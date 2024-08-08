Медведев неудачно вернулся на хард в Канаде. А Шнайдер выжила в тяжелейшем трёхсетовике

Анна Калинская, как и Диана, в Торонто вышла в третий круг.

В Канаде продолжаются мужской и женский супертурниры на харде. В четверг, 8 августа, в Монреале и Торонто свои матчи второго круга среди россиян провели Даниил Медведев, Диана Шнайдер и Людмила Самсонова.

На «Мастерсе» в Монреале первым запуском сыграл хардовый специалист Даниил Медведев (5-я ракетка мира), он во втором круге встретился с испанцем Алехандро Давидович-Фокина (42). Первый матч на канадском турнире Даниил прошёл без борьбы, а Алехандро на старте соревнований одолел другого россиянина – Романа Сафиуллина (6:2, 7:5).

Медведев и Давидович-Фокина встретились в пятый раз. До этого в их противостоянии всухую лидировал россиянин (4-0). В последних раз теннисисты играли на харде в Дубае, тогда Даниил одержал победу со счётом 6:2, 6:3.

Неидеальна сегодня была игра как у россиянина, так и у испанца. Оба чередовали активно выигранные мячи с невынужденными ошибками и не дружили с сеткой: слишком часто она им мешала. Как можно чаще Давидович-Фокина старался брать инициативу в свои руки, выбегать к сетке и гонять по корту Медведева. Чуть Алехандро прибавил на приёме – и Даниил стал испытывать трудности и упускать свои геймы. К концу партии россиянин здорово отыграл брейк, сравнял счёт, но, обороняясь, всё же отдал партию на своей подаче. Испанец забрал первый сет со счётом 6:4.

Вторая партия началась с непростого гейма на подаче Давидовича-Фокины, в котором испанец боролся со своими же ошибками, но всё же смог выйти победителем. Однако уже на следующей своей подаче Алехандро простил россиянину несколько простых неточностей и позволил ему сделать брейк.

Чересчур много непростительных ошибок стал допускать Давидович-Фокина. Испанец, имевший достойное преимущество по счёту и по игре, отдал вторую партию Медведеву с разгромным счётом 1:6. В перерыве испанец ушёл в подтрибунное помещение.

Третий сет, как и два предыдущих, начался с упорного гейма. На этот раз – на подаче Медведева. Цеплялся Давидович-Фокина за возможность сделать брейк, и благодаря своим активным действиям всё же смог это сделать. Испанец сразу получил преимущество в решающей партии. Вернулись к нему уверенность и удачная игра у сетки. Россиянину же приходилось чаще играть из защиты и с осторожностью.

Каждый гейм на подаче Медведева складывался тяжело. При счёте 1:3, 15:40 Даниил просто развёл руками в сторону Жиля Сервары. Мол, на задней линии перестрелки не складываются, да и справляться с выходами соперника к сетке не получается. Почти на каждом переходе в третьем сете россиянин переговаривался с судьёй на вышке, но в споры эти беседы, к счастью, не перетекали.

Не хватило сегодня Медведеву сил, концентрации и игровой хитрости, чтобы перевернуть ход матча в свою пользу. Активный и смелый в выходах к сетке Давидович-Фокина за 1 час 53 минуты завершил встречу со счётом 6:4, 1:6, 6:2.

Медведев впервые уступил испанцу и позволил размочить счёт в их противостоянии (4-1). Из-за сегодняшнего поражения Даниил не сможет защитить прошлогодний четвертьфинал и потеряет 170 очков, но пятую строчку рейтинга сохранит за собой. Давидович-Фокина же в третьем круге будет ждать победителя встречи Маттео Арнальди/Карен Хачанов.

В Торонто тем временем свою серию удачных выступлений после серебра на Олимпийских играх продолжила Диана Шнайдер (24), она во втором круге встретилась с Магдаленой Френх (50). Для девушек это противостояние стало первым.

Поначалу совсем не клеилась игра у Шнайдер, было много невынужденных ошибок по длине и срывов с форхенда. Будто что-то беспокоило россиянку. Может, сказалась резкая смена покрытия.

При счёте 1:4, 0:30 на приёме Диана была совсем близка к брейк-пойнтам и возможности вернуться в матч, но проиграла четыре очка подряд и в конце гейма, после ещё одного неудачного выхода вперёд и глубоко удара, лишь развела руками. Френх взяла пятую мини-партию кряду, а затем оставила за собой и первый сет (6:2).

Диана Шнайдер Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

После проигранной россиянкой подачи на старте второго сета с трибун выкрикнули: «Диана, давай!», и это ей, вероятно, помогло. Сразу после этого Шнайдер взяла подачу соперницы, затем в плотной борьбе упустила свой гейм, но следом сделала ещё один брейк и всё же вышла вперёд по счёту. Всё с трудом давалось Диане в этом сете, но собственное терпение и спад польки позволили россиянке сохранить преимущество и со счётом 6:3 оставить партию за собой.

В решающем сете Шнайдер стала чувствовать себя увереннее, пользовалась ошибками соперницы и сама старалась обострять игру. Это помогло россиянке в пятом гейме сделать брейк. При счёте 4:3 у Дианы возникли неприятности на подаче: она отыграла три брейк-пойнта Френх, но с четвёртым ничего сделать не смогла. Совершенно не вовремя российская спортсменка упустила первенство, а её соперница вернулась в игру.

Исход этой встречи должен был решить тай-брейк. Максимально Диана включала агрессивную игру, вкладывалась в каждый мяч. Многое тащила Магдалена, но россиянка уже не смогла упустить этот трёхсетовый триллер. За 2 часа 11 минут Шнайдер вытащила победу и прошла в третий круг, где поборется с победительницей встречи Кори Гауфф/Ван Яфань.

Параллельно в Торонто за выход в третий круг сыграла Анна Калинская (17), она поспорила с украинкой Лесей Цуренко (85). До этого теннисистки играли лишь однажды, в Хуахине в 2023 году. Тогда победа осталась за украинской спортсменкой (6:0, 6:7, 6:4).

Сегодня у Калинской не было проблем с тактическими решениями и мощными ударами, но возникали трудности с передвижением по корту. В первой половине стартового сета Анна и Леся обменялись своими подачами, но следом россиянка смогла сделать ещё один, уже невозвратный брейк. Цуренко в этот момент просела эмоционально и физически, стала допускать больше двойных ошибок, а затем и вовсе отдала свою подачу при счёте 2:5. Всего за 34 минуты Калинская забрала первую партию.

После трёх сыгранных геймов во втором сете Цуренко вызвала врача, её тревожили какие-то боли в спине. Врач на корте размял теннисистку, и игра продолжилась, но было заметно, что украинка чувствовала себя не лучшим образом.

При счёте 5:1 Калинская вышла подавать на матч, но сама доставила себе проблем. При счёте 15:30 у неё был отличный шанс выйти к сетке и забрать важное очко, но Анна ошиблась резаным ударом, от недовольства подбросила ракетку высоко в небо и затем проиграла гейм. При этом шанс завершить матч в свою пользу ещё оставался у россиянки, и она им воспользовалась на приёме. 1 час 15 минут понадобились Анне, чтобы добиться победы со счётом 6:2, 6:2.

Калинская в прошлом году не играла на канадском «тысячнике», благодаря чему в текущем сезоне очки в Монреале она не защищает. В третьем круге Анна встретится с победительницей встречи Дарья Касаткина/Аманда Анисимова.

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