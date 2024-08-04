Громкая и яркая поддержка для «МиДи» обеспечена. Подготовили сюрприз Мирре и Диане

На Олимпиаде не так много российских спортсменов, поэтому каждое общение с ними — миг радости и счастья. Все ребята здесь максимально классные и открытые. Как сказал велосипедист Глеб Сырица: «Приятно, что мы здесь не одни».

Но особенный коннект у российских журналистов случился с теннисистами. Если я как человек, глубоко погруженный в теннис и знакомый со многими нашими ребятами, знал, что они классно и открыто общаются с прессой, то для других моих коллег это стало приятным удивлением.

И, конечно, наши отношения с Дианой Шнайдер и Миррой Андреевой, которые сегодня выйдут биться за золото, стоят особняком. Любовь к этой паре возникла с первого же матча — видя, как девчонки смеялись и шутили с самого начала, не проникнуться именно к их дуэту было невозможно (по отдельности мы их уже полюбили).

Девчонки уже после первого же матча и общения в микст-зоне поняли, что с нами можно быть на одной волне и что мы вообще за них горой. Они уже начали шутить, что мы первыми сообщаем им об их будущих соперницах по сетке.

После победы в 1/4 финала над чешками мы встретили их аплодисментами, а потом они с нами обнялись. После чего Мирра рассказала, что очень хочет поесть мороженого в Олимпийской деревне, где она не живёт. Тут же мы в ответ с коллегой пообещали принести им мороженое после полуфинала. И обещание я исполнил — причём мороженое пришлось покупать дважды. Я вышел покупать два больших рожка при счёте 5:1 во втором сете полуфинала с испанками, но концовка затянулась, и всё растаяло. Пришлось покупать новые рожки. Мирра и Диана были рады им больше, чем выигранному матчу.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

На финал они попросили по два рожка, чтобы было чем поделиться с тренерами. Но, помимо мороженого, мы решили подготовить футболки в их поддержку. Идея пришла нашему главному редактору — Вячеславу Опахину, дизайнеры помогли, а моя коллега Елена Кузнецова нашла место в Париже, где нам их распечатали.

Мы разработали логотип для нашей пары, взяв за основу фирменную пятюню девчат и прозвище МирриДиана, которое предложили читатели (было два фаворита в голосовании: МиДи и МирриДиана). Сегодня российские журналисты будут в этих футболках, а ещё два экземпляра подарим девчонкам после матча.

Вперёд к золоту!

Финальный матч женского парного разряда состоится 4 августа около 16:30 по московскому времени. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».