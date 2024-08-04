Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Теннис на Олимпиаде в Париже-2024, подробности: Мирра Андреева и Диана Шнайдер сразятся за золото с итальянками

Громкая и яркая поддержка для «МиДи» обеспечена. Подготовили сюрприз Мирре и Диане
Андрей Панков
Мирра Андреева и Диана Шнайдер
Аудио-версия:
Комментарии
Наша теннисная пара Андреева/Шнайдер будет сражаться в финале Олимпиады не одна.

На Олимпиаде не так много российских спортсменов, поэтому каждое общение с ними — миг радости и счастья. Все ребята здесь максимально классные и открытые. Как сказал велосипедист Глеб Сырица: «Приятно, что мы здесь не одни».

Но особенный коннект у российских журналистов случился с теннисистами. Если я как человек, глубоко погруженный в теннис и знакомый со многими нашими ребятами, знал, что они классно и открыто общаются с прессой, то для других моих коллег это стало приятным удивлением.

Материалы по теме
Ждёт собаку и не дружит с химией. Что известно о Мирре Андреевой, финалистке ОИ-2024?
Ждёт собаку и не дружит с химией. Что известно о Мирре Андреевой, финалистке ОИ-2024?

И, конечно, наши отношения с Дианой Шнайдер и Миррой Андреевой, которые сегодня выйдут биться за золото, стоят особняком. Любовь к этой паре возникла с первого же матча — видя, как девчонки смеялись и шутили с самого начала, не проникнуться именно к их дуэту было невозможно (по отдельности мы их уже полюбили).

Девчонки уже после первого же матча и общения в микст-зоне поняли, что с нами можно быть на одной волне и что мы вообще за них горой. Они уже начали шутить, что мы первыми сообщаем им об их будущих соперницах по сетке.

Материалы по теме
«Меня учили быть патриотом страны». Что нужно знать о финалистке Олимпиады Шнайдер
«Меня учили быть патриотом страны». Что нужно знать о финалистке Олимпиады Шнайдер

После победы в 1/4 финала над чешками мы встретили их аплодисментами, а потом они с нами обнялись. После чего Мирра рассказала, что очень хочет поесть мороженого в Олимпийской деревне, где она не живёт. Тут же мы в ответ с коллегой пообещали принести им мороженое после полуфинала. И обещание я исполнил — причём мороженое пришлось покупать дважды. Я вышел покупать два больших рожка при счёте 5:1 во втором сете полуфинала с испанками, но концовка затянулась, и всё растаяло. Пришлось покупать новые рожки. Мирра и Диана были рады им больше, чем выигранному матчу.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер

Мирра Андреева и Диана Шнайдер

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

На финал они попросили по два рожка, чтобы было чем поделиться с тренерами. Но, помимо мороженого, мы решили подготовить футболки в их поддержку. Идея пришла нашему главному редактору — Вячеславу Опахину, дизайнеры помогли, а моя коллега Елена Кузнецова нашла место в Париже, где нам их распечатали.

Мы разработали логотип для нашей пары, взяв за основу фирменную пятюню девчат и прозвище МирриДиана, которое предложили читатели (было два фаворита в голосовании: МиДи и МирриДиана). Сегодня российские журналисты будут в этих футболках, а ещё два экземпляра подарим девчонкам после матча.

Вперёд к золоту!

Олимпиада — парный разряд (ж). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Я. Паолини С. Эррани
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Финальный матч женского парного разряда состоится 4 августа около 16:30 по московскому времени. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android