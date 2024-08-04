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Мирра Андреева, Шнайдер, Джокович: онлайн-трансляция Олимпиады в Париже 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Джокович vs Алькарас — финал Олимпиады-2024! Мирра и Диана тоже бьются за золото. LIVE!
Даниил Сальников
Теннис на Олимпиаде в Париже. LIVE!
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На Играх в Париже в воскресенье завершится теннисный турнир. На центральном корте появятся и россиянки. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого, заключительного игрового дня на олимпийском теннисном турнире, который проходит на парижском стадионе «Ролан Гаррос». В воскресенье, 4 августа, у мужчин в одиночном разряде состоится финал, а у женщин в парном – тоже финал и матч за третье место. В решающем матче Олимпиады в мужской одиночке поборются два первых номера посева – серб Новак Джокович (1) и испанец Карлос Алькарас (2). А в женской паре шанс на золото есть у юных россиянок – 17-летней Мирры Андреевой и 20-летней Дианы Шнайдер. За всеми подробностями следите в нашем лайве дня.

Олимпиада-2024. Мужчины. Сетка
Олимпиада-2024. Парный разряд. Женщины. Сетка
Олимпиада — парный разряд (ж). За 3-е место
04 августа 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
К. Мухова Л. Носкова
Не начался
1 2 3
         
         
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
К. Букша С. Соррибес-Тормо
Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Олимпиада — парный разряд (ж). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Я. Паолини С. Эррани
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

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Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Расписание воскресенья

Вот какая насыщенная программа игрового дня на Олимпиаде нас сегодня ждёт с участием россиян.

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