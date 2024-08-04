Мирра и Диана — в шаге от золота Игр. Какие слабые места у наших соперниц — итальянок?

Мирра Андреева и Диана Шнайдер в шаге от того, чтобы войти в историю Олимпийских игр. Собственно, они уже вошли в неё, обеспечив себе как минимум серебряные медали в парном разряде. Однако из Парижа хотелось бы уехать с золотом. Для этого в решающем матче необходимо обыграть итальянский дуэт Сара Эррани/Ясмин Паолини.

Сделать это будет непросто. На «Ролан Гаррос» в этом году Эррани и Паолини дошли до финала, уступив лишь Кори Гауфф и Катержине Синяковой. Но почему бы итальянкам вновь не остановиться на этой стадии? Предпосылки к этому есть.

В 2024 году Паолини ворвалась в теннисную элиту, сделав это довольно поздно, в 28 лет — иные теннисистки в этом возрасте пребывают уже на спаде. До этого сезона итальянка не могла похвастаться внушительными достижениями. В самом деле, не считать же таковым победу на Открытом чемпионате Словении в сентябре 2021 года?

В феврале этого года Ясмин завоевала свой второй титул на уровне WTA, и это уже был «тысячник» в Дубае. А летом Паолини добилась таких результатов, о каких в прошлом сезоне, наверное, и не мечтала. Она побывала в финалах «Ролан Гаррос» и Уимблдона. И, хотя титулы достались Иге Свёнтек и Барборе Крейчиковой соответственно, назвать итальянскую спортсменку однодневкой уже никак нельзя.

Эррани же живая легенда итальянского тенниса. Её напарница сейчас пятая ракетка мира в одиночном разряде, а Сара, которой в конце апреля исполнилось 37 лет, побывала на этой строчке ещё в мае 2013 года. Опытнейшая итальянка на грунте чувствует себя наиболее комфортно. Семь из своих девяти титулов Эррани завоевала на самом медленном покрытии. А в середине прошлого 10-летия, с 2012 по 2015 год, у неё был прекрасный четырёхлетний отрезок на «Ролан Гаррос»: финал, полуфинал и два четвертьфинала.

Однако всё это не идёт ни в какое сравнение с карьерой Сары в парном разряде. В этом виде у неё целых 30 титулов, в том числе «Карьерный шлем»! Australian Open она выигрывала дважды, а остальные ТБШ — по разу. Все эти успехи Эррани разделила с Робертой Винчи, закончившей карьеру шесть лет назад.

Сара Эррани и Роберта Винчи на Уимблдоне-2014 Фото: Al Bello/Getty Images

А сейчас в эту бочку мёда добавим большую ложку дёгтя, о которой забывать нельзя. Была в карьере Сары неприятная история, связанная с попаданием в организм запрещённых веществ. В августе 2017 года было объявлено об отстранении спортсменки от участия в соревнованиях на два месяца из-за того, что в феврале она провалила допинг-тест, показав положительный результат на запрещённое вещество под названием летрозол.

Эррани заявила, что, вероятно, приняла летрозол, «случайно употребив противораковое лекарство своей матери в домашних тортеллини во время визита к родственникам». В результате её отстранили от участия в соревнованиях на два месяца, и срок действия запрета закончился 2 октября. Все результаты Эррани с момента положительного внесоревновательного теста 16 февраля до отрицательного теста 7 июня, все рейтинговые очки и призовые деньги, начисленные за этот период, были аннулированы.

И Эррани, и итальянское антидопинговое агентство подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Nado Italia добивалась более длительного срока отстранения, а Эррани — отмены дисквалификации. В июне 2018 года CAS постановил, что срок дисквалификации Эррани должен быть продлён до 10 месяцев, а дисквалификация её результатов должна остаться в силе.

Сара Эррани в 2017 году Фото: Quinn Rooney/Getty Images

У Паолини нет за плечами никаких допинговых историй, но и столь яркой карьеры в парах тоже нет. Успех в этом виде пришёл к Ясмин уже тогда, когда она на регулярной основе стала выступать в тандеме с Эррани. Вместе они завоевали три титула: Монастир-2023, «пятисотник» в Линце и «тысячник» в Риме.

Соперницы грозные, что и говорить. Но есть у них одна слабость, которой Андреева и Шнайдер должны воспользоваться, — подача. Проявляется это по-разному. Обратимся к статистике, указанной на официальном сайте WTA. В сезоне-2024 Паолини исполнила 59 эйсов и взяла на первой подаче 62,8% розыгрышей. Это с отрывом наихудшие показатели среди теннисисток из первой десятки. Для сравнения, у Барборы Крейчиковой 81 подача навылет, а Джессика Пегула выиграла 66,6% очков на первой подаче. Это теннисистки, располагающиеся сразу перед Ясмин в соответствующих таблицах. У лидеров же такие показатели, что их и упоминать неприлично (Елена Рыбакина — 305 эйсов, Чжэн Циньвэнь — 74,9% очков на первой подаче).

У Эррани же всё наоборот. Сара имеет космический процент попадания первой подачи: 78,8%. Лидеры и близко не могут похвастаться подобным (у той же Паолини соответствующий показатель составляет 68,9%). И двойных ошибок у опытной итальянки всего 28 (у Джессики Пегулы их 59, у остальных представительниц топ-10 их ещё больше). Но это как раз тот случай, когда числа ни о чём не говорят.

Знаете, сколько эйсов у Эррани? Один! Из-за хронических проблем с плечом Сара давно не может нормально подавать и иногда даже подаёт с руки. Однако делает это не ради развлечения, как Ник Кирьос, а просто потому, что иначе не может.

Не помогает итальянкам в смысле подачи и их рост: у Паолини он составляет всего 163 см, Эррани — на сантиметр выше. «Хотелось бы быть повыше, чтобы лучше подавать. Но я принимаю своё тело таким, какое оно есть.

Мы стараемся не делать из этого проблемы. Мы стараемся делать что-то другое, чтобы улучшить другие аспекты, например подачу. Хотелось бы быть повыше. Но всё в порядке», — говорила Ясмин на одной из пресс-конференций во время «Ролан Гаррос» — 2024.

Ясмин Паолини на Олимпиаде-2024 в Париже Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Что говорят эксперты перед финалом

Заслуженный тренер России Александр Каливод очертил сильные и слабые стороны соперниц Андреевой и Шнайдер. «Паолини и Эррани не такая уж непроходимая пара. Обе примерно по 165 см ростом, у них не такая плотная подача, нет острой игры у сетки. Думаю, они будут опасаться свечек. Но они очень шустрые, и у Эррани колоссальный опыт. Думаю, у наших девочек есть шансы, они здорово понимают и дополняют друг друга. Однако загадывать рано», — цитирует Каливода ТАСС.

А бронзовый призёр Олимпиады в паре Надежда Петрова разобрала взаимодействие Мирры и Дианы на корте. «Мне очень понравилась сыгранность девчонок, видно, что они прочувствовали и поняли друг друга, очень хорошо взаимодействуют и получают от этого удовольствие. То, что они по возрасту близки, даёт им очень много общего. И по игре мне очень нравится, как Мирра Андреева держит плотно заднюю линию: безошибочно, хорошо принимает и подаёт.

А Шнайдер использует силу Андреевой, идёт на перехват и быстро действует у сетки. И сама Диана с её левой руки хорошо подаёт во второй левый квадрат уходящую. Девчонки меня впечатлили, большие молодцы, нашли взаимодействие. То, что они дошли до финала, — это невероятно и здорово», — приводит её слова тот же источник.

Финал женского парного разряда Олимпиады-2024 Мирра Андреева/Диана Шнайдер — Сара Эррани/Ясмин Паолини состоится в воскресенье, 4 августа, и начнётся не ранее 16:30 мск. За всеми событиями следите на «Чемпионате».