы Германии.

В полуфинале Чжэн предстояло сразиться с первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Перед встречей эксперты оценивали шансы соперниц как 88 на 12 в пользу польки. Однако надеждам 23-летней спортсменки и её болельщиков на золото в Париже не суждено было сбыться. Финалистка Australian Open 2024 года провела потрясающий поединок, сенсационно выбив из борьбы лидера рейтинга WTA со счётом 6:2, 7:5. Добавим, что Циньвэнь впервые за семь матчей победила Свёнтек и стала первой китаянкой, вышедшей в финал Олимпиады в женском одиночном разряде. Кроме того, Чжэн впервые победила первую ракетку мира (до этого были пять поражений, и все их нанесла Свёнтек) и впервые за четыре матча – теннисистку из топ-10 (китаянка проиграла Соболенко в финале AO, Свёнтек в 1/4 финала Дубая и Гауфф — в 1/4 финала Рима).

А что же Донна Векич? 2,5 месяца назад хорватка приехала в Париж, чтобы готовиться к старту Открытого чемпионата Франции, вышла на корты и поняла, что хочет сняться, вернуться домой и взять перерыв. Наставники поддержали её, но всё же уговорили попробовать. На грунтовом мэйджоре она дошла до третьего круга и приняла решение, что хочет продолжать бороться.

Перед парижским «Шлемом» Векич и вовсе думала сняться, так как устала. За последние несколько лет спортсменка вложила немалое количество сил, однако ожидаемых результатов это ей не приносило. У Донны попросту не оставалось ни энергии, ни мотивации.

Через месяц 28-летняя уроженка Осиека пробилась в полуфинал Уимблдона. Хорватка шла к этому дольше всех, 43 ТБШ до этого Донна заканчивала на более ранних стадиях. В том драматичном лондонском полуфинале она уступила проводящей феноменальный сезон Ясмин Паолини из Италии — 6:2, 4:6, 6:7 (8:10).

И вот теперь Векич ждал финал Игр на тех же кортах «Ролан Гаррос», где она всерьёз думала приостанавливать профессиональную карьеру. По ходу ОИ-2024 Донна прошла итальянку Лючию Бронцетти, а затем оставила не у дел двух победительниц US Open — Бьянку Андрееску и Кори Гауфф. Четвертьфинальное противостояние 21-й ракетки мира с Мартой Костюк можно было сравнить с самым настоящим триллером. В потрясающем матче хорватка за три часа одолела украинку со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (10:8), отыгравшись с 2:5 и матчбола на решающем тай-брейке. А в полуфинале Векич с «баранкой» переиграла словачку Анну-Каролину Шмидлову — 6:4, 6:0 за 66 минут. Таким образом, Донна стала лишь третьей теннисисткой, которая пробилась в финал Олимпиады, не дойдя ранее в карьере до титульных встреч на турнирах WTA-1000 и мэйджорах, после Елены Дементьевой (2000) и Моники Пуиг (2016). Уроженка Осиека также стала первым игроком из Хорватии в истории тенниса, которая будет сражаться за золотую или серебряную медаль в одиночном разряде на главном старте четырёхлетия.

Счёт личных встреч у девушек равный — 1-1. Оба предыдущих поединка состоялись на харде. В первом круге Курмайёра-2021 Векич победила в двух партиях (7:6 (7:1), 6:2), а на «утешительном» итоговом турнире в Чжухае прошлой осенью Циньвэнь была сильнее в трёх сетах (6:4, 6:7 (6:8), 6:4). Тот матч состоялся в рамках группового этапа, а в итоге Чжэн дошла до финала Чжухая, который проиграла Беатрис Хаддад-Майе.

Начало новой очной битвы осталось именно за представительницей Поднебесной. Она с ходу повела со счётом 3:0, оформив себе необходимый задел. Циньвэнь была чуть точнее на задней линии. Финалистка мельбурнского «Шлема» играла активнее, стремилась в атаку и очень неплохо действовала у сетки. При этом борьба была почти в каждом гейме! В итоге в концовке стартового сета китаянка сделала ещё один брейк и забрала партию со счётом 6:2 за 48 минут. Статистика: 12 — 12 по ударам навылет и ошибкам у Чжэн, 3 — 12 — у Донны. Примечательно, что хорватка упустила все три брейк-пойнта в первом сете.

Чжэн Циньвэнь Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Циньвэнь продолжила гнуть свою линию и в начале второй партии. Китаянка сначала взяла свою подачу, а затем и чужую — 2:0. Правда, затем седьмая ракетка мира немного расслабилась и позволила оппонентке вернуться в матч — 2:2. Далее девушки уверенно брали геймы на своей подаче, однако при счёте 4:3 в пользу Чжэн у Векич снова возникли трудности. Представительница Поднебесной опять зацепилась на приёме и с четвёртой попытки оформила брейк — 5:3. Циньвэнь вышла подавать на победу во встрече и уверенно сделала это. 6:2, 6:3 — именно с таким счётом Чжэн одолела Донну Векич. Таким образом, 21-летняя китаянка принесла своей стране первое в истории золото в одиночном разряде. Циньвэнь одержала 11-ю победу подряд (напомним, в июле спортсменка стала триумфатором соревнований в Палермо) и завоевала четвёртый титул в своей карьере.

Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже продлится до 4 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».