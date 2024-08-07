Шнайдер победно вернулась на корт после ОИ. А Сафиуллин в день рождения уступил испанцу

Свои матчи в Монреале и Торонто также проводили Эрика Андреева, Анастасия Павлюченкова, Анна Блинкова, Анастасия Потапова и другие.

В среду, 7 августа, на турнире серии «Мастерс» в Монреале продолжают проходить матчи первого круга. Канадский турнир появился очень давно – аж в 1881 году. Спустя 90 лет с появлением серии «Мастерс» занял постоянное место среди представителей так называемой «супердевятки». Его отличительной чертой является чередование городов – соревнования проводятся одновременно у мужчин и женщин, но какие-то — в Торонто, а какие-то — в Монреале. И на следующий год происходит «пересменка». В сезоне-2024 мужчины соревнуются в Монреале, а женщины – в Торонто.

Рекордсменами по количеству титулов в Канаде в Открытую эру являются Иван Лендл (6) и Рафаэль Надаль (5). Побеждали в Канаде и отечественные теннисисты – Андрей Чесноков (1991), Марат Сафин (2000) и Даниил Медведев (2021). До финала добирались Евгений Кафельников (1999) и всё тот же Медведев (2019). В нынешнем году сетку Монреаля возглавил первый номер рейтинга Янник Синнер, а из российских теннисистов в число участников попали Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

Серебряный призёр токийской Олимпиады в одиночном разряде стартовал на канадском «тысячнике» поединком с хозяином кортов Габриэлем Диалло. В первой партии всё решил один брейк, который Карен сделал в третьем гейме и, таким образом, повёл со счётом 3:1. В итоге стартовый сет остался за Хачановым – 6:4 за 46 минут. Примечательно, что эту партию россиянин закрыл лишь с четвёртой попытки.

Во втором сете теннисисты долго удерживали свои подачи, даже не подпуская друг друга на приёме. В седьмом гейме отечественный игрок не реализовал единственный брейк-пойнт – 4:3 в пользу Диалло. Но уже в следующем гейме на приёме 22-я ракетка оформил брейк под ноль – 5:4 в пользу Хачанова. Затем он уверенно подал на матч – 6:4, 6:4 за 1 час и 28 минут. Следующим противником Карена станет Маттео Арнальди из Италии.

Свой матч первого круга на «Мастерсе» в Монреале проводил также и сегодняшний именинник Роман Сафиуллин. В среду, 7 августа, Роману исполнилось 27 лет. На старте состязаний в Канаде спортсмен сражался с Алехандро Давидович-Фокиной.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу испанца. Он выиграл на «челленджере» в Лючжоу (Китай) на харде в 2019 году, в 1/8 финала — 6:3, 6:3. В рейтинге ATP испанец сейчас 42-й, а россиянин — 66-й.

Сафиуллин, к сожалению, откровенно провалил дебют нового очного противостояния с Давидович-Фокиной. Четвертьфиналист Уимблдона-2023 в одиночном разряде позволил оппоненту сделать сразу 2 (!) брейка и повести со счётом 3:0. Затем Роман более-менее вошёл в игру — по крайней мере, на своей подаче. Но отыграться с такого крупного счёта было очень трудно, поэтому неудивительно, что стартовая партия осталась именно за Алехандро — 6:2 за 32 минуты. Статистика: 6/13 у Сафиуллина по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 9/7 – у Давидович-Фокины.

Во втором сете теннисисты сначала брали геймы на своей подаче, однако первым брейк сделал именно Алехандро — 3:2. Впоследствии сегодняшний именинник прибавил, сумел вернуться во второй сет, однако в самой концовке неудачно провёл свой гейм, допустил две двойные и отдал подачу. Испанец, сумев преодолеть небольшой спад, подал на матч. 6:2, 7:5 — именно с таким счётом Давидович-Фокина сломил сопротивление Романа. 17 — 22 по ударам навылет и ошибкам у Алехандро, 15 — 30 — у Сафиуллина. В следующем раунде Давидович-Фокина сыграет с Даниилом Медведевым.

Старт в Канаде приняли также и наши девушки. Напомним, они выясняют отношения в Торонто. Ещё вчера, 6 августа, первой из отечественных теннисисток на корт вышла Анастасия Павлюченкова. В соперницах у финалистки «Ролан Гаррос» 2021 года в одиночном разряде была двукратная чемпионка ТБШ Виктория Азаренко.

Счёт личных встреч — 6-2 в пользу представительницы Беларуси (4-1 на харде). Впервые они сыграли друг с другом больше 15 (!) лет назад, в Майами-2009. Там Виктория победила со счётом 6:2, 6:2. В США они играли ещё дважды — в Майами-2011, где белоруска была сильнее в трёх сетах (3:6, 6:1, 6:4), и в Цинциннати-2015, где Азаренко снялась при счёте 6:1, 0:3 из-за травмы ноги. Последний на данный момент поединок между ними состоялся в Дубае-2023 — там Виктория победила со счётом 6:3, 7:5. Анастасия же в последний раз побеждала Викторию в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2021, где в итоге дошла до финала — 5:7, 6:3, 6:2.

В стартовом сете у россиянки в первую очередь не получалось практически ничего на приёме. Свои подачи Анастасии тоже непросто давались, но там хотя бы была борьба. А вот с подачами Виктории наша соотечественница просто ничего сделать не могла. В результате двукратная победительница Australian Open оставила партию за собой со счётом 6:2. Статистика сета: 3/9 у Азаренко по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 8/16 – у Павлюченковой.

В дальнейшем россиянка также не смогла зацепиться на приёме. На чужой подаче за весь матч она взяла всего девять очков, так и не заработав ни одного брейк-пойнта. Виктория обыграла противницу со счётом 6:2, 6:2. Статистика: 13/28 у Анастасии по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 9/16 – у Азаренко. Виктория во втором круге встретится с Гретье Миннен из Бельгии. Отметим, что 35-летняя минчанка стала первой теннисисткой, выигравшей 150 поединков без потери сета в матчах WTA-1000 с момента внедрения формата (2009).

За путёвку во второй круг турнира в Торонто боролась также ещё одна наша соотечественница — Анастасия Потапова. Ей досталась не самая простая противница: полька Магдалена Френх, которая недавно стала финалисткой на «250-тнике» в Праге.

Анастасия в начале дебютной очной битвы сразу начала действовать активно, сделала брейк, но затем столкнулась с трудностями на удержании своей подачи. Обе девушки играли достаточно ровно. Первый сет был прерван на долгое время в связи с дождём. После перерыва россиянка подавала на партию, выполняла мощные удары и в итоге добилась победы в ней со счётом 6:4 за 56 минут.

Далее у россиянки совсем не получалась первая подача. В начале партии было заметно, что Анастасия торопилась, много суетилась, не могла обработать мяч. Магдалена достаточно легко выигрывала мячи и взяла второй сет со счётом 6:3 за 42 минуты.

В третьем сете преимущество Френх уже не вызывало сомнений. Россиянка имела тройной брейк-пойнт при счёте 0:3, вот тут ещё можно было вернуться в матч, но полька взяла все решающие очки и в итоге выиграла все шесть геймов в решающей партии. Магдалена много играла резаными, действовала цепко, неудобно для Потаповой, которая допускала очень много ошибок, в том числе и двойных — сразу 10. Представительница Польши же смогла на хорошем уровне провести вторую половину встречи, одолев Анастасию со счётом 4:6, 6:3, 6:0 за 2 часа и 10 минут.

Старт на канадском «тысячнике» приняла и 17-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская. Девушке лидера рейтинга ATP Янника Синнера предстояло сыграть с Луизой Чирико из США, которая занимает лишь 218-е место в женской мировой табели о рангах.

В первой партии россиянка оформила два брейка. Она действовала намного активнее, чем американка. Стартовый сет остался именно за Анной — 6:2 за 35 минут.

Вторая партия проходила по интересному сценарию. Луиза с ходу повела со счётом 2:0, но тут же последовал обратный брейк – 2:1. Далее чехарда брейков продолжилась и закончилась лишь в седьмом гейме — 4:3 в пользу Калинской. Затем нашу соотечественницу уже было не остановить. Она довела начатое до конца, победив Чирико со счётом 6:2, 6:3 за 1 час и 10 минут. Следующей противницей Анны станет украинка Леся Цуренко.

Сегодня свою встречу в Монреале провела и серебряный призёр парижской Олимпиады в парном разряде Диана Шнайдер. Её соперницей была Хэрриет Дарт из Великобритании.

Напомним, всего три дня назад, 4 августа, Диана играла в финале Олимпиады в парном разряде с Миррой Андреевой, и было это в столице Франции на глине. Главный вопрос состоял в следующем: успела ли Шнайдер акклиматизироваться после трансатлантического перелёта и прибиться к харду после грунтовых кортов.

Примечательно, что девушки впервые играли друг с другом. В рейтинге Диана сейчас 24-я, а Хэрриет — 78-я.

Россиянка сделала отличный рывок после 1:1 по геймам. Она выиграла сразу четыре (!) гейма подряд. При этом концовка получилась немного нервной. 20-летняя уроженка Жигулёвска с первой попытки не подала на партию, следом упустила сетбол на приёме, но в итоге всё-таки дожала соперницу на своей подаче — 6:3 за 44 минуты. Статистика сета: 8/18 у Шнайдер по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 5/16 – у Дарт.

Серебряный призёр ОИ-2024 в парном разряде классно начала и следующую партию. Она сделала брейк в первом же гейме, однако почти сразу после этого проиграла свою подачу. В концовке сета же явно наступил спад у российской теннисистки — многовато ошибок у неё стало. Хэрриет, в свою очередь, уверенно этим воспользовалась и выиграла партию со счётом 6:3. Статистика сета: 9/13 у Шнайдер по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 6/4 – у Дарт.

Третья партия прошла в сумасшедшей борьбе. Трижды выходила вперёд с брейком представительница Великобритании, в том числе в самой концовке, после чего подавала на матч, но ни одного матчбола так и не смогла заработать. Диана сделала обратный брейк с пятой попытки, после чего прекрасно сыграла на тай-брейке, проведя несколько отличных розыгрышей, и добилась победы со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:3) за 2 часа и 24 минуты. Статистика поединка: 35/46 у россиянки по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 21/32 – у британки. Уже завтра, 8 августа, Диана должна сыграть с полькой Магдаленой Френх.

На корт в Торонто сегодня выходила и Эрика Андреева, находящаяся в данный момент на 88-й позиции в рейтинге WTA. 20-летняя россиянка уже успела провести несколько игр на престижном турнире. Напомним, спортсменке пришлось преодолевать сито квалификации.

Оппоненткой Эрики по первого кругу WTA-1000 в Торонто стала местная теннисистка Марина Стакушич. Сейчас хозяйка кортов является 160-й ракеткой мира.

Стартовая партия дебютного очного матча выдалась очень нервной и напряжённой. Первая оторвалась в счёте именно Андреева-старшая — 2:0. Но долго удерживать лидерство у неё не получилось: канадка быстро восстановила паритет — 2:2. Затем Эрика предприняла очередной рывок и снова вырвалась вперёд на два гейма — 4:2. Однако Стакушич не сдалась. Канадка выиграла три гейма подряд и даже подавала на сет — 5:4. Но сделать этого у неё не получилось. Россиянка вернулась в партию, а на тай-брейке заслуженно дожала соперницу — 7:6 (7:5) за 69 минут.

Но вторая партия прошла полностью под диктовку Марины. После счёта 1:1 она взяла сразу пять геймов подряд и, реализовав третий сетбол, оставила сет за собой со счётом 6:1. Продолжительность партии составила 41 минуту. Отметим, что для победы в сете канадке даже не помешали шесть двойных ошибок.

Решающая партия, как и первая, снова получилась неровной. Только на этот раз в роли лидера была хозяйка кортов, а догоняющей всегда оказывалась наша теннисистка. Стакушич вела со счётом 3:1, однако россиянка сумела сравнять цифры на табло — 3:3. В важном седьмом гейме Марина снова оформила брейк, но закрепить его не смогла — 4:4. Затем канадка ещё раз взяла чужую подачу и подала на матч, оформив волевую победу над россиянкой со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:4 за 2 часа и 42 минуты.

7 августа стартовать в Торонто пришлось и россиянке Анне Блинковой. Теннисистка сейчас располагается на 68-й позиции в женской мировой табели о рангах. А вот её соперница по 1/32 финала канадских состязаний американка Питон Стирнс находится на 53-м месте в рейтинге WTA.

Начало встречи получилось достаточно удачным для Анны. Она быстро повела со счётом 1:0. Однако удерживать лидерство у неё получилось лишь до середины сета. После чехарды брейков, которую остановила именно представительница США, Питон выиграла три гейма подряд и оставила партию за собой со счётом 6:4.

На старте следующей партии спортсменки обменивались своими подачами. В итоге победительницей из этой ситуации вышла именно Стирнс, которая после завершения пяти геймов уже вела 4:1. Американке оставалось лишь довести начатое до конца, что у неё и получилось — 6:4, 6:3 за 1 час и 19 минут. Во втором круге Питон сыграет с соотечественницей Мэдисон Кис.

«Тысячники» в Монреале и Торонто проходят с 6 по 12 августа. За всеми событиями этих престижных соревнований следите на «Чемпионате».