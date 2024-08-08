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Медведев, Шнайдер, Рублёв, Калинская: онлайн-трансляция Мастерса в Монреале, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Медведев рвётся в третий круг Монреаля! Также играют Рублёв, Шнайдер, Калинская. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция турниров в Монреале и Торонто
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На «Мастерсе» в Канаде в четверг завершается второй круг супертурнира. На кортах появятся и семеро россиян. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Канаде. В Монреале и Торонто сражаются лучшие теннисисты мира, включая и россиян. В рамках второго круга сыграют Даниил Медведев (третий номер посева), Андрей Рублёв (5), Карен Хачанов (16), Анна Калинская (10), Диана Шнайдер (14), Людмила Самсонова (6) и Дарья Касаткина (5). Из представителей топ-10 посева также выйдут на корты Елена Остапенко (4) из Латвии, белоруска Арина Соболенко (2), американка Кори Гауфф (1), итальянец Янник Синнер (1), немец Александр Зверев (2) и другие. Следите за всеми подробностями в нашем лайве дня.

ATP Masters 1000. Монреаль. Сетка
WTA-1000. Торонто. Сетка
Монреаль. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 18:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Торонто. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 18:00 МСК
Магдалена Френх
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Торонто. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 18:00 МСК
Леся Цуренко
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Торонто. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 19:30 МСК
Моюка Учижима
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Монреаль. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 19:30 МСК
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Монреаль. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 19:30 МСК
Томас Мартин Этчеверри
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Торонто. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 21:00 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

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Расписание четверга
Live Даниил Сальников

Расписание четверга

Сегодня очень насыщенная программа игрового дня. 7 россиян попытаются пробиться в следующую стадию своих турниров.

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