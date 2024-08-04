Серебряные вы наши! Мирре и Диане не хватило всего трёх очков до победы в финале Олимпиады

Теннисный олимпийский турнир подошёл к концу, и завершился он невероятно интригующей и волнительной битвой. В воскресенье, 4 августа, за золото Игр-2024 в женском парном разряде поборолись россиянки Мирра Андреева/Диана Шнайдер и итальянки Ясмин Паолини/Сара Эррани (3).

Обе пары в Париже прошли удивительный путь, но больше внимания стоит уделить результатам наших девчонок. Диана с Миррой по дороге к финалу обыграли пять пар – и четыре из них оказались сеяными. На старте россиянки одолели австралиек Айлу Томлянович/Оливию Гадеки, а затем оказались сильнее Габриэлы Дабровски/Лейлы Фернандес (5), Катержины Синяковой/Барборы Крейчиковой (2), Кристины Букши/Сары Соррибес-Тормо (8).

Итальянки же на этом турнире не встретились ни с одними сеяными соперницами. Ясмин и Сара переиграли Эрин Рутлифф/Лулу Сун, Каролин Гарсию/Диан Парри, Кэйти Бултер/Хитер Уотсон и Каролину Мухову/Линду Носкову.

Мирра однажды уже переигрывала пару Паолини/Эррани. На «тысячнике» в Мадриде в этом году 17-летняя теннисистка играла в дуэте с Верой Звонарёвой, и россиянки в упорной борьбе одолели итальянок со счётом 7:5, 6:4. Андреева также встречалась с Эррани на этой неделе в Париже: спортсменки поборолись в миксте, где Мирра в паре с Даниилом Медведевым уступила Саре в дуэте с Андреа Вавассори (3:6, 2:6).

У Андреевой и Эррани удивительная разница в возрасте: ровно 20 лет, так как обе девушки родились 29 апреля. В тот момент, когда Мирра только появилась на свет, Сара уже проводила свой шестой сезон на про-уровне. И теперь теннисистки из таких разных поколений встретились на одном корте, чтобы побороться за олимпийское золото.

В первых геймах сегодняшнего матча теннисистки нащупывали уязвимые места друг друга. Итальянки начали встречу агрессивно, но россиянки быстро справились с прессингом соперниц и стали сами переходить к активным действиям. Обе пары искали хорошие тактические решения, но Диана с Миррой смотрелись в этом более выигрышно. Они к тому же ошибались меньше, чем итальянки, в частности Ясмин Паолини.

Шнайдер сегодня выглядела раскрепощённо: она играла мощно и широко, стойко выдерживала перестрелки у сетки и поддерживала чуть более зажатую и переживающую Андрееву. Обе россиянки при этом действовали настолько уверенно и быстро, что не давали итальянкам опомниться. Это помогло Диане и Мирре уже в четвёртом гейме сделать брейк.

При счёте 2:5 перед тем, как выйти подавать, Эррани взяла медицинский тайм-аут и ушла в подтрибунное помещение. Что именно тревожило итальянских теннисисток – неясно, но обе сегодня выглядели на корте потерянными. Диана и Мирра в итоге забрали стартовую партию за 36 минут и со счётом 6:2.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Что-то переменилось в настрое итальянок на старте второго сета: Паолини начала играть немного надёжнее, а Эррани стала непробиваемой у сетки, что помогло им сделать ранний брейк. Россиянки, напротив, совсем растеряли концентрацию и наошибались до счёта 0:2, 0:40 на подаче Мирры. Только в этот момент вернулись наши девушки в строй, отыграли три брейк-пойнта и не дали оппоненткам перехватить преимущество. При этом в своих геймах Сара и Ясмин продолжали изматывать российских соперниц, хоть Мирра и Диана изо всех сил старались держать оборону.

Много сил итальянки вложили во второй сет, почти не давали воздуха россиянкам, благодаря чему эту партию Сара и Ясмин за 34 минуты и со счётом 6:1 оставили за собой. Всё должно было решиться на чемпионском тай-брейке. У Мирры с Дианой было совсем немного времени, чтобы подключить дополнительные резервы и напрячь соперниц.

В первых двух розыгрышах всё вновь было в руках итальянок, но пара удачных атак и действий от Мирры немного выравняли ситуацию. Казалось: вот момент, чтобы переломить ход игры. И всё тащили наши девушки, выдерживали затяжные розыгрыши, демонстрировали очень цепкую борьбу. Всего в трёх очках от победы находились Диана и Мирра, но Сара и Ясмин сдаваться уже не собирались. Со счётом 10:7 они забрали тай-брейк и стали олимпийскими чемпионками.

Андреева и Шнайдер впервые объединились в пару перед самым стартом Олимпиады. У девушек сразу получилось сыграться и почувствовать себя комфортно вместе на корте. По ходу Игр девушки не раз рассказывали об этом.

Паолини и Эррани же продолжили свой удачный сезон третьей наградой. В этом году итальянки выиграли турниры в Линце и Риме, а также поучаствовали в финале «Ролан Гаррос», где уступили Кори Гауфф и Катержине Синяковой.

Несмотря на результат, такое выступление наших девчонок на дебютной Олимпиаде – огромный успех и гордость! Мирра и Диана – серебряные призёры и большие молодцы. Их дуэт прекрасен, а все удачи и наивысшие награды только впереди.