Федерер встретил любовь всей жизни на Олимпиаде. Что он скрыл, чтобы покорить Мирку?

Роджер празднует свой 43-й день рождения рядом с заботливой женой, которая остаётся для него главной опорой со времён Игр-2000 в Сиднее.

Сегодня, 8 августа, легенда тенниса Роджер Федерер отмечает свой 43-й день рождения. Швейцарец встречает этот праздник в компании любящей жены Мирки, с которой воспитывает четверых детей. Роман с ней Роджер закрутил во время Олимпиады-2000 в Сиднее.

Федереру даже пришлось немного соврать о своём возрасте, чтобы после первого поцелуя покорить сердце девушки, которая была старше него на три года. Вспоминаем, как зарождались отношения Роджера с любовью всей его жизни.

Роджер Федерер близко познакомился с Мирославой Вавринец на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, где они представляли сборную Швейцарии. Роджеру только исполнилось 19 лет. Он уже подавал большие надежды, хотя ещё не вышел на по-настоящему доминирующий уровень На своей первой Олимпиаде Федерер дошёл до полуфинала, где уступил немцу Томми Хаасу. А в матче за бронзовые медали он проиграл французу Арно Ди Паскуалю.

Роджер Федерер на Олимпиаде-2000 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Мирослава, которую куда чаще называют сокращённым именем Мирка, звёзд с неба в теннисе не хватала. Она начала заниматься этим видом спорта не в таком уж раннем возрасте и отчасти благодаря счастливому случаю. В 1987 году, когда Мирке было девять лет, её отец решил поехать поболеть за легендарную Мартину Навратилову на турнир в немецком Фильдерштадте. Взял с собой и дочку. Турнир совпал с днём рождения Навратиловой. Отец Мирки умудрился прорваться сквозь толпу охраны и вручить Мартине подарок. Он рассказал ей о своём чехословацком происхождении (семья Вавринец переехала из Словакии в Швейцарию, когда Мирке было два года). Навратилова решила поближе с ним пообщаться. Среди прочего спросила девочку, играет ли она в теннис.

«Нет, никогда не пробовала», — ответила Мирка.

«У тебя есть данные, стоит попробовать» — сказала Навратилова.

Мартина позвонила своему другу в Цюрихе и попросила организовать для Мирки первый урок. Позднее она прислала ей одну из своих ракеток. Мирка Вавринец решила стать профессиональной теннисисткой во многом благодаря Навратиловой. Роджер любит упоминать этот момент в интервью и благодарит Мартину. Мирка входила в топ-100 рейтинга WTA (максимум была на 76-м месте) и получила право сыграть на ОИ-2000. Она не считалась претенденткой на медали, но даже сам факт участия в Играх являлся для неё почётным. 22-летняя Вавринец в Сиднее уже в первом круге потерпела разгромное поражение от россиянки Елены Дементьевой (1:6, 1:6), что не стало какой-то большой сенсацией.

Мирослава Вавринец на Australian Open – 2001 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Результат для Роджера и Мирки на Олимпиаде получился не самым лучшим, однако они быстро о нём забыли из-за романтических чувств. Конечно, Федерер и Вавринец знали друг друга ещё до Игр, но при этом никогда особо не общались. Более того, у Мирки по отношению к Роджеру было определённое отторжение. Она впервые увидела его в 1997 году. Тогда 15-летний Роджер уже блистал на юниорском уровне, однако поведение парня оставляло желать лучшего. Федерер во времена игровой карьеры отличался джентльменскими манерами и сдержанностью на корте. Однако в молодые годы у Роджера часто наблюдались эмоциональные срывы. Он разбивал ракетки, кричал на судей и зрителей после неудачных розыгрышей. Мирка видела всё это со стороны и, естественно, большой симпатии к нему не испытывала.

На Олимпийских играх 2000 года в Сиднее ситуация изменилась. Роджер стал вести себя на корте более спокойно, а Мирка получила возможность узнать его получше во время пары недель совместного проживания в Олимпийской деревне. Федерер начал ухаживать за Вавринец. Первые попытки Роджера были довольно неловкими. Он обращался к некоторым из представителей сборной Швейцарии за советами. Хотел узнать, каким образом лучше завоевать её сердце и стоит ли идти с ней на первое свидание.

Чаще всего коллеги-спортсмены отговаривали Федерера связываться с девушкой, но молодого парня ничто не останавливало. Роджер влюбился и был готов на смелые шаги. Один из швейцарских борцов, возможно, в шутку сказал Федереру подойти к Мирке и просто поцеловать её. Роджер послушал его. Вавринец оказалась слегка шокирована поступком Федерера. Она сказала Роджеру, что тот слишком юн для неё. Он в ответ попытался немного скрыть свой возраст и накинул себе полгода для статусности, чтобы покорить её сердце.

«Мирка была старше меня. Когда я впервые её поцеловал на Олимпиаде в Сиднее, она сказала: «Ты такой маленький». И я ответил: «Ну, мне почти 19 с половиной». Знаете, иногда ты пытаешься добавить эти полгода? А она мне в ответ: «Да ты совсем ребёнок». Когда я познакомился с Миркой, у меня было 0 титулов, а сейчас – 88, и она была со мной всё это время. Она раньше тренировалась по пять-шесть часов подряд. Её родители очень много работали. Мирка была очень жёсткой и научила меня работать. Мы были в теннисном центре, и я смотрел, как она тренируется по шесть часов, и думал: «Я так не могу». Через час я уже разваливался психологически, это так скучно. И меня выгоняли с тренировки за плохое поведение», — говорил Роджер в интервью The Guardian в 2016-м.

Федереру всё-таки удалось очаровать Вавринец. Они начали встречаться после Олимпиады в Сиднее. При этом Роджер стремительно прогрессировал на корте, а у Мирки дела, наоборот, шли не лучшим образом. В 2002 году Вавринец завершила карьеру из-за постоянных травм стопы. Она сразу же нашла чем заняться. Мирка взяла на себя роль менеджера по связям с общественностью Федерера, ездила с ним на турниры, решала вопросы контрактов с журналистами и спонсорами. По сути, стала для своего любимого человека одновременно агентом, пиарщиком, психологом, тренером-консультантом, спарринг-партнёром и костюмером. Проще говоря, главной опорой. Раньше Роджер вёл расхлябанный образ жизни, много времени проводил за игровой приставкой, одевался, мягко говоря, плохо. Мирка превратила его в настоящую икону стиля и вселила уверенность на корте. Результат не заставил себя долго ждать.

Роджер Федерер и Мирка в 2003 году Фото: Alex Livesey/Getty Images

В 2003 году Федерер выиграл первый турнир «Большого шлема» на Уимблдоне, после чего начал практически бесперебойно штамповать победы на всех мэйджорах, разве что «Ролан Гаррос» долго ему не покорялся. В период с 2004 по 2009 год он выиграл 14 «Шлемов» из 24 возможных, ещё в шести случаях доходил до финала и останавливался в шаге от титула. Особенно обидными для Роджера получились поражения от Рафаэля Надаля в решающих матчах на «Ролан Гаррос» в 2006 и 2007 годах. Федерер тогда брал Australian Open, Уимблдон и US Open. Если бы не восхождение грунтового специалиста Рафаэля Надаля, то ему удалось бы собрать календарный «Шлем» впервые со времён легендарного Рода Лэйвера в 1969-м.

11 апреля 2009 года Роджер и Мирка связали себя узами брака. Свадебная церемония состоялась ранним субботним утром в Базеле в присутствии самых близких друзей. В июле того же года у пары появились на свет девочки-близнецы Мила и Шарлин. А в мае 2014-го Мирка снова родила близнецов, на этот раз мальчиков Лео и Ленни.

В 2010-х Федерер сбавил обороты, поскольку к нему и Рафе добавился Новак Джокович, сформировав «Большую тройку». Роджер был самым возрастным в компании принципиальных соперников и постепенно проигрывал им конкуренцию. На отрезке с 2013 по 2016 год он переживал спад и оставался без титулов на ТБШ, даже подумывал уйти из тенниса. К счастью, рядом с ним находился человек, который не дал ему пасть духом в трудный период. Мирка убеждала его продолжать карьеру. Несмотря на все трудности, за последние 10 лет швейцарцу удалось взять пять «Шлемов», три из них в сезонах 2017 и 2018 годов, когда многие уже поспешили списать его со счетов.

«Если бы Мирка не согласилась заниматься семьёй, я бы уже давно завершил карьеру», — сказал Роджер после победы на Australian Open — 2018.

Роджер и Мирка Федерер в 2024 году Фото: Из личного архива Роджера Федерера

Федерер на закате карьеры страдал от частых травм и практически не играл. Тем не менее ему удалось довольно громко хлопнуть дверью на прощание, когда он дошёл до четвертьфинала Уимблдона-2021 и уступил обладателю мощнейшей подачи Хуберту Хуркачу. Официально Роджер ушёл из тенниса на Кубке Лэйвера в 2022-м в 41-летнем возрасте, красиво попрощавшись с публикой. Недавно об этом сняли документальный фильм. Естественно, Мирка принимала активное участие в съёмках.

Роджер зачехлил ракетку со 103 титулами ATP, включая победы на 20 ТБШ. Он заработал $ 130,6 млн призовых на корте, но ещё больший доход получил за его пределами благодаря множеству спонсорских сделок и развитию собственной бизнес-империи. Состояние Федерера сейчас оценивается в $ 550 млн. Нет сомнений, что он бы не добился такого успеха без поддержки Мирки. Роджер сам об этом прямо говорит.

«Я привык советоваться с Миркой по самым разным поводам. Как-то накануне турнира в Базеле я подошёл к ней и сказал «Слушай, я бы хотел сыграть здесь и в паре». На это она резонно ответила: «Так играй. Чего же ты меня спрашиваешь?» Я же ответил: «Привычка...» Я счастлив, что у меня есть Мирка. Счастлив, что мы можем проводить время вместе. Лучший выходной для меня — когда мы вдвоём дома. Только мы — и никого больше. Я счастлив, когда счастлива она, и я сделаю для этого всё, что только возможно», — утверждал Федерер.

После завершения карьеры Федерер наконец-то может сполна насладиться жизнью. Роджер регулярно отдыхает в разных уголках мира. В частности, в этом году он долго наслаждался времяпрепровождением в Таиланде с женой, детьми и родителями.

Роджер Федерер и Мирка на отдыхе в Таиланде Фото: Из личного архива Роджера Федерера

Кроме того, Федерер любит музыку и посещает концерты различных исполнителей. В июле Роджер побывал на выступлении Тейлор Свифт в своём родном Базеле. Ещё Федерер периодически заглядывает на теннисные турниры. Особое внимание Роджер уделяет Уимблдону, который выигрывал рекордные в истории тенниса восемь раз. Он не пропускал соревнования в последние два года, когда уже перестал быть действующим игроком.

Конечно же, теперь Роджер куда больше времени проводит с Миркой. Жена помогла ему состояться как успешной личности и до сих пор является главной опорой в жизни. Кто знает, как бы повернулась судьба Федерера, если бы он не проявил решительность и не стал добиваться внимания Мирки на ОИ-2000 в Сиднее. Этот момент определённо стал поворотным для Роджера и помог ему стать тем, кем он является сейчас.