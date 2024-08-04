«Король, супермен, величайший»! Бурная реакция мира на олимпийское золото Джоковича

Сербский феномен шёл к этой победе всю жизнь. Его финал с Карлосом Алькарасом потряс теннисную общественность.

4 августа в Париже сербский теннисист Новак Джокович реализовал главную мечту своей жизни. В 37 лет с пятой попытки 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. В решающем поединке ветеран профессионального тура на двух тай-брейках переиграл испанца Карлоса Алькараса (7:6, 7:6), которому всего три недели назад без единого варианта в трёх сетах уступил в финале любимого Уимблдона.

Олимпийский финал потряс мировую общественность ещё и потому, что предыдущий приезд Новака в Париж закончился для серба настоящей драмой. Джокович не смог выйти на четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2024 из-за тяжёлой травмы. Он был вынужден сняться с поединка с норвежцем Каспером Руудом, а после был прооперирован. Его выступление в олимпийском Париже находилось под угрозой, а он сначала дошёл до финала ТБШ на траве, а затем вернулся в столицу Франции и взял реванш у Алькараса там, где больше всего нуждался – в финале Игр.

Примечательно, что победа в Париже стала первым титулом Джоковича в нынешнем сезоне. 2024 год складывался для Новака очень тяжело, но сегодня сербский теннисист стал пятым игроком в истории, выигравшим все турниры «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и Олимпиаду. Ранее это удавалось Андре Агасси, Штеффи Граф, Рафаэлю Надалю и Серене Уильямс.

После завершения матча оба спортсмена не могли сдержать слёз. Новак плакал от счастья, Карлос – от разочарования. Оба теннисиста эмоционально высказались об итоге потрясающего финала, а их действующие коллеги по теннисному цеху, эксперты и журналисты поделились мнениями об увиденном.

«Я поставил на кон своё сердце, душу, тело, семью»

«Невероятная битва, борьба. Было справедливо завершить оба сета на тай-брейке. Не знаю, что сказать. Я всё ещё в шоке. Я поставил на кон своё сердце, душу, тело, семью, всё, чтобы выиграть олимпийское золото в возрасте 37 лет. Горжусь играть за Сербию. Карлос и Рафа любят играть за Испанию, Энди за Великобританию, Роджер — за Швейцарию. Вы видите реакцию, когда они побеждают. Это особенное. Это другое», — сказал Джокович в интервью Eurosport.

«Борьба за Испанию была для меня всем. Уйду с корта с высоко поднятой головой»

«Новак в трудные моменты повышал свой уровень, он выполнял невероятные удары, невероятно играл. Я немного разочарован, но я уйду с корта с высоко поднятой головой. Я отдал всё, что у меня было. Борьба за Испанию была для меня всем», — сказал Алькарас в интервью на корте.

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«У кого-то есть сомнения в том, что Джокович — величайший теннисист?»

«У кого-то есть сомнения в том, что Джокович — величайший теннисист? Не знаю, убедительно ли, но он обыграл Алькараса в финале Олимпиады.

Я точно буду последним человеком, которого он будет слушать что ему делать дальше. Джокович сам знает, что дальше ему делать. Никто не вправе ему советовать ничего», — сказал олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников.

«Полностью заслуженная победа. Моя внутренняя Ванга ошиблась»

«Новак — олимпийский чемпион! Полностью заслуженная победа, несмотря на мои предпочтения и прогнозы. И хорошо, что моя внутренняя Ванга ошиблась. Новак с начала матча доминировал, такое чувство, что всё было в его руках. Поздравляю!» — написала российская теннисистка Светлана Кузнецова в социальных сетях.

Новак Джокович Фото: Diego Souto/Getty Images

«Счастлив, что видел это»

«Сила воли. Не могу объяснить усилия Ноле, свидетелем которых я только что стал. Величайший. Чтобы получить последний шанс, расскажите всем, что это ваш приоритет, и выдайте лучшее, что есть на данный момент. Эмоционально. Счастлив, что видел это», — написал знаменитый американский теннисист Энди Роддик.

«Споры о том, кто является лучшим из лучших, закончены»

«Новак Джокович теперь выиграл всё, что было можно выиграть в теннисе. Споры о том, кто является лучшим из лучших, закончены!» — поставил точку в одном из главных обсуждений, существовавших на протяжений многих десятилетий в теннисной сфере, известный британец Грег Руседски.

«Величайший»

«GOAT», — легендарный теннисный тренер Патрик Муратоглу выразил ту же мысль, что и Руседски, но гораздо короче. Американский специалист сразу написал аббревиатуру GOAT, то есть Greatest Of All Time. В переводе на русский — «Лучший из лучших» или просто «Величайший».

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«Это точка. Он величайший на теннисном корте»

«Для меня это точка. Вне всяких сомнений, Новак Джокович – величайший на теннисном корте», — вторит Руседски и Муратоглу известный в прошлом американский теннисист Мэрди Фиш.

«За гранью этого мира»

«За гранью этого мира», — был предельно краток и чёток австралийский теннисист Танаси Коккинакис.

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«Ты потрясающий! Ты наконец-то сделал это, мой друг»

«Ты наконец-то сделал это, мой друг! Ты потрясающий!» — написал экс третья ракетка мира, победитель одного турнира «Большого шлема» аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.

«Нереальный боец»

«Король, Супермен, Герой! Джокович перенёс операцию на мениске колена 60 дней назад. С тех пор он вышел в финал Уимблдона и выиграл Олимпийские игры. Нереальный боец!!!» — написал в социальных сетях ведущий чешский журналист Лукаш Томек.

Новак Джокович Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

«Новому поколению есть чему поучиться у легенд этого вида спорта»

«Джокович плачет после того, как наконец добыл золотую олимпийскую медаль. Маррей и Надаль рискуют своим телом, совершая последнюю попытку. Новому поколению есть чему поучиться у легенд этого вида спорта в отношении старейших и важнейших спортивных соревнований. Алькарас – одно из исключений», — написал в социальных сетях ведущий португальский журналист Гаспар Рибейро Лянка.

«Слов нет! Очень хорошо! Новак победил на классе»

«Очень рад за Джоковича! Не был уверен, что он выиграет, потому что Алькарас сейчас в очень хорошей форме. Но Новак отыграл матч очень чисто. Иногда где-то казалось, что нога подбаливает, что как-то не так себя он чувствует. Играл он великолепно, чисто, внимательно каждый мячик. Слов нет! Очень хорошо! Победил на классе.

Решение о завершении карьеры давайте оставим за Джоковичем. Кто мы все такие, чтобы говорить за Новака? Джокович есть Джокович. Он великий и способен принять решение сам. То, которое будет важно для него самого», — сказал «Чемпионату» победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский.