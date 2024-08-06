Серену не пустили в ресторан во время ОИ. Она взбесилась и заставила перед ней извиняться

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс последние полторы недели находится в Париже. Серена приняла участие в церемонии открытия Олимпиады в столице Франции, а затем в качестве зрительницы посетила соревнования по некоторым видам спорта. В частности, Уильямс поддерживала американских гимнасток и пловцов, а в воскресенье смотрела за эпическим теннисным финалом между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом.

Серена наверняка ещё появится на трибунах до конца Игр. Вполне возможно, придёт на баскетбольный финал, где почти наверняка сыграет сборная США во главе с её хорошими знакомыми Леброном Джеймсом и Кевином Дюрантом. Просмотр спортивных состязаний доставляет Уильямс удовольствие, но в целом её пребывание в Париже нельзя назвать идеальным. Ещё на церемонии открытия под проливным дождём у Серены отпал макияж с ресниц. Кроме того, она чуть не упала в Сену из-за плохого самочувствия, когда доставляла олимпийский огонь на лодке к саду Тюильри. Был и курьёз с её мужем Алексисом Оганяном, которого комментатор ОИ не узнал и назвал «персональным держателем зонта Серены».

На этом проблемы Уильямс в столице Франции не закончились. В понедельник Серена вместе с маленькими дочерями шестилетней Олимпией и 11-месячной Адирой отправилась в роскошный отель The Peninsula Paris, чтобы поужинать в их ресторане на крыше с роскошным видом на город. Как ни странно, легендарную американку не пустили в заведение. Уильямс поделилась своим разочарованием в соцсетях.

«Вот это да. В Peninsula Paris мне отказали в доступе на крышу, чтобы я могла поесть в пустом ресторане в приватном месте со своими детьми. Такое со мной происходит впервые», — написала Уильямс.

Серена Уильямс сделала антирекламу парижскому заведению в соцсетях Фото: из личного архива Серены Уильямс

Конечно, сразу же поднялась большая шумиха. Представителям отеля пришлось объясняться и приносить извинения.

«Уважаемая миссис Уильямс, примите наши глубочайшие извинения за разочарование, с которым вы столкнулись сегодня вечером. К сожалению, наш бар на крыше действительно был полностью забронирован, и единственные свободные столики, которые вы видели, принадлежали нашему ресторану высокой кухни L'Oiseau Blanc, который был полностью зарезервирован. Мы всегда имели честь принимать вас и всегда будем рады видеть вас снова», — говорится в официальном заявлении Peninsula Paris.

Представители заведения также прокомментировали ситуацию газете Metro и отметили, что предлагали Уильямс альтернативу в виде столика на улице внизу в ресторане La Terrasse Kléber, но американка разозлилась из-за первоначального отказа и ушла. Кроме того, знаменитую теннисистку попросту не узнали.

Серена Уильямс с дочерьми Адирой и Олимпией Фото: из личного архива Серены Уильямс

Сотрудник ресторана на крыше Максим Манневи заявила, что Серена появилась с дочерью, с другой женщиной (вероятно, няней), коляской с малышом и выглядела «неузнаваемой из-за длинный белокурых волос».

«Когда она пришла, было всего два свободных столика, и они были зарезервированы. Мой коллега не узнал её и чувствует себя ужасно, но он сказал ей то, что сказал бы любому другому клиенту, а именно подождать внизу в баре, пока освободится столик. В этом не было абсолютно ничего личного», — сказала Манневи.

Конечно, в идеальной ситуации Уильямс следовало заранее забронировать столик, но не всегда у звёзд есть на это время. Персонал ресторана вроде как всё объяснил, но странно, что там не узнали столь знаменитого посетителя, для которого наверняка имелась возможность сделать исключение из правил и найти место. Как бы то ни было, антирекламу заведению Серена уже сделала, несмотря на все извинения. А ещё у американки осталось очередное неприятное воспоминание от пребывания в Париже.