Феноменальный успех России. Сразу пять наших теннисистов взяли медали на Олимпиаде-2020

Российские теннисисты традиционно успешно выступают на Олимпиадах. В 2000 году Евгений Кафельников взял золото в Сиднее, после чего успехами отмечались в основном девушки. В 2008-м в Пекине Елена Дементьева, Динара Сафина и Вера Звонарёва вообще заняли весь подиум женского одиночного разряда. На всех следующих Играх россияне брали как минимум одну медаль.

В Лондоне-2012 серебро в одиночном разряде завоевала Мария Шарапова, а Мария Кириленко и Надежда Петрова в паре получили бронзу. Екатерина Макарова и Елена Веснина стали чемпионками Рио-2016 в парном разряде. В Токио-2020 (из-за пандемии коронавируса Игры прошли в 2021-м, но название принято писать в соответствии с изначально запланированной датой) наблюдался феноменальный неожиданный успех россиян. Карен Хачанов взял серебро в мужском одиночном разряде. Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв выиграли золото в миксте, а их соперники по финалу Елена Веснина и Аслан Карацев стали серебряными призёрами. Вспоминаем, как это было.

На Олимпиаде-2020 в Токио россияне уже выступали без флага и гимна, но, в отличие от Парижа-2024, не как нейтральные спортсмены, Команда Олимпийского комитета России была представлена 336 спортсменами в 26 видах спорта и заняла пятое место в общем медальном зачёте (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали).

Немалый вклад в общий успех внесли теннисисты, причём некоторые преподнесли настоящую сенсацию. В Токио олимпийский турнир проводился на харде. Большие медальные ожидания были от входящих в топ-5 посева Даниила Медведева и Андрея Рублёва, но не сложилось. Медведев в четвертьфинале уступил испанцу Пабло Карреньо-Бусте, а Рублёв в первом круге проиграл японцу Кею Нисикори. Зато приятно удивил 12-й сеяный Карен Хачанов.

Карен Хачанов на Олимпиаде-2020 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

В стартовых раундах Хачанов прошёл японца Йосихито Нисиоку (3:6, 6:1, 6:2) и австралийца Джеймса Дакворта (7:5, 6:1). Далее были обыграны соперники посерьёзнее – восьмой сеяный аргентинец Диего Шварцман (6:1, 2:6, 6:1) и №14 француз Уго Умбер (7:6, 4:6, 6:3), который перед этим выбил №3 Стефаноса Циципаса. Вот так Хачанов дошёл до полуфинала, где вместо ожидаемой встречи с Медведевым столкнулся с сенсационным Карреньо-Бустой. Карен довольно легко одолел Пабло (6:2, 7:6), которому, очевидно, было проще настраиваться на матчи с суперзвёздами, а не с сопоставимыми по классу соперниками. Испанец выбил не только Медведева, но потом ещё и оставил Новака Джоковича без медалей в битве за бронзу.

В финале соперником Хачанова стал №4 посева Александр Зверев. Немец русского происхождения выиграл все четыре предыдущие встречи с Кареном. Пятое противостояние Зверев тоже легко забрал – 6:3, 6:1. Поражение в финале Олимпиады разочаровывает, но и серебряная медаль – очень достойный результат. Тем более что Карена мало кто ожидал увидеть на подиуме. Через 20 лет после Кафельникова именно он прервал медальную «засуху» россиян в мужском одиночном разряде.

«Для меня большая гордость участвовать в Олимпийских играх в первый раз в моей жизни. Всю неделю я бился за свою страну, за свою семью, за свою команду и сделал всё, что мог. Конечно, тот факт, что я был так близок к золотой медали, оставляет свой болезненный отпечаток в моей душе. Несмотря на это, я горжусь тем, что смог дойти до самого финала и принести в зачёт своей страны ещё одну серебряную медаль. Спасибо всем, кто верил в меня и поддерживал всю неделю», – отметил Хачанов после матча.

«Все равно ты красавчик! Провёл отличный турнир», – поздравил Хачанова Евгений Кафельников.

Карен Хачанов, Александр Зверев и Пабло Карреньо Буста на подиуме Олимпиады-2020 Фото: Dan Mullan/Getty Images

Конечно, в теннисе медали одиночного разряда Игр являются самыми престижными, как и на турнирах «Большого шлема». Но пара и микст тоже идут в общий зачёт, а медалисты носят ничем не отличающийся статус олимпийских чемпионов или призёров.

В Токио-2020 высокие ожидания от россиян были в парах, однако не сложилось. У мужчин дуэты Аслан Карацев – Даниил Медведев и Карен Хачанов – Андрей Рублёв вылетели уже в первом круге, хотя были посеяны четвёртыми и шестыми соответственно. В женском разряде за медали боролись Елена Веснина и Вероника Кудерметова, но в полуфинале уступили чешкам Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой, а в матче за бронзу проиграли бразильянкам Лауре Пигосси и Луизе Стефани.

Зато российские теннисисты преподнесли настоящую сенсацию в миксте. В финале Андрей Рублёв и Анастасия Павлюченкова в напряжённой борьбе победили Елену Веснину и Аслана Карацева (6:3, 6:7, [13:11]). Микст является, пожалуй, самым непредсказуемым среди всех теннисных разрядов. Часто дуэты вообще впервые играют вместе. Так было в случае Рублёва и Павлюченковой, но это не помешало им дойти до финала. Андрей и Рублёв в каждом матче ОИ брали верх только на чемпионском тай-брейке. На первых стадиях против сильных дуэтов из Хорватии и Японии, а затем и в полуфинале с австралийцами Эшли Барти и Джоном Пирсом, когда даже удалось отыграть матчбол.

Веснина и Карацев перед Олимпиадой вышли в финал «Ролан Гаррос» и считались явными фаворитами решающего матча микста в Токио, но всё-таки уступили менее сыгранным соотечественникам. Елена после игры расплакалась. Она упустила шанс стать двукратной чемпионкой ОИ, хотя золото Рио-2016 и серебро Токио-2020 – тоже немалый повод для гордости.

Подиум призёров в миксте на Олимпиаде-2020 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Среди всех российских медалистов особенно удивительной выглядит история Рублёва. Андрей резонно рассчитывал преуспеть в одиночке, какие-то амбиции имел и в паре с Хачановым. Но в итоге стал олимпийским чемпионом микста.

«Я был удивлён, да. Андрей, ещё не начав играть микст, говорил: «Блин, я проиграл одиночку, проиграл пару. Всё. Сейчас ещё этот микст. Что я там делаю?» Он это говорил каждый матч. Но, дойдя до финала, он уже настроен был. И они выиграли», — характеризовал ситуацию Рублёва его соперник по финалу Аслан Карацев.

Олимпиаду в Токио можно назвать самой успешной в истории российского тенниса. Игроки принесли три медали, как и девушки в Пекине-2008. Но они были более высокого достоинства – золото и два серебра. Причём медалистами стали сразу пять теннисистов, с учётом успеха в миксте.

В 2024 году Россия куда более слабо представлена на Олимпиаде. В Париж приехали 15 спортсменов в нейтральном статусе, из них семь теннисистов. Из медалистов Токио в столице Франции отсутствуют Хачанов, Рублёв, Карацев, Павлюченкова. Елена Веснина в паре с Екатериной Александровой вылетела уже в первом раунде Игр-2024 и объявила, что завершит карьеру в конце сезона. Даниил Медведев вновь не смог добраться до медалей, уступив в третьем круге канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

Тем не менее Россия всё равно продолжит медальную серию в теннисе на ОИ. Юные звёзды Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал парного разряда на итальянок Сару Эррани и Ясмин Паолини. Как минимум серебро они завоюют, но есть отличные шансы на золото, поскольку Мирра и Диана по ходу турнира приятно удивляли и в буквальном смысле сносили многих сыгранных топ-соперниц, в том числе выбили чемпионок Токио и главных претенденток на медали в Париже Синякову и Крейчикову в четвертьфинале.