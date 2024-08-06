Где после Олимпиады сыграют Мирра и Медведев? Расписание турниров августа

Некоторые герои Олимпиады в Париже-2024 – такие как чемпионы Новак Джокович и Чжэн Циньвэнь – пропускают канадский «Мастерс», а вот через неделю в Цинциннати должны собраться все. Ведь времени на раскачку не осталось – менее чем через три недели стартует последний в году «Шлем» — Открытый чемпионат США. Посмотрим, где и кто из ведущих теннисистов собирается сыграть.

ATP Masters 1000. Монреаль (Канада). 6-12 августа

Хард, открытые корты.

Список участников: Янник Синнер (первая ракетка мира на дату заявки на турнир), Александр Зверев (4), Даниил Медведев (5), Андрей Рублёв (6), Хуберт Хуркач (7), Каспер Рууд (8), Григор Димитров (10), Стефанос Циципас (11), Карен Хачанов (22), Роман Сафиуллин (44).

Полный заявочный лист.

Канадский турнир появился очень давно – аж в 1881 году, а спустя 90 лет с появлением серии «Мастерс» занял постоянное место среди представителей так называемой «супердевятки». Его отличительной чертой является чередование городов – соревнования проводятся одновременно у мужчин и женщин, но какие-то — в Торонто, а какие-то — в Монреале. И на следующий год происходит «пересменка». В сезоне-2024 мужчины соревнуются в Монреале, а женщины – в Торонто. Рекордсменами по количеству титулов в Канаде в Открытую эру являются Иван Лендл (6) и Рафаэль Надаль (5). Побеждали в Канаде и отечественные теннисисты – Андрей Чесноков (1991), Марат Сафин (2000) и Даниил Медведев (2021). До финала добирались Евгений Кафельников (1999) и всё тот же Медведев (2019). В нынешнем году сетку Монреаля возглавил первый номер рейтинга Янник Синнер, а из российских теннисистов в число участников попали Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин. Через квалификацию не сумел пробиться Аслан Карацев.

WTA-1000. Торонто (Канада). 6-12 августа

Хард, открытые корты.

Список участниц: Кори Гауфф (2), Арина Соболенко (3), Джессика Пегула (5), Онс Жабер (10), Дарья Касаткина (12), Мэдисон Кис (13), Елена Остапенко (14), Людмила Самсонова (15), Анна Калинская (18), Анастасия Павлюченкова (28), Диана Шнайдер (30), Анастасия Потапова (41), Анна Блинкова (60), Эрика Андреева (101).

Полный заявочный лист.

У женщин рекордсменками по количеству титулов в Открытую эру являются Крис Эверт и Моника Селеш (по 4). Побеждали тут и отечественные теннисистки – Динара Сафина (2008), Елена Дементьева (2009). Финалистками были Наталья Зверева (1988), Лина Красноруцкая (2003), Елена Лиховцева (2004), Мария Шарапова (2009), Вера Звонарёва (2010) и Людмила Самсонова (2023). В нынешнем сезоне сетку Торонто возглавила американка Кори Гауфф. Из россиянок среди участниц Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Диана Шнайдер, Анастасия Потапова, Анна Блинкова и Эрика Андреева, успешно преодолевшая квалификацию.

ATP Masters 1000. Цинциннати (США). 12-19 августа

Хард, открытые корты.

Список участников: Янник Синнер (1), Новак Джокович (2), Карлос Алькарас (3), Александр Зверев (4), Даниил Медведев (5), Алекс де Минор (6), Хуберт Хуркач (7), Андрей Рублёв (8), Карен Хачанов (21).

Полный заявочный лист.

Турнир в Цинциннати тоже появился в XIX веке – в 1899 году. Рекордсменом по количеству титулов является Роджер Федерер – у него их семь. Побеждал тут и россиянин Даниил Медведев – в 2019-м. Финалистом также становился Андрей Рублёв (2021). В список участников нынешнего турнира они попали оба, вместе с Кареном Хачановым.

WTA-1000. Цинциннати (США). 13-19 августа

Хард, открытые корты.

Список участниц: Ига Свёнтек (1), Кори Гауфф (2), Арина Соболенко (3), Елена Рыбакина (4), Ясмин Паолини (5), Джессика Пегула (6), Чжэн Циньвэнь (7), Мария Саккари (8), Дарья Касаткина (12), Людмила Самсонова (13), Анна Калинская (17), Екатерина Александрова (27), Диана Шнайдер (28), Мирра Андреева (31), Анастасия Павлюченкова (32).

Полный заявочный лист.

У женщин в Открытую эру турнир брал большую паузу с 1974 года и возобновился только в 2004-м. Чемпионками тут были и россиянки — Вера Звонарёва (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011). До финала также добирались Звонарёва (2004), Динара Сафина (2009), Шарапова (2010) и Светлана Кузнецова (2019). В этом году посев возглавляет первая ракетка мира Ига Свёнтек. Также заявлены россиянки Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова.

ATP-250. Уинстон-Сейлем (США). 18-24 августа

Хард, открытые корты.

Список участников: Себастьян Баэс (18), Артюр Фис (20), Джек Дрэйпер (26), Адриан Маннарино (32), Лучано Дардери (33), Томас Мартин Этчеверри (35), Мариано Навоне (36), Маркос Гирон (38), Павел Котов (62), Роман Сафиуллин (67).

Полный заявочный лист.

Турнир появился на Лонг-Айленд в 1981-м и целых девять лет разыгрывался как выставочный. С 1990-го он перешёл под эгиду ATP, с 2005-го по 2010-й проводился в Нью-Хэйвене, а с 2011-го переместился в Уинстон-Сейлем. Чемпионами тут среди прочих становились и россияне – Евгений Кафельников (1994, 1995), Николай Давыденко (2006) и Даниил Медведев (2018). В нынешнем году посев возглавил аргентинец Себастьян Баэс, а в заявочном списке оказались также россияне Павел Котов и Роман Сафиуллин.

Роман Сафиуллин Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

WTA-250. Кливленд (США). 19-24 августа

Хард, открытые корты.

Список участниц: Людмила Самсонова (13), Лейла Фернандес (25), Синьюй Ван (37), Катержина Синякова (38), Анастасия Потапова (44), Питон Стирнс (53), Софья Кенин (55), Клара Бюрель (56).

Полный заявочный лист.

Турнир появился в ковидном 2021 году и с тех пор закрепился в календаре WTA-тура. Первой чемпионкой стала Анетт Контавейт, а в 2022-м победила россиянка Людмила Самсонова. В финале 2023 года испанка Сара Соррибес-Тормо победила Екатерину Александрову. В заявке на турнир этого года значатся россиянки Людмила Самсонова и Анастасия Потапова.

WTA-500. Монтеррей (Мексика). 19-24 августа

Хард, открытые корты.

Список участниц: Ясмин Паолини (5), Даниэль Коллинз (9), Эмма Наварро (15), Донна Векич (21), Линда Носкова (27), Екатерина Александрова (28), Юлия Путинцева (30), Элина Свитолина (31), Анастасия Павлюченкова (33), Вероника Кудерметова (39).

Полный заявочный лист.

Турнир разыгрывается с 2009 года, и рекордсменкой по количеству титулов тут является россиянка Анастасия Павлюченкова, побеждавшая здесь четырежды (2010, 2011, 2013, 2017). В прошлом сезоне финал разыграли хорватка Донна Векич и француженка Каролин Гарсия. С нынешнего года соревнования повысили категорию с WTA-250 до WTA-500. Среди заявленных теннисисток значатся и россиянки Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова.

Анастасия Павлюченкова Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). 26 августа – 8 сентября

Хард, открытые корты.

Список участников: Янник Синнер (1), Новак Джокович (2), Карлос Алькарас (3), Александр Зверев (4), Даниил Медведев (5), Алекс де Минор (6), Хуберт Хуркач (7), Андрей Рублёв (8), Карен Хачанов (21), Павел Котов (60), Роман Сафиуллин (67).

Полный заявочный лист.

Турнир появился в 1881 году и остаётся единственным ТБШ, который за всё время не прерывался ни на одну из Мировых войн, а также на пандемию коронавируса. За 143 предыдущих розыгрыша рекордсменами по количеству титулов тут являются Билл Тилден, Уильям Ларнед и Ричард Сиэрс – по семь. В Открытую эру по пять побед одержали Джимми Коннорс, Пит Сампрас и Роджер Федерер. Вплотную к ним подобрался в прошлом году серб Новак Джокович (4), у которого есть теоретический шанс догнать эту троицу уже в нынешнем сезоне. Чемпионами среди прочих тут становились также и россияне Марат Сафин (2000) и Даниил Медведев (2021). До финала доходил тот же Медведев (2019, 2023).

Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). 26 августа – 7 сентября

Хард, открытые корты.

Список участниц: Ига Свёнтек (1), Кори Гауфф (2), Арина Соболенко (3), Елена Рыбакина (4), Ясмин Паолини (5), Джессика Пегула (6), Чжэн Циньвэнь (7), Мария Саккари (8), Дарья Касаткина (12), Людмила Самсонова (13), Анна Калинская (17), Екатерина Александрова (27), Диана Шнайдер (28), Мирра Андреева (31), Анастасия Павлюченкова (32), Вероника Кудерметова (39), Анастасия Потапова (41), Анна Блинкова (74), Эрика Андреева (92).

Полный заявочный лист.

Рекордсменкой US Open за всю историю по количеству титулов является Молла Маллори – у неё их восемь. В Открытую эру больше всех побеждали Крис Эверт и Серена Уильямс – у них по шесть «Шлемов». Побеждали тут и россиянки – Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006). До финала также доходили Елена Дементьева (2004), Кузнецова (2007) и Вера Звонарёва (2010). В этом году в число участниц пока попали 11 россиянок.