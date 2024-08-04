Шнайдер и Андреева не выиграли золото, но подарили ощущение жизни. Это гораздо дороже

За несколько часов до финала Шнайдер и Андреева вышли на счастливый для себя седьмой корт на разминку. Настроение у девчонок было прекрасное. Они много смеялись, шутили и вообще не испытывали напряжения.

Разрядить обстановку помогали и тренеры — наставник Шнайдер Игорь Андреев то и дело отпускал шутки, а тренер Андреевой Кончита Мартинес решила неожиданно для всех побежать за укороченным Шнайдер, но споткнулась и упала. После этого Мирра ещё несколько минут не могла прийти в себя и продолжить тренировку — ей было слишком смешно, как и самой Кончите Мартинес.

Потом девчонки заставили своих тренеров встать к каждой из них в паре, но Андреев и Мартинес скорее имитировали борьбу: кричали после каждого спорного для удара мяча «Ты!» и заставляли девчонок носиться по корту.

«Финал, а вы всё равно на улыбках», — сказал я Мирре во время небольшой паузы. «А мы всегда на них», — с улыбкой ответила россиянка.

С улыбками они и вышли играть финал. Самый важный на данный момент матч в своей жизни. Да, стадион имени Филиппа Шатрье оказался почти пустым после окончания матча Джоковича и Алькараса, но напряжение всё равно было можно резать ножом. Мирра и Диана же выходили играть за нас — за всех, кто приехал на эту Олимпиаду из российских спортсменов, и за всех, кто не поехал. За нас — журналистов. За вас — болельщики. За свои города — Красноярск и Жигулёвск. Но в первую очередь, конечно, они выходили играть за самих себя. Все знали, откуда они, в пресс-центре называли только россиянками.

И всё складывалось хорошо. По первому сету казалось, что девчонки вышли играть матч первого круга. Настолько всё было спокойно и грамотно тактически. Пока итальянки кипели и нервничали, Мирра и Диана не давали им поймать ритм, а сами творили в излюбленной манере: свечки, коридоры — всё работало.

Когда при 5:2 Эррани взяла медицинский тайм-аут, Андреева и Шнайдер играючи перекидывали мяч у сетки, чтобы не дать мышцам остыть. В этот момент казалось, что победа уже никуда не может уйти.

Но потом — второй сет, 40:0 в первом же гейме на подаче девчонок, но откуда ни возьмись они превращаются в 40:40, качели и проигранный гейм — как будто в разогнавшийся двигатель автомобиля попал камушек.

— Моя ошибка, что расстроилась, когда не забрали подачу с 40:0 в начале второй партии, — позже скажет Диана. Я приняла это близко к сердцу, хотя, казалось бы, всего 1:0, начало второго сета. Они этим воспользовались.

И действительно — после этого гейма уверенность в действиях девушек пропала, плотность ударов ушла, а свечки больше не всегда попадали в корт.

И вот — чемпионский тай-брейк, 10 очков, которые решат всё. Андреева и Шнайдер сразу начинают отставать в счёте. Потом пытаются вернуться и возвращаются, но снова отстают — Эррани слишком прекрасна у сетки. И вот апофеоз — наши «горят» 7:8, Паолини подаёт, Шнайдер захватывает инициативу, наносит, как казалось бы, два убойных удара, но Эррани тащит, а следующий удар Дианы летит в сетку. Потом ошибка от Мирры, и всё — гейм, сет, матч, серебро.

Давление было из-за мыслей: «А что, если не получится выиграть золото?» — признаётся Мирра. В моей голове было очень много, а «что если». Это тяжело. Но такое будет случаться всё чаще и чаще в важных матчах, это опыт. Однако сегодня это давило. Да, серебро — тоже хорошо, но это не то, из-за чего мы выходим на корт и играем. Итальянки опытные — они с этим лучше справились.

И действительно — в сумме нашим девушкам столько же, сколько Новаку Джоковичу. А он ждал своего золота — пять Олимпиад. У Дианы и Мирры всё впереди, а пока просто спасибо им за эту неделю, за эти эмоции и за ощущение жизни. Это точно никто не отнимет.