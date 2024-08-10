«Первая победа над топ-5 — особое достижение». Диана Шнайдер — об успехе в матче с Гауфф

В пятницу, 9 августа, на турнире WTA-1000 в Торонто стартовали матчи третьего круга. Свой поединок на «тысячнике» в Канаде проводила и 24-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер. В соперницах у неё была американка Кори Гауфф, занимающая второе место в женской мировой табели о рангах. Наша соотечественница смогла сотворить настоящую сенсацию, одолев чемпионку US Open 2023 года в двух сетах! Таким образом, Диана одержала первую в карьере победу над теннисисткой из топ-10. После матча с представительницей США серебряный призёр парижской Олимпиады в паре пообщалась с представителями СМИ. Шнайдер раскрыла секрет успеха в битве с Гауфф, выделила наиболее значимое достижение после победы над американкой.

– Диана, поздравляем вас с победой. Вы провели отличный матч. В чём заключался план на игру и как вы смогли справиться с Коко?

– Я проделала очень хорошую работу с психологической точки зрения и сохраняла концентрацию на протяжении всего поединка. Было немного тяжело из-за ветра, но нам нужно приспосабливаться к условиям. Думаю, что я проделала отличную работу, приспосабливаясь к условиям, приспосабливаясь к игре Коко. Впервые играя на центральном корте, я тоже немного нервничала, но очень горжусь собой и тем, как сложился для меня матч с Гауфф.

– Вы одержали дебютную победу над теннисисткой из топ-10, пробились в свой первый четвертьфинал на «тысячнике». Какое из достижений после встречи с Коко стало для вас самым значимым?

– Думаю, что моя первая победа над теннисисткой из топ-5 является особым достижением. У меня было несколько поединков, которые я проиграла в трёх партиях. В них была равная борьба, поэтому эта победа очень важна.

Несомненно, выход в четвертьфинал на турнире WTA-1000 — это тоже достижение. Я очень довольна нынешним сезоном и тем, как сложилась моя игра в этой встрече.

Коко является очень опытной теннисисткой. В прошлом году она провела очень хорошую хардовую серию. Я одержала отличную победу и надеюсь, что буду продолжать в том же духе.

Диана Шнайдер Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

– Как вы готовились к матчу с Гауфф в психологическом плане?

– Я вышла на корт и подумала, что сделаю всё, что в моих силах, буду сдерживать свои эмоции. У меня нет ни минут, ни секунд, чтобы тратить их на какие-то негативные мысли. Я вышла на корт и подумала: «Хорошо, я просто продолжу бороться за каждый мяч, и если все пойдёт по-моему, то так оно и будет, я просто буду работать и бороться за победу. Если Коко сыграет лучше меня, то ей это нужно будет заслужить и победить меня». Я изо всех сил старалась быть сосредоточенной на каждом очке. Я знала, что если у меня будет шанс, то обязательно воспользуюсь им. Если его не будет, то поединок будет напряжённым. Честно говоря, я готовилась к трехсётовику.

– В вашей игре психологическая подготовка так же важна, как техническая и физическая подготовка?

– Думаю, что да. Это очень важно. Считаю, что это похоже на пазл: если тебе не хватает какого-то компонента, то ты не сможешь чувствовать себя хорошо и играть отлично в определённый день. Всё должно сложиться воедино.

– Гауфф на послематчевой пресс-конференции говорила, что почувствовала, что вы играли в очень уверенный теннис на протяжении всего матча. Вы действительно заставляли её отбивать много мячей, а она допускала много невынужденных ошибок. Что у вас получалось на корте лучше всего в матче с американкой? Может быть, вы были по-особенному нацелены на игру Коко, которой, как вам казалось, вы могли воспользоваться на протяжении всего противостояния?

– Я была удивлена тем, как много попадала в корт. Знала, что Гауфф физически готова ко всем в туре, она очень хорошо бегает, закрывает все мячи и углы на корте. Поэтому, когда были длинные розыгрыши и я их выигрывала, то думала: «Вау, я переиграла Коко в затяжном размене. Сегодня я в порядке» (смеётся). Я старалась играть спокойнее, но внутри меня все говорило: «Да! Я сделала это!».

Заметила, что Коко допустила много невынужденных ошибок. Я старалась затягивать оппонентку в длинные розыгрыши, а также не допускать много невынужденных ошибок. Подумала, что если она сделает виннер, то, значит она молодец. Она сделала виннер, и мне больше ничего не остаётся делать. Я изо всех сил старалась играть длинные розыгрыши, и, если у меня появлялась возможность проявить агрессию, я старалась её использовать.

Диана Шнайдер Фото: Robert Prange/Getty Images

– Вы проводите невероятное лето и действительно отличный сезон с его самого старта. Вы выиграли уже три турнира. Есть ли что-то особенное, что изменило вашу игру в этом году? Есть ли что-то, что вы делаете очень хорошо, когда выступаете на более высоком уровне, чем, возможно, несколько лет назад?

– Думаю, что всё это зависит только от небольшого опыта. В прошлом году я пропустила несколько турниров высокого уровня, потому что училась в колледже, но в этом году я целый сезон выступаю в профессиональном туре, так что это даёт мне опыт играть против таких теннисисток, как Коко, и больше участвовать в крупных турнирах, таких как в Торонто и ТБШ.

Как я уже сказала, это похоже на пазл. Всё складывается воедино, и тогда вы этого не заметите. Однако затем всё становится на свои места, и вы просто думаете: «Хорошо, я здесь, и мы можем продолжить».

– В какой момент матча с Гауфф вы почувствовали, что ваш импульс изменился, и что вы собираетесь взять из этой игры для своего следующего турнира?

– Не думаю, что заметила такую ​​смену, когда находилась на корте. Я просто знала, что Гауфф может отыграться в любой момент, поэтому просто старалась сохранять сосредоточенность и поддерживать свою игру на том же уровне. Видела, что Коко была немного разочарована игрой и тем, как она проходила, поэтому старалась не упустить момент и добиться ещё большего успеха.

До самого окончания противостояния, до тех пор, пока не победила Гауфф, я оставалось очень сконцентрированной. Я знала, что в этом матче могло произойти всё что угодно.

– Как бы вы оценили ваш теннис в этом году? Вы завоевали серебряную медаль на Олимпиаде, выиграли три турнира. Подведите небольшой итог.

– Это потрясающе (смеётся). Я провожу замечательный сезон, и я очень взволнована перед предстоящими турнирами. После моего первого титула я подумала: «Хорошо, я выиграла турнир. Теперь моя цель состоит в том, чтобы завоевать второй титул в этом году». Я уже достигла этого, но, конечно, теперь жажду большего.

Я провожу один из лучших сезонов в своей карьере на данный момент. Это приятное чувство. Думаю, что есть много вещей, которые я ещё могу улучшить в своей игре. Буду работать над этим с тренерами, со своей командой. Это определённо долгий путь, но я чувствую, что нахожусь на правильном пути. Я буду двигаться вперёд.

– Приходилось ли вам тяжело в плане веры в себя и в то, что вы можете быть в топ-30, топ-20, топ-10? И как с этим обстоят дела сейчас, странно ли вам видеть это число около своего имени или вы уже привыкли и видите себя даже выше в рейтинге WTA?

– Думаю, да, я не могла поверить каждый раз, когда случался какой-то новый этап. Когда я оказалась в топ-100 женской мировой табели о рангах, это было что-то из разряда: «О боже». Меня окружали топ-теннисистки, это было что-то непривычное после юниорского уровня. Потом топ-70, топ-50 в этом году – всё произошло очень быстро. А теперь я уже нахожусь в тридцатке сильнейших.

Выходя на корт в матче с Гауфф, я думала: «Буду стараться показать максимум, но я играю против Коко на харде, так что окей, посмотрим, как все пойдёт. Я только вернулась с грунта, но покажу свой максимум, буду бороться».

Но я очень горжусь собой и надеюсь, что начну больше верить в себя, в свой теннис и свою игру. Так что да, это то, чего мне пока не хватает.

Диана Шнайдер Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

– Расскажите о своей карьере теннисистки в колледже. Помогло ли это вам стать тем, кто вы есть сейчас?

– Конечно, это очень помогло мне Пока я училась в колледже, я не думала ни о чём, кроме тенниса, кроме своей игры, как я могу прогрессировать, где я могу что-то изменить, чтобы играть лучше. В тот год моей целью был только теннис.

Конечно, я стремилась посещать все лекции в колледже. Я всё ещё играла в нём, но у меня просто не было ничего другого в голове, кроме игры и самосовершенствования. Проведение большого количества матчей, безусловно, помогло мне набрать хорошую форму и увидеть, на что я способна.

– Что вы думаете об этом опыте в колледже? Многие игроки, которые проходят через эту систему, говорят о плотности в матчах, о том, какой выдержкой обладают спортсмены. Вы соревнуетесь как в одиночном разряде, так и выступаете за команду.

– Да, это оказывает на тебя хорошее давление, когда ты выступаешь за команду, когда ты борешься за неё. Но в то же время ты борешься и за себя, чтобы принести команде очко. Я чувствую, что сейчас, когда играю сама за себя в эти трудные моменты, когда на меня оказывается давление, это определённо напоминает мне о том, как я справлялась с ним во времена учёбы в колледже и выступлений за команду, потому что это немного большее давление. Когда у тебя есть команда, это другие смешанные чувства, но это был отличный опыт. Я очень рада, что приняла решение поехать учиться туда. Это было очень волнительно, и меня поддерживало так много людей из США, из колледжа, мои товарищи по команде, тренеры. Все эти люди поддерживали меня, так что я очень рада опыту и наслаждалась каждым проведённым момент в колледже.

«Тысячник» в Торонто проходит с 6 по 12 августа. За всеми событиями этого престижного турнира следите на «Чемпионате».