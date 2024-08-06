«Постараюсь взять крупный титул». Откровения Медведева перед стартом «Мастерса» в Монреале

После второго в карьере выхода в полуфинал Уимблдона, где Даниил Медведев, как и год назад, потерпел поражение от Карлоса Алькараса, россиянин отправился на Олимпиаду в Париже. В столице Франции чемпион US Open 2021 года в одиночке вылетел в третьем круге, а в миксте и в паре — и вовсе на старте соревнований. Теперь Даниилу предстоит сосредоточиться на любимых американских «Мастерсах» и нью-йоркском ТБШ. Первым стартом для Медведева станет «тысячник» в Монреале. В материале с официального сайта ATP Tour кратко излагаются текущие результаты 28-летнего теннисиста в нынешнем сезоне, а также приводятся воспоминания самого спортсмена с канадского «Мастерса», который является весьма знаковым для первой ракетки России.

В сезоне-2024 основное внимание было приковано к Яннику Синнеру, Карлосу Алькарасу и Новаку Джоковичу. Синнер выиграл свой первый крупный турнир на Открытом чемпионате Австралии и завершил восхождение на первую строчку рейтинга ATP, Алькарас одержал победу на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, а Джокович только что завоевал свою первую золотую медаль на Олимпиаде в Париже.

Но Даниил Медведев спокойно провёл стабильный сезон. Бывшая первая ракетка мира занимает четвёртое место в гонке на Итоговый турнир и сейчас вступает в ту часть сезона, которая исторически была для него временем наилучших результатов.

Посеянный под третьим номером на «Мастерсе» в Монреале финалист Australian Open — 2024 и полуфиналист Уимблдона-2024 попытается завоевать свой первый титул в этом году.

«Я думаю, что особенность моих сезонов состоит в том, что часто, когда я приезжаю на этап соревнований, проходящий в Канаде, всё, что происходило до этого, не имеет большого значения. Ведь обычно это моя лучшая часть сезона. Честно говоря, я очень доволен своим сезоном. Я показал несколько хороших результатов, а также одержал несколько действительно ярких побед. Что меня не устраивает в некотором смысле, так это то, что у меня до сих пор нет титула в 2024 году. Но я играю [хорошо] на крупнейших турнирах и уступил нескольким отличным парням», — цитирует россиянина официальный сайт ATP Tour.

Даниил Медведев Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Нельзя сказать, что Медведеву не удалось далеко пройти по турнирным сеткам в нынешнем сезоне. 28-летний теннисист имеет следующую статистику побед и поражений: 35-11. В этом году Даниил дошёл до финалов в Мельбурне и Индиан-Уэллсе.

Медведев будет уверен в себе, зная, что именно в Монреале он вышел в свой дебютный финал на «Мастерсах» в 2019 году. В прошлом году Медведев провёл незабываемую вторую половину сезона, выиграв 29 из 32 матчей. Всё началось в Вашингтоне, где Даниил добрался до финала. Затем россиянин отправился в Канаду.

«Тебе нужно торопиться, тебе нужно собрать вещи. На следующий день тебе уже нужно готовиться к матчу. Я играл с Кайлом Эдмундом, который в то время выступал очень хорошо, и я знал, что первый поединок будет непростым. Но сразу же я почувствовал себя очень, очень хорошо и сумел одолеть британца с лёгким счетом. Всё просто сошлось, и мне удалось сыграть довольно хорошо», — признаётся Даниил.

Медведев не отдал соперникам ни сета на пути к финалу, победив Эдмунда, Кристьяна Гарина, Доминика Тима и Карена Хачанова. Только один из восьми сетов, сыгранных Даниилом против этого квартета, закончился со счётом 6:3. В конечном итоге серия россиянина завершилась в титульном противостоянии против Рафаэля Надаля, который одержал победу со счётом 6:3, 6:0.

«Я играл с Рафой, и, к сожалению, в то время это было слишком сложно для меня, оказывалось слишком сильное давление. Помню, что каждый матч был по-своему особенным, но я демонстрировал отличный теннис и чувствовал, что моя игра является превосходной. Это был первый раз, когда я пробился в финал «Мастерса», так что это придало мне уверенности», — добавляет Медведев.

Когда россиянин приехал в Канаду пять лет назад, он был девятой ракеткой мира. К концу этого периода стало ясно, что он находится на пути к вершине, и, поразмыслив, Даниил понял это.

«На 100%, потому что до этого я знал, что могу играть хорошо, но мне всё равно не удавалось добиться серьёзных результатов. Именно на этом отрезке я впервые вышел в финал «Мастерса», победил на следующем турнире в Цинциннати и пробился в финал US Open. Это было потрясающе. Это был своего рода первый турнир — вместе с Вашингтоном, где я также хорошо играл, где я начал ещё больше понимать, что мне нужно делать на корте, чтобы победить парней, находящихся на вершине», — говорит Медведев.

Даниил рад вернуться в Монреаль, на хардовые корты, и начать борьбу за титул. Третий сеяный, который пропускает стартовый раунд турнира, во втором круге сразится с партнёром по паре Романом Сафиуллиным или Алехандро Давидович-Фокиной. Для 20-кратного победителя турниров ATP это начало его попытки завершить сезон на высокой ноте.

«Я обязательно постараюсь продержаться до конца года, обязательно постараюсь взять крупный титул и набрать как можно больше очков, потому что это всегда важно. Чем выше ты финишируешь в итоге в рейтинге ATP по итогам года, тем больше это показывает, насколько отличным выдался твой сезон. Так что я вполне доволен сезоном, но определённо хочу большего», — сказал Медведев.

А на пресс-конференции, посвящённой предстоящему старту «Мастерса» в Монреале, чемпион US Open 2021 года упомянул о возвращении лёгких мячей в тур.

«Я думаю, это определённо полезно для парней, у которых есть — не проблема — но они слабее в создании силы… так что для меня этот мяч пока невероятен, я чувствую себя очень хорошо.

Три-четыре года я не играл такими мячами, потому что, когда я играл на «челленджерах» и когда я только пришёл в ATP, я помню, что всегда были мячи Wilson US Open. А потом они стали тяжелеть.

Например, в прошлом 2023 году, по-моему, были только тяжёлые мячи, только тяжёлые-тяжёлые мячи, у меня были проблемы с плечом и локтем, поэтому я очень люблю нынешние мячи, но, опять же, с мячами всегда одно и то же — некоторым игрокам они нравятся, некоторым игрокам они ненавистны. Я могу только сказать, что я их люблю и надеюсь, что таких мячей будет больше».

«Мастерс» в Монреале проходит с 6 по 12 августа. За всеми событиями этого турнира ATP-1000 следите на «Чемпионате».