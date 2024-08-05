Лучший месяц в карьере Мирры! Андреева в 17 лет показала крутой результат

Да, она провалила личку на Олимпиаде. Но зато порадовала всю страну в женской паре и не только.

Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже завершён. За теннисом следила большая часть наших болельщиков, а всё потому, что данный вид спорта ныне один из самых адекватных в мире. Международная федерация старается абстрагироваться от политики и уделить максимальное внимание профессионализму. За это ей большая благодарность.

Во многом благодаря этой адекватной оценке на международный олимп (разумеется, постепенно) начала восходить наша звёздочка Мирра Андреева. Напомним, что до недавнего титула в Яссах (Румыния) у Мирры не было ни одной победы на уровне WTA, но при этом с февраля 2022-го по апрель 2023-го она дошла до семи финалов соревнований ITF и выиграла шесть из них. А в начале 2023 года проиграла в финале юниорского Australian Open Алине Корнеевой.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Но сейчас, в свои 17 лет, Мирра готова гораздо на большее и уже созрела для больших побед.

Вернёмся к Яссам. Там Мирра реально вошла в свою личную историю: наконец-то она завоевала столь долгожданный взрослый титул. Кто-то скажет: всего лишь категории 250. А кого это волнует? Его взяла наша, 17-летняя девчонка. Вот, что гораздо лучше.

Сразу после него Андреева-младшая, по сути без отдыха, передислоцировалась в Париж. Титул в Яссах поучился тяжёлым: дожди, задержки, переносы, прочие трудности. Тут же разгорелись споры: а надо ли было Мирре вообще играть такой минорный турнир перед Олимпиадой?

Здесь несколько точек зрения. Главная, и безусловная, заключается в том, что Мирра наконец-то завоевала свой первый титул уровня WTA. Это классно и нужно в психологическом плане.

Но, безусловно, усталость не могла не сказаться на Играх в Париже, плюс опыта Мирре явно не хватило. Отсюда и поражение от Магды Линетт, которую Мирра обыгрывала ранее. Вылет в первом же круге — это провал.

Микст с Даниилом Медведевым вообще отдельная песня. Непонятно, зачем это нужно было Медди, но всё это реально оказалось лишним. И даже смешным. Потренировались? Но Олимпиада — это не место для тренировок.

Зато пара с Дианой Шнайдер оказалась для Мирры идеальной. Андреева и Шнайдер на протяжении всего соревнования чувствовали друг друга, у них была заметна «химия», виднелось взаимодействие. И вот оно, серебро!

Диана Шнайдер и Мирра Андреева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Первая Олимпиада, отличный опыт. У нас появился шанс здесь сыграть. В начале недели я не ожидала, что мы будем в финале. Думала, что просто будем идти от матча к матчу, а там как получится.

Мы могли проиграть в первом раунде. Думаю, если бы нам сказали, что мы будем с серебром, мы бы не поверили», — заявила после турнира наша звёздочка.

Нет никаких сомнений в том, что это был во всех смыслах лучший месяц в карьере Мирры. Об этом открыто свидетельствуют факты, это объективно видят люди и теннисные профессионалы. Посмотрим, как будет дальше, но серебряные медали для наших девушек стоит назвать безусловным успехом. Мы очень ждали золота, но увы, немного не срослось.