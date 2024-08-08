Медведев рвётся в третий круг Монреаля! Также играют Рублёв, Шнайдер, Калинская. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Канаде. В Монреале и Торонто сражаются лучшие теннисисты мира, включая и россиян. В рамках второго круга сыграют Даниил Медведев (третий номер посева), Андрей Рублёв (5), Карен Хачанов (16), Анна Калинская (10), Диана Шнайдер (14), Людмила Самсонова (6) и Дарья Касаткина (5). Из представителей топ-10 посева также выйдут на корты Елена Остапенко (4) из Латвии, белоруска Арина Соболенко (2), американка Кори Гауфф (1), итальянец Янник Синнер (1), немец Александр Зверев (2) и другие. Следите за всеми подробностями в нашем лайве дня.
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Расписание четверга
Сегодня очень насыщенная программа игрового дня. 7 россиян попытаются пробиться в следующую стадию своих турниров.
- 8 августа 2024
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