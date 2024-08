«Серену не ценили, как Курникову». Муж Уильямс по дешёвке скупал карточки с фото жены

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс вместе с мужем Алексисом Оганяном, дочерьми Олимпией и Адирой последние пару недель гостит в Париже и посещает различные соревнования на Олимпиаде.

Пребывание Серены в столице Франции не обошлось без ряда инцидентов. Например, на церемонии открытия Игр Уильямс чуть не упала из лодки в Сену, а чуть позже её не пустили в роскошный ресторан на крыше отеля. Муж теннисистки, соучредитель Reddit и крупный американский предприниматель Алексис Оганян тоже попал в своего рода курьёзную ситуацию, когда его не узнал комментатор ОИ и назвал «носителем зонта» Уильямс.

Серена и Алексис не всегда вместе посещали стадионы в Париже. Они поддерживали женскую сборную США по футболу, но в основном пару интересовали разные спортивные соревнования. Уильямс ходила на плавание, гимнастику и теннисный финал Новак Джокович – Карлос Алькарас. А вот Оганяну больше пришлось по душе наблюдение за легкоатлетами.

Алексис Оганян и Серена Уильямс на матче женкой сборной США по футболу на Олимпиаде Фото: Arturo Holmes/Getty Images

Возможно, Уильямс и Оганян ещё совместно посетят какое-то событие. Например, финалы по баскетболу, куда вышли мужская и женская сборные США. В любом случае времени для комфортного отдыха в Париже у них предостаточно.

Алексис даже успел записать интервью для подкаста Best of Both Worlds with Flau’jae, в котором много говорил о своей жене в восхитительном тоне. При этом в одном высказывании Оганяна просматривалась резкость по отношению к бывшей российской теннисистке Анне Курниковой. Его возмутило, что коллекционные карточки с изображением Курниковой десятилетиями продавались дороже, чем аналогичные сувениры Серены.

«Как-то я обнаружил, что карточка с первого сезона Серены в WTA-туре продавалась дешевле, чем аналогичная карточка Анны Курниковой. Это было около шести лет назад. Подумал, что это какая-то ошибка, но на рынке Серену действительно не ценили так, как Курникову. В основном такую ситуацию создали какие-то придурки, у которых, вероятно, в колледже на стене висел постер Курниковой. Они совершенно неправильно оценивали величайшую теннисистку всех времён. Поэтому я тихонько начал скупать карточки Серены. У меня их тысячи, но я покупал их за бесценок. Я начал говорить об этом в различных подкастах и интервью, так что цена постепенно выросла. В итоге карточка Серены стала самой дорогой в истории женского спорта», — заявил Оганян.

Последнее высказывание Оганяна касается покупки карточки с изображением Серены из сезона-2003 на аукционе Goldin в 2023 году за $ 266,4 тыс. Эта сумма действительно стала рекордной в истории женского спорта, чем хвастался директор компании Кен Голдин…

Карточка Серены Уильямс, которую продали за рекордную сумму для женского спорта Фото: Из личного архива Кена Голдина

Покупатель карточки предпочёл остаться неизвестным. Оганян утверждает, что это не он, а какой-то другой человек. Алексис гордится тем, что кто-то «восстановил справедливость» и купил карточку Уильямс за рекордные деньги, затмив Курникову. Он считает, что сыграл значимую роль в данном процессе. Хотя сама Серена это не особо ценит. В шкафу Алексиса есть около 7000 её карточек. Как-то она заметила их и попросила убрать в другое место.

«Серена сказала: «Можешь что-нибудь с этим сделать?» Соотношение одежды и карточек в моём шкафу по-прежнему не очень хорошее. По определению, я вообще больше не уверен, что это шкаф», — сказал Оганян в том же подкасте.

Похоже, увлечённость Оганяна сувенирами с изображением своей жены слегка чрезмерная. Даже Серена это отмечала. При этом Алексис зачем-то неуважительно высказался об Анне Курниковой.

Никто не спорит, что Серена была более успешной на корте. Американка выиграла 23 турнира «Большого шлема», а Курникова вообще не брала титулов WTA в одиночном разряде (хотя взяла два ТБШ в паре с Мартиной Хингис). Но Анна была более почитаемой среди фанатов благодаря своей яркой внешности.

Анна Курникова Фото: Gary Miller/FilmMagic/Getty Images

Неудивительно, что даже сейчас Курникова остаётся популярной. Вполне возможно, средняя цена на карточки с ней до сих пор выше, чем с Сереной. Например, стартовая цена карточки Анны из серии Netpro Tennis Elite 2003 составляет $ 2,6 тыс., а аналогичный сувенир с Уильямс на ebay можно купить с начального предложения в $ 1,5 тыс.

Оганян неуважительно называет поклонников Курниковой «придурками» и в целом обесценивает статус россиянки. Если он хотел в очередной раз выразить восхищение Сереной, то можно было сделать это в более корректной форме без резкостей в сторону Анны.