Шнайдер разгромила в Торонто вторую ракетку мира! Впереди — российское дерби с Самсоновой

Диана и Людмила сразятся в четвертьфинале, куда не смогла выйти Анна Калинская. У мужчин в Монреале погода рушит планы.

На женском «тысячнике» в Торонто завершились матчи третьего круга, в которых приняли участие несколько российских теннисисток. В ночь на субботу, 10 августа, за выход в четвертьфинал поборолись Анна Калинская, Людмила Самсонова и Диана Шнайдер.

Первой из россиянок на корт в этот игровой день вышла Анна Калинская (17). Она впервые в карьере встретилась с американкой Амандой Анисимовой (132). Однако этот матч занял всего 24 минуты.

В первом гейме на подаче Аманды, в котором Анна сразу сделала брейк, показалось, что американку сегодня будет мучить обилие невынужденных ошибок, однако Анисимова в следующем же гейме вернула себе преимущество, а следом и вовсе полностью его перехватила.

Было заметно, что Калинская неважно чувствовала себя на протяжении первой партии, почти не бегала по корту. После пятого гейма Анна вызвала врачей, а позже, упустив сет со счётом 2:6, отказалась от продолжения борьбы. При этом благодаря выходу в третий круг россиянка сможет подняться в рейтинге на наивысшую для себя 15-ю строчку.

Сняться с матча в Торонто в эту ночь также пришлось Виктории Азаренко. Белорусская теннисистка во встрече с Питон Стирнс упустила первую партию (4:6), а во второй успела сыграть шесть геймов (2:4), проведя последние розыгрыши с сильной болью в бедре. Врачи размяли ногу Виктории, но продолжить игру она не смогла.

Другая россиянка – Людмила Самсонова (13) – в третьем круге поспорила с бельгийкой Элисе Мертенс (35). Девушки встретились во второй раз, до этого они играли друг с другом в Вашингтоне два года назад. Тогда победа осталась за российской теннисисткой (7:6, 6:4).

В этот раз уступать бельгийке Самсонова тоже не стала. Людмила не слишком надёжно действовала на своей подаче: первой попала только 48% мячей и за матч допустила семь двойных. Особенные трудности возникали во втором сете, в котором она подарила сопернице пять брейк-пойнтов. Спасли россиянку две вещи: россыпь ошибок у соперницы и собственная активная игра.

Агрессивности в действиях Самсоновой сегодня было не занимать. За матч она хоть, рискуя, и наколотила 42 невынужденные ошибки, но добыла 32 очка активными действиями и вышла с корта уверенным победителем. На это Людмиле понадобились 1 час 43 минуты и счёт 6:2, 6:4. Россиянка в этом году в Канаде защищает почти 600 очков за прошлогодний финал, где она уступила американке Джессике Пегуле (1:6, 0:6). Поэтому такие победы, как в эту ночь, должны идти только на пользу.

Соперница Самсоновой по четвертьфиналу должна была определиться в битве между Дианой Шнайдер (24) и Кори Гауфф (2). Россиянка и американка встретились впервые. Кори в Торонто на правах первой сеяной прошла стартовый круг без борьбы, а во втором раунде переиграла китаянку Ван Яфань (6:4, 6:4).

Перед турниром в Торонто у второй ракетки мира была неделя отдыха. Россиянка же в воскресенье, 4 августа, сыграла парный финал на Олимпиаде в Париже, а уже в среду, 7-го числа, провела стартовую встречу в Торонто. Шнайдер хоть и не без труда, но всё же смогла адаптироваться на канадском харде: за последние несколько дней она одержала победу над британкой Хэрриет Дарт (6:3, 3:6, 7:6) и полькой Магдаленой Френх (2:6, 6:3, 7:6).

В матче со второй ракеткой мира Диана показала настоящий класс. Первая партия прошла в плотной и примерно равной борьбе: до последнего гейма девушки брали свои подачи и устраивали перестрелки на задней линии, которые чаще не выдерживала Кори. Американка выходила к сетке, но и там россиянка действовала точнее и тактически грамотнее. К концу сета Гауфф перестала сопротивляться прессингу соперницы и при счёте 4:5 на своей подаче позволила Шнайдер сделать брейк.

Далеко не лучшую игру демонстрировала Кори, из-за чего допустила 42 невынужденные ошибки и во второй партии смогла забрать лишь один гейм. Диана психологически и физически измотала американку, благодаря чему смогла завершить встречу со счётом 6:4, 6:1 и всего за 1 час 10 минут. Так Шнайдер записала на свой счёт первую победу над игроком топ-10. В четвертьфинале она получит возможность подняться вверх по рейтингу и за выход в следующую стадию побороться с Людмилой Самсоновой.

Что касается парного разряда в Торонто, то там российские теннисистки не играли. В полуфинал уже вышли две американские пары, Доулхайд/Кравчик и Кенин/Маттек-Сандс, а в четвертьфинальных встречах ещё должны побороться Дабровски/Рутлифф – Арсено/Купрес, Младенович/Шуай – Б. Фернандес/Л. Фернандес.

Параллельно в Монреале идёт мужской турнир серии ATP-1000, на котором в одиночном разряде борьбу продолжает Андрей Рублёв, а в паре играют Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Российские теннисисты должны были провести свои матчи ещё вчера, 9 августа, но проливной дождь нарушил все планы, заставил организаторов отменить все матчи и перенести их на следующий игровой день.

По плану женский «тысячник» в Торонто и мужской «Мастерс» в Монреале должны завершиться в понедельник, 12 августа. Но сможет ли ATP безболезненно решить вопрос с такими изменениями в расписании в Монреале – большой вопрос.

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