Джокович 16 лет шёл к мечте! Новак — олимпийский чемпион, он выиграл в теннисе всё

В воскресенье, 4 августа, на олимпийском теннисном турнире состоялся финальный матч в мужском одиночном разряде. Участниками битвы за золото Игр стали 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович и четырёхкратный победитель мэйджоров Карлос Алькарас. Джокович в полуфинале уверенно обыграл итальянца Лоренцо Музетти (6:4, 6:2), а Алькарас не оставил шансов канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (6:1, 6:1).

В отсутствие первой ракетки мира Янника Синнера в финал Олимпиады вышли те, кому это и положено по статусу, — первый и второй номера посева. На пути к финалу Джокович и Алькарас не проиграли соперникам ни сета. У каждого была своя мотивация: Новак с предыдущих четырёх Олимпиад привёз лишь одну бронзу (Пекин-2008), а Карлос наверняка стремился ярко дебютировать. Однако перед финалом, разумеется, никого из них серебро уже не устраивало — ни 37-летнего серба, ни 21-летнего испанца.

Что говорили перед матчем

Джокович перед финалом высказался довольно сдержанно. «Необходимость играть против Карлоса, возможно, сейчас является самым большим испытанием, с которым можно столкнуться на корте. Особенно на том корте, где он выиграл «Ролан Гаррос» меньше двух месяцев назад. На этом стадионе мы встречались только один раз, в прошлом году в полуфинале «Ролан Гаррос», но несколько недель назад я проиграл ему в финале Уимблдона. В том матче он выглядел очень уверенным.

Думаю, что на этой неделе я двигаюсь намного лучше, чем на Уимблдоне, и чувствую себя намного лучше. Могу только надеяться, что в воскресенье, когда я выйду на корт, у меня будет возможность показать свой лучший теннис. В каком-то смысле в этом финале мне терять нечего, потому что медаль уже обеспечена», — приводит его слова Punto de Break.

Новак Джокович на Олимпиаде-2024 в Париже Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Алькарас же дал понять, что нацелен на золото. «Я постараюсь сделать то, что делал, ни больше, ни меньше. В конце концов, это финал, очень важный момент в моей жизни и карьере, важный день для всех испанцев. Постараюсь не думать, насколько это важно, а буду думать, что это просто ещё один матч.

Очевидно, что целью в начале недели и в начале года было выиграть золото. Не просто медаль, а золото. Медаль гарантирована, поэтому постараюсь насладиться этим финалом. Это будет очень приятный момент для многих людей, для моей команды, для моей семьи, для меня в моей жизни, поэтому постараюсь сделать всё возможное», — цитирует его то же издание.

А в эфире испанского Eurosport добавил: «Всем испанцам, которые смотрят на меня по телевизору, скажите им, что в финале я устрою шоу. А ещё я дам им то, что они хотят — золотую медаль».

Карлос Алькарас на Олимпиаде-2024 в Париже Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Двукратный финалист «Ролан Гаррос» Алекс Корретха выразил надежду на победу своего соотечественника Алькараса, однако отдал при этом должное Джоковичу. «Нет сомнений, что это финал мечты. Они оба переживают разные моменты в своей жизни. У Карлоса всё идёт гладко, хорошо и идеально. Он выиграл [Открытый чемпионат Франции] в Париже, он выиграл [Уимблдон] в Лондоне, теперь в финале Олимпиады.

То, как он играет, двигается и со всем справляется, идеально. Не уверен, способен ли он понять всю сложность этого, потому что очень молод и взрывоопасен. Но это невероятное достижение за столь короткий промежуток времени. Но он осознаёт важность этого финала для своей страны.

Что касается Новака, мы могли видеть, как много для него значил выход в финал, по тому, как он лежал на корте после победы. Он будет готов. В этом матче из трёх он двигается гораздо лучше, чем на Уимблдоне несколько недель назад. Он знает, как справляться с давлением. Думаю, что для него выиграть хотя бы серебро — это хорошее достижение, но это не главное. Он ищет золото. Он сам — золото. Он — платина. Всё, что меньше золота, — меньшее, что он ожидает», — цитирует Корретху Eurosport.

Карлос Алькарас и Новак Джокович перед финалом Олимпиады-2024 в Париже Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В начале первого сета активнее играл Алькарас, а лучше — Джокович. Испанец позволял себе слишком много невынужденных ошибок. Серб первые два гейма на своей подаче взял без брейк-пойнтов, причём во втором случае ушёл с 0:30, а на приёме мог добиться брейка, но в двух геймах упустил четыре брейк-пойнта, в том числе тройной.

В пятом гейме брейк-пойнты впервые появились и у Карлоса, но тут уже Новак не отдал ему ни одного шанса из трёх, все — за счёт подачи. А девятый гейм стал самым интересным во всём матче. На протяжении следующих 15 минут (не 27, как на Уимблдоне год назад, но тоже мощно) игроки нередко радовали зрителей — да и самих себя тоже — яркими розыгрышами. Алькарас при этом не использовал ни одного из пяти брейк-пойнтов — в основном опять-таки из-за своих неточностей.

Последняя возможность не доводить дело до тай-брейка была у Джоковича. В 12-м гейме он вышел на сетбол на приёме, однако Алькарас чётко провёл розыгрыш при 30:40 и додавил оппонента. На тай-брейке определяющим стал седьмое очко, когда счёт был 3:3. Новак принял навылет, а затем забрал три розыгрыша подряд, а вместе с ними и всю партию — 7:6 (7:3) за 1 час 34 минуты. Карлосу не помог внушительный перевес по виннерсам (25 против 13). Невынужденных ошибок у него оказалось всё-таки чуть больше (20 против 14).

Новак Джокович на Олимпиаде-2024 в Париже Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Новак Джокович после победы в первом сете над Карлосом Алькарасом в финале Олимпиады-2024 в Париже

В первой половине второго сета у Джоковича не было особых проблем на подаче. В трёх своих геймах Новак проиграл лишь очко. Алькарас тоже держал подачу, но ему это давалось с гораздо большими трудностями. Карлосу приходилось продираться через «ровно», а в третьем гейме — даже брейк-пойнт отыгрывать.

Когда стало казаться, что партия вновь скоро перетечёт в тай-брейк, своё слово попытался сказать Джокович. Алькарас при 4:4 имел 40:0 на подаче, серб сделал из этого «ровно», однако концовку гейма забрал испанец, взявший, в частности, яркий долгий розыгрыш. После этого тай-брейка уже было не избежать. В нём важнейшим — во всяком случае, в психологическом смысле — стал пятый розыгрыш, когда Новак при 2:2 выдержал сложнейший обмен и добился второго мини-брейка, после чего подтвердил его — 4:2. После перехода Джокович не отдал уже ни одного очка — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) за 2 часа 52 минуты. И расплакался на корте!

Вот так Джокович стал олимпийским чемпионом. Теперь он в теннисе выиграл всё, и это не фигура речи, а факт. Серб вырвался вперёд в личном противостоянии с испанцем/сербом. Счёт стал 4-3, в том числе 2-1 на грунте. Новак стал первым игроком в мужской одиночке с момента возвращения тенниса на ОИ в 1988-м, не проигравшим ни сета за весь турнир.

Джокович впервые на Олимпиадах победил игрока из топ-5 (до этого были три поражения: от Надаля в полуфинале Пекина-2008, от Маррея в полуфинале Лондона-2012 и от Зверева в полуфинале Токио-2020). Серб впервые за четыре матча победил игрока из топ-5 (до этого проиграл Синнеру в Кубке Дэвиса — 2023, ему же на Australian Open — 2024 и Алькарасу в финале Уимблдона-2024). Новак стал самым возрастным олимпийским чемпионом в теннисе с момента возвращения этого вида спорта на ОИ в 1988-м (37 лет 74 дня). И стал пятым игроком в истории, выигравшим все четыре ТБШ и золото ОИ, — после Андре Агасси, Штеффи Граф, Рафаэля Надаля и Серены Уильямс. Кроме того, Джокович завоевал 99-й титул на уровне ATP.