«Заслуживают высшей похвалы». Реакция на серебро Андреевой и Шнайдер на Олимпиаде

Мирра Андреева и Диана Шнайдер остановились буквально в шаге от чуда. Теннисистки, которые месяц назад ещё и не думали, что будут играть друг с другом в паре, вышли в олимпийский финал. Однако уступили. В решающие мгновения нашим девушкам чего-то не хватило — видимо, опыта. О чём говорить, если Саре Эррани столько лет, сколько Андреевой и Шнайдер, вместе взятым?.. Но и серебро — в высшей степени достойный результат.

Казалось, и в финале всё идёт по плану. Особенно после того, как Мирра и Диана уверенно забрали первый сет. Но Эррани и её напарница Ясмин Паолини не были бы самими собой, кабы сдались. Итальянки пользовались участившимися ошибками соперниц — во второй партии наши взяли лишь один гейм. И на чемпионском тай-брейке исправить ситуацию, увы, не смогли.

Что сказали Мирра и Диана после матча

Андреева призналась, что перед турниром не ожидала выхода в финал. «Первая Олимпиада, отличный опыт. У нас появился шанс здесь сыграть. В начале недели я не ожидала, что мы будем в финале. Думала, что просто будем идти от матча к матчу, а там — как получится. Мы могли проиграть в первом круге. Думаю, если бы нам сказали, что мы будем с серебром, мы бы не поверили. Конечно, нам грустно, но мы можем гордиться друг другом.

Мы приехали сюда сражаться, поэтому не было разницы, за кого мы играем. Все и так всё знают. Мы гордимся нашим результатом.

Давление было из-за того, что я думала: «А что, если не получится выиграть золото?» Постоянно было «а что если». Это тяжело. Но такое будет случаться всё чаще и чаще в важных матчах. Это было давление. Серебро — тоже хорошо, но это не то, из-за чего мы выходим на корт и играем. Итальянки опытные — они с этим лучше справились», — сказала она на пресс-конференции.

А Шнайдер пообещала чаще играть пару с Миррой. «Прекрасная неделя. Я была уверена, что может сложиться хорошая пара, но никто не знал, что всё сложится вот так. Мы играли всё лучше и лучше. Да, мы разочарованы, на нас смогли оказать давление. Итальянок мы поздравляем с золотом. Но мы будем играть вместе чаще.

Мы ещё молоды. У нас много времени. Сыграем больше турниров вместе как пара. У нас всё впереди», — сказала Диана на пресс-конференции.

И признала ошибку, допущенную в ходе матча. В начале второго сета наши девушки не смогли взять гейм с 40:0. «У меня тоже было много мыслей. И вчера, и сегодня. Я понимала, что технически и тактически мы эту пару превосходим. Было давление, что хотелось принести золото. Но и серебро не каждый может выиграть. Осознание золота чуть-чуть поддавливало. С опытом это пройдёт.

Моя ошибка, что расстроилась, когда не забрали подачу с 40:0 в начале второй партии. Я приняла это близко к сердцу, хотя, казалось бы, всего 1:0. Они этим воспользовались», — добавила Шнайдер.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер с серебряными медалями на Олимпиаде-2024 в Париже Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Как отреагировали в теннисном мире

Несмотря на поражение в матче за золото, олимпийский чемпион Сиднея-2000 Евгений Кафельников похвалил российских теннисисток, которым на двоих всего лишь 37 лет. «Обидное поражение наших девочек, но они большие молодцы, что вышли в финал и завоевали серебро», — сказал Кафельников в интервью «Чемпионату».

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что в решающий момент Андреевой и Шнайдер не хватило опыта. «Это была равная борьба. После первого сета казалось, что всё в наших руках, но итальянки очень здорово прибавили. На опыте, мастерстве, классе и мощи взяли вторую партию. Дальше нам чуть-чуть не хватило, чтобы сравнять счёт на тай-брейке. Были два основополагающих длинных розыгрыша, когда взяли мяч итальянки. Обидное поражение, но была игра равных соперниц.

Наши девочки заслуживают самых тёплых слов за те эмоции. Они гордость страны. Обидно очень, мы все надеялись на золото. Но серебряная медаль в такой борьбе! Огромное спасибо и лучи поддержки им и армии поддержки, которая следила за происходящим», — сказал Губерниев в интервью «Чемпионату».

И добавил на своей странице в социальной сети: «Это был великий финал! Равная борьба! Но проиграли! Спасибо за игру! Поздравляю с серебром! Андреева и Шнайдер!»

Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Сара Эррани, Ясмин Паолини, Кристина Букша и Сара Соррибес-Тормо на ОИ-2024 в Париже Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко сказал, что Мирра и Диана должны гордиться своим выступлением. «Проиграть на чемпионском тай-брейке в финале Олимпиады всегда обидно, но Диана и Мирра должны гордиться своим выступлением. Это был настоящий парный финал с головокружительными розыгрышами, нервами, подачей с руки в концовке (в исполнении Эррани. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Селиваненко в интервью «Чемпионату».

А заслуженный тренер России Виктор Янчук объяснил, чего не хватило нашим для вожделенного золота. «Немного не хватило мастерства против итальянок, которые разыгрались во втором сете. Особенно этого не хватило юной Мирре Андреевой, чтобы взламывать устойчивую и быструю оборону соперников. Мы пытались что-то делать, но допускали ненужные ошибки. Где-то чуть-чуть не хватило.

Трудно упрекнуть наших девочек. Для них это дебют. Мирре пока ещё не хватает физических сил — ей всего 17 лет. Шнайдер играла более активно. Однако её не хватило на двоих. Но всё придёт. Девочки заслуживают высшую похвалу за серебряную медаль», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Об Эррани и Паолини в теннисном мире сплошь восторженные отзывы. Нашлось место для тёплых снов и в адрес наших теннисисток. Журналисты испанского издания Punto de Break отметили, что завоевать серебро на Олимпиаде нелегко.

«Мирра Андреева не смогла завершить своё выступление на Олимпийских играх 2024 года в Париже золотой медалью, проиграв в финале женского парного разряда со Шнайдер против Эррани и Паолини. Но она может гордиться тем, что выиграла серебряную медаль. Такое никогда не бывает лёгким, а тем более в столь юном возрасте. А россиянка стала второй самой молодой теннисисткой всех времён, завоевавшей олимпийскую медаль, уступив лишь Дженнифер Каприати», — отмечается в материале на сайте издания.

И это так. Мирре в день финала было 17 лет 94 дня, а Каприати в день победного одиночного финала в Барселоне-1992 было 16 лет 132 дня.

А соучредитель Польского института спортивной дипломатии Бартломей Банасевич назвал результат молодых россиянок огромным успехом. «Российские парницы — с серебряной медалью Олимпийских игр в Париже! Мирра Андреева и Диана Шнайдер уступили итальянкам Саре Эррани/Ясмин Паолини в финале олимпийского парного турнира. Огромный успех для двух молодых теннисисток (Андреева родилась в 2007 году!), которым не разрешили выступать под своим флагом.

Эйфория в России продолжается. Несмотря на несколько месяцев споров в СМИ о том, стоит ли спортсменам ехать в Париж, теперь они будут праздновать своё серебро. Олимпийские игры снова считаются самым важным событием в мире, и медаль — это «успех для всей России». Вот выдержка из вчерашнего заявления Андреевой: «Если бы меня спросили, что я предпочту выиграть — Олимпийские игры или «Большой шлем», — я бы выбрала последнее. Теперь я понимаю, что, когда обычный человек слышит, что «я олимпийская чемпионка», это производит на него большее впечатление». Олимпийской чемпионкой она ещё не стала, но уже добилась огромного успеха», — написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).