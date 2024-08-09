Рублёв впервые в карьере победил в Монреале! Самсонова — прошла в третий круг Торонто

В четверг, 8 августа, на турнире серии «Мастерс» в Монреале стартовали матчи второго круга. Свой поединок на «тысячнике» в Канаде проводил и вторая ракетка России Андрей Рублёв. В соперниках у него был Томас Мартин Этчеверри из Аргентины.

Теннисисты впервые играли друг с другом. В рейтинге Рублёв сейчас восьмой, Этчеверри — 38-й.

Начало осталось за Томасом Мартином. Он с ходу оформил брейк, а затем сумел подтвердить его — 2:0. На старте встречи Андрей был сам не свой. Россиянин допускал много ошибок и долго не мог даже зацепиться на приёме. Аргентинец уверенно держал свою подачу, не подпуская противника к брейк-пойнтам. Но всё изменилось в тот момент, когда Этчеверри вышел подавать на сет. Он занервничал в ответственный момент и позволил Рублёву вернуться в партию — 5:5. Победитель сета в итоге определялся на тай-брейке. И там все ключевые очки забрал россиянин — 7:6 (7:3) за 54 минуты. Отметим, что на первом мяче Андрей, хоть подавал и редко (54%), выигрывал много очков — 84%.

Андрей Рублев Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Во второй партии Рублёв действовал просто на запредельном уровне. Форхенд и подача нашего теннисиста работали превосходно. Андрей сумел перенести положительный заряд после победного стартового сета на новую партию, которая сложилась для него намного легче. В атаке россиянин был просто неподражаем и одолел соперника со счётом 7:6 (7:3), 6:2 за 1 час 27 минут. Далее пятый сеяный сразится с американцем Брэндоном Накашимой. Стоит упомянуть, что Рублёв наконец-то прервал грустную статистику своих матчей в Канаде — он выиграл матч в этой стране впервые за два года. При этом наш спортсмен впервые в карьере победил в Монреале.

Ещё один россиянин, Карен Хачанов, 8 августа также вышел на один из кортов в Монреале. Его противником в одиночном разряде стал Маттео Арнальди из Италии. Они уже успели провести по одной игре в Канаде. На старте турнира Карен сломил сопротивление местного теннисиста Габриэля Диалло — 6:4, 6:4, а итальянец переиграл Маккензи Макдональда из США — 4:6, 6:4, 6:4. Между собой Хачанов и Арнальди ранее не встречались.

Во втором гейме Хачанов сумел спастись с четырёх брейк-пойнтов — 1:1, а при счёте 2:2 уже сам сделал брейк — 3:2. Однако Арнальди не сдался и тут же вернулся в игру — 3:3. В седьмом гейме у Карена было несколько шансов взять чужую подачу, но сделать этого ему не удалось — 4:3 в пользу Маттео. Борьба в партии продолжилась. Однако в 12-м гейме россиянин дал слабину. На сетболе Хачанов и вовсе допустил двойную ошибку, уступив первую партию за 52 минуты — 5:7.

Неудачно складывались дела у третьей ракетки России и далее. При счёте 1:2 во втором сете Арнальди сделал брейк — 1:3. Но Карен добился обратного брейка, причём под ноль — 2:3. Далее теннисисты удерживали свои подачи. Казалось, на этот раз они всё же дойдут до тай-брейка, однако сценарий стартового сета повторился. Хачанов провалил 12-й гейм, позволив Маттео принять на матч. Отметим, что 22-я ракетка мира вёл на подаче 40:15, но потерпел поражение со счётом 5:7, 5:7.

На турнире WTA-1000 в Торонто за выход в третий круг боролась 13-я ракетка мира Людмила Самсонова. Ей предстояло сыграть с японкой Моюкой Учижимой, которая в настоящий момент находится на 63-й месте в рейтинге.

Начало дебютной очной битвы проходило в равной борьбе. Девушки поочерёдно брали свои подачи. В шестом гейме Людмила отыграла двойной брейк-пойнт у оппонентки — 3:3, а следом сама добилась брейка — 4:3. В итоге вторая ракетка России взяла первый сет со счётом 6:4 за 43 минуты.

В следующей партии отечественная спортсменка сразу же повела с двумя брейками — 4:0. Было понятно, что отыграться с такого счёта представительнице Японии будет крайне трудно. В итоге Самсонова добилась победы над Учижимой за 1 час 27 минут. Примечательно, что при счёте 5:1 во втором сете Самсонова не реализовала двойной матчбол на приёме — 5:2. Затем Людмила упустила ещё четыре матчбола уже на своей подаче. И всё же седьмая попытка оказалась удачной — 6:4, 6:2. Дальше второй ракетке России играть с Наоми Осакой или с Элисе Мертенс.

Последней из россиян в Канаде свой поединок провела Дарья Касаткина. Её соперницей стала американка Аманда Анисимова.

Счёт личных встреч — 3-0 в пользу американки. Она побеждала на харде в Окленде-2020, Мельбурне-2022 и Цинциннати-2022 — каждый раз в двух партиях, и в каждом сете Касаткина брала не больше четырёх геймов.

В новом матче Дарья трижды выходила вперёд с брейком в стартовом сете. Но каждый раз не могла удержать преимущество. При счёте 4:3 в свою пользу 12-я ракетка мира проиграла три гейма подряд, включая два своих — 4:6 за 47 минут. Добавим, что в первом сете Касаткина допустила восемь двойных ошибок.

Анисимова продолжила давить и дальше. Американка не стала откладывать дело в долгий ящик и сразу же сделала брейк, затем подтвердив его — 2:0. Дарья вернулась в партию, забрав два гейма подряд — 2:2. А при счёте 4:3 в свою пользу Аманда сделала брейк под ноль — 5:3 и вышла подавать на матч. В решающем гейме Анисимова отыграла брейк-пойнт и завершила встречу в свою пользу, сломив сопротивление россиянки со счётом 6:4, 6:3. В третьем круге полуфиналистка американка сразится с Анной Калинской.

«Тысячники» в Монреале и Торонто проходят с 6 по 12 августа. За всеми событиями этих престижных соревнований следите на «Чемпионате».