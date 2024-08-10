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Алексис Оганян резко высказался об Анне Курниковой, карточки россиянки продавалась дороже, чем сувениры Серены Уильямс

«Серену не ценили, как Курникову». Муж Уильямс по дешёвке скупал карточки с фото жены
Михаил Георгиев
Серена Уильямс с мужем и Анна Курникова
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Алексису Оганяну трудно мириться с тем, что россиянка десятилетиями пользовалась большей популярностью у фанатов, чем его возлюбленная.

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс вместе с мужем Алексисом Оганяном, дочерьми Олимпией и Адирой последние пару недель гостит в Париже и посещает различные соревнования на Олимпиаде.

Пребывание Серены в столице Франции не обошлось без ряда инцидентов. Например, на церемонии открытия Игр Уильямс чуть не упала из лодки в Сену, а чуть позже её не пустили в роскошный ресторан на крыше отеля. Муж теннисистки, соучредитель Reddit и крупный американский предприниматель Алексис Оганян тоже попал в своего рода курьёзную ситуацию, когда его не узнал комментатор ОИ и назвал «носителем зонта» Уильямс.

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Серена и Алексис не всегда вместе посещали стадионы в Париже. Они поддерживали женскую сборную США по футболу, но в основном пару интересовали разные спортивные соревнования. Уильямс ходила на плавание, гимнастику и теннисный финал Новак Джокович – Карлос Алькарас. А вот Оганяну больше пришлось по душе наблюдение за легкоатлетами.

Алексис Оганян и Серена Уильямс на матче женкой сборной США по футболу на Олимпиаде

Алексис Оганян и Серена Уильямс на матче женкой сборной США по футболу на Олимпиаде

Фото: Arturo Holmes/Getty Images

Возможно, Уильямс и Оганян ещё совместно посетят какое-то событие. Например, финалы по баскетболу, куда вышли мужская и женская сборные США. В любом случае времени для комфортного отдыха в Париже у них предостаточно.

Алексис даже успел записать интервью для подкаста Best of Both Worlds with Flau’jae, в котором много говорил о своей жене в восхитительном тоне. При этом в одном высказывании Оганяна просматривалась резкость по отношению к бывшей российской теннисистке Анне Курниковой. Его возмутило, что коллекционные карточки с изображением Курниковой десятилетиями продавались дороже, чем аналогичные сувениры Серены.

«Как-то я обнаружил, что карточка с первого сезона Серены в WTA-туре продавалась дешевле, чем аналогичная карточка Анны Курниковой. Это было около шести лет назад. Подумал, что это какая-то ошибка, но на рынке Серену действительно не ценили так, как Курникову. В основном такую ситуацию создали какие-то придурки, у которых, вероятно, в колледже на стене висел постер Курниковой. Они совершенно неправильно оценивали величайшую теннисистку всех времён. Поэтому я тихонько начал скупать карточки Серены. У меня их тысячи, но я покупал их за бесценок. Я начал говорить об этом в различных подкастах и интервью, так что цена постепенно выросла. В итоге карточка Серены стала самой дорогой в истории женского спорта», — заявил Оганян.

Последнее высказывание Оганяна касается покупки карточки с изображением Серены из сезона-2003 на аукционе Goldin в 2023 году за $ 266,4 тыс. Эта сумма действительно стала рекордной в истории женского спорта, чем хвастался директор компании Кен Голдин…

Карточка Серены Уильямс, которую продали за рекордную сумму для женского спорта

Карточка Серены Уильямс, которую продали за рекордную сумму для женского спорта

Фото: Из личного архива Кена Голдина

Покупатель карточки предпочёл остаться неизвестным. Оганян утверждает, что это не он, а какой-то другой человек. Алексис гордится тем, что кто-то «восстановил справедливость» и купил карточку Уильямс за рекордные деньги, затмив Курникову. Он считает, что сыграл значимую роль в данном процессе. Хотя сама Серена это не особо ценит. В шкафу Алексиса есть около 7000 её карточек. Как-то она заметила их и попросила убрать в другое место.

«Серена сказала: «Можешь что-нибудь с этим сделать?» Соотношение одежды и карточек в моём шкафу по-прежнему не очень хорошее. По определению, я вообще больше не уверен, что это шкаф», — сказал Оганян в том же подкасте.

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Похоже, увлечённость Оганяна сувенирами с изображением своей жены слегка чрезмерная. Даже Серена это отмечала. При этом Алексис зачем-то неуважительно высказался об Анне Курниковой.

Никто не спорит, что Серена была более успешной на корте. Американка выиграла 23 турнира «Большого шлема», а Курникова вообще не брала титулов WTA в одиночном разряде (хотя взяла два ТБШ в паре с Мартиной Хингис). Но Анна была более почитаемой среди фанатов благодаря своей яркой внешности.

Анна Курникова

Анна Курникова

Фото: Gary Miller/FilmMagic/Getty Images

Неудивительно, что даже сейчас Курникова остаётся популярной. Вполне возможно, средняя цена на карточки с ней до сих пор выше, чем с Сереной. Например, стартовая цена карточки Анны из серии Netpro Tennis Elite 2003 составляет $ 2,6 тыс., а аналогичный сувенир с Уильямс на ebay можно купить с начального предложения в $ 1,5 тыс.

Оганян неуважительно называет поклонников Курниковой «придурками» и в целом обесценивает статус россиянки. Если он хотел в очередной раз выразить восхищение Сереной, то можно было сделать это в более корректной форме без резкостей в сторону Анны.

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