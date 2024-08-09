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Стефанос Циципас оскорбил своего отца Апостолоса и уволил его с поста тренера после поражения на Мастерсе в Монреале

Грубо оскорбил отца, а потом уволил. Не все поняли странное поведение Циципаса в Монреале
Михаил Георгиев
Стефанос Циципас оскорбил своего отца
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Стефанос некрасиво расстался с Апостолосом. Захочет ли какой-то именитый тренер теперь работать с греческим теннисистом?

Грек Стефанос Циципас потерпел поражение от японца Кея Нисикори (4:6, 4:6) во втором круге «Мастерса» в Монреале. 34-летний Нисикори – бывшая четвёртая ракетка мира, но сейчас занимает всего лишь 576-е место в рейтинге ATP. За последний год он провёл всего семь матчей, выиграл три из них.

Циципас – 11-я ракетка мира. Он считался явным фаворитом матча с Нисикори, но уступил и позволил японцу обыграть соперника из топ-15 впервые за три года. В последний раз подобное случалось в 2021 году на Олимпиаде в Токио – тогда Кей победил №7 Андрея Рублёва (6:3, 6:4). На уровне ATP последняя победа также была в 2021-м, когда Нисикори обыграл 13-ю ракетку мира Давида Гоффена в Дубае (6:3, 7:6).

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Сразу после матча Циципас выступил с очень резкой критикой в адрес своего отца и по совместительству тренера Апостолоса.

«Я жаловался тренеру на проблемы с ударом справа последние четыре-пять дней. Поэтому у меня был конфликт с ним во время матча, хотя обычно такого не бывает. Для меня важен матч на «Мастерсе». И я заслуживаю тренера, который слышит меня как игрока, это необходимость. Мой отец и раньше не очень хорошо справлялся с подобными ситуациями, это происходит не впервые. Я очень разочарован в нём. Не знаю, рассматриваю ли я сейчас какие-то изменения в команде, но я расстроен. Для игрока очень важно получать прямую и чёткую обратную связь от тренера. Тренер – это не тот, кто держит в руках ракетку. А игрок – тот, кто старается реализовать план на матч. Работа должна быть совместной, чтобы мой теннис развивался. И мне не хочется застревать на этом моменте», — сказал Циципас.

Апостолос и Стефанос Циципасы

Апостолос и Стефанос Циципасы

Фото: Julian Finney/Getty Images

Немного удивлял тот факт, что Стефанос вынес в публичную плоскость своё недовольство Апостолосом. Раньше это делали только соперники, обвинявшие его в постоянных подсказках с трибун. Казалось, что Циципас столь жёстко прошёлся по отцу на эмоциях. Всё-таки поражение от нынешнего Нисикори является огромным разочарованием для грека. Но Циципас не успокоился и решительно настроился что-то изменить в своей команде. Он объявил об увольнении Апостолоса чуть более чем через сутки после вылета с «Мастерса» в Монреале.

«С тяжёлым сердцем сообщаю, что моё тренерское сотрудничество с отцом подошло к концу. В течение последних нескольких лет он пытался тренировать меня, правильно воспитать и дать мне знания и мудрость как на корте, так и за его пределами. Я благодарен ему за это. Благодарю его за жертвы, боль и страдания, которые он перенёс, чтобы добиться успеха. Отныне его роль останется в рамках роли отца, и только.

Он продолжит путешествовать со мной и будет рядом, чтобы поддерживать меня и помогать за пределами корта, как я всегда хотел. Я много лет доверял ему роль тренера и считаю наше сотрудничество успешным. Я не уверен в том, кто займёт его место, и пока не в состоянии решить. Что я точно знаю, так это то, что пришло время закрыть эту главу и этот этап и попытаться написать новую.

Принятие своих ошибок и попытка исправиться – это часть моего пути как спортсмена, и я уверяю вас, что буду продолжать усердно работать над собой — как на поле, так и за его пределами. Надеюсь, что этот опыт станет уроком для меня и для всех, кто пытается найти правильный баланс в своей жизни», — написал Стефанос на своей странице в социальных сетях.

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Второе заявление Циципаса выглядит более мягким. В нём нет каких-то резких выпадов и обвинений в адрес отца. Стефанос утверждает, что тот продолжит ездить с ним на турниры как близкий родственник. Возможно, будет давать игровые советы, но всё-таки из официального штаба Апостолос исключён.

Стоит отметить, что Циципас не впервые ограничивает работу с отцом в качестве тренера. Летом 2022 года в команду Стефаноса вошёл финалист Уимблдона-2003 Марк Филиппуссис. В мае 2023-го они расстались. Апостолос при этом оставался в тренерском штабе сына, но всё-таки немного отошёл на второй план. В августе прошлого года Стефанос снова вернул в команду Филиппусиса, а отцу вообще дал отпуск на время серии хардовых турниров в США. Циципас вылетел во втором раунде US Open и сразу расстался с Филиппусисом. Конец сезона он вновь проводил под руководством отца.

Разница заключается в том, что тогда Циципас довольно корректно и временно отодвинул отца в сторону. Сейчас не обошлось без серьёзного конфликта с довольно жёсткими заявлениями в медиа. Похоже, Апостолос вряд ли вернётся в команду Циципаса. Если это и случится, то точно не в ближайшее время.

С кем будет работать Циципас дальше? Стефанос ещё не решил. Возможно, снова обратится к Филиппуссису, с которым отлично коммуницирует. Марк – австралиец, но с греческими корнями, поэтому отлично знает родной язык Циципаса. Хотя нельзя исключать, что Стефанос решит нанять абсолютно нового и незнакомого специалиста.

Апостолос Циципас и Марк Филиппуссис

Апостолос Циципас и Марк Филиппуссис

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Правда, есть вопросы по поводу желания именитых специалистов связываться с греком после скандального расставания с отцом. Двукратная чемпионка ТБШ Светлана Кузнецова резонно сомневается, что к Циципасу выстроится очередь из тренеров на трудоустройство.

«Стефанос возложил вину за поражение на родителя и сказал, что разочарован в нём. Первый раз слышу, что игрок разочарован в тренере, обычно наоборот. Это не очень хорошо для команды Стефаноса. Имиджево это достаточно некрасиво — такое должно решаться внутри команды или семьи. Но раз уж мы стали свидетелями, давайте рассуждать. Я всегда говорила, что с родственниками, особенно с родителями, очень сложно иметь спортивные взаимоотношения. Видно, что у Стефаноса уже накипело, давно видны проблемы, которые вылились вот в такой скандал. Все же критика должна быть конструктивной. Я в первую очередь искала проблему в себе и винила в первую очередь себя», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Стоит отметить, что хардовая часть сезона в США никогда особо не удавалась Циципасу. На турнире «Большого шлема» US Open он не доходил дальше третьего круга. На «Мастерсах» выступал получше, в том числе добирался до финала Торонто-2018 и Цинциннати-2022, но уступал Рафаэлю Надалю и Борне Чоричу соответственно.

Циципас – в первую очередь специалист по игре на грунте. Он трижды выиграл «Мастерс» в Монте-Карло на данном покрытии. Недавно дошёл до четвертьфинала Олимпиады, где создал большие проблемы будущему чемпиону Новаку Джоковичу. Да, потерял преимущество 4:0 во втором сете, но в целом играл довольно качественно.

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При этом раньше Циципас довольно неплохо выступал и на харде, пусть даже не брал крупных титулов. Например, играл в финале Australian Open – 2023, до этого трижды добирался в Мельбурне до полуфинала. Та же американская серия тоже складывалась для него вполне нормально, не считая US Open. Но в прошлом году Стефанос вчистую провалил её, включая «Мастерсы». В Торонто вылетел в третьем круге, в Цинциннати – во втором. А затем прекратил борьбу на US Open во втором раунде, проиграв квалифаеру из Швейцарии Доминику Штрикеру. Во многом из-за этого Циципас выпал из топ-10 в феврале 2024-го, хотя держался там пять лет – с марта 2019-го.

Стефанос Циципас

Стефанос Циципас

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Стефанос ранее подчёркивал, что для него пребывание в топ-10 очень важно, и означает принадлежность к настоящей элите. Видимо, он понял, что с Апостолосом не сможет там находиться на постоянной основе, как раньше. Неудача на старте «Мастерса» в Монреале лишний раз убедила его в необходимости перемен.

Скоро любители тенниса узнают, к чему приведёт решительный ход Циципаса. В Цинциннати и Нью-Йорке ему не нужно защищать много очков, так что, возможно, он вернётся в топ-10 очень скоро, а затем обретёт стабильность на харде в течение всего сезона. Конечно, всё это возможно только при условии, если грек будет ладить со своим новым тренером лучше, чем с отцом в последнее время.

Стефанос некрасиво расстался с Апостолосом. Захочет ли какой-то именитый тренер теперь работать с греческим теннисистом?

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