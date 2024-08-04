Джокович vs Алькарас — финал Олимпиады-2024! Мирра и Диана тоже бьются за золото. LIVE!

На Играх в Париже в воскресенье завершится теннисный турнир. На центральном корте появятся и россиянки. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого, заключительного игрового дня на олимпийском теннисном турнире, который проходит на парижском стадионе «Ролан Гаррос». В воскресенье, 4 августа, у мужчин в одиночном разряде состоится финал, а у женщин в парном – тоже финал и матч за третье место. В решающем матче Олимпиады в мужской одиночке поборются два первых номера посева – серб Новак Джокович (1) и испанец Карлос Алькарас (2). А в женской паре шанс на золото есть у юных россиянок – 17-летней Мирры Андреевой и 20-летней Дианы Шнайдер. За всеми подробностями следите в нашем лайве дня.

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