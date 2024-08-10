Рублёв разгромил американца в третьем круге Монреаля. Теперь он может сыграть с Синнером

В Монреале в субботу, 10 августа, после дождя в предыдущий игровой день возобновились матчи мужского «Мастерса». Свои встречи, отложенные из-за непогоды, провели Андрей Рублёв в одиночке и Даниил Медведев/Роман Сафиуллин в паре.

Медведев и Сафиуллин уже завершили своё выступление в одиночном разряде после поражения от одного и того же соперника – Алехандро Давидович-Фокины – но в паре россияне продолжили борьбу. В первом круге Даниил и Роман одолели 11-х сеяных Ивана Додига/Жан-Жюльена Роже (6:4, 6:3), а во втором матче одержали победу над шестыми сеяными Сантьяго Гонсалесом/Эдуардом Роже-Вассленом (3:6, 6:1, [10:7]).

В четвертьфинале Медведев и Сафиуллин вновь встретились с опасными соперниками. На этот раз россиянам пришлось побороться с Радживом Рамом и Джо Солсбери – пятой и шестой ракеткой мира в парном рейтинге соответственно. Кроме того, американец Рам в дуэте с Остином Крайчеком на минувшей Олимпиаде завоевал серебряную медаль.

Даниил Медведев и Роман Сафиуллин Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Выглядели россияне в сегодняшней встрече конкурентоспособно: подбадривали друг друга, старались читать игру соперников и точно действовать в розыгрышах. Основные проблемы возникали на подаче. Пускай на первой Роман и Даниил в стартовом сете забрали 79% очков, но на второй они выиграли лишь 25% розыгрышей. У Рама и Солсбери эти же показатели равнялись 71% и 55% соответственно.

В начале первой партии дуэты обменялись своими подачами, но следом Рам/Солсбери сделали ещё один брейк, не позволив россиянам вновь вернуть преимущество. При счёте 5:4 американец вышел подавать на сет и испытал немного трудностей, так как пару раз на приёме здорово и остро сыграл Медведев. Только совершить камбэк ему с Романом не удалось. Стартовая партия за 26 минут досталась Радживу и Джо.

Второй сет россияне так же, как и первый, начали бодро, и казалось, что их возвращение вполне возможно. Только вот непростительные ошибки возникли у наших в середине партии, когда они проиграли под ноль два гейма подряд и исправить ситуацию уже не смогли. Крепкие парники Рам и Солсбери благодаря тактическим решениям и сыгранности за 55 минут и со счётом 6:4, 6:4 прошли Медведева и Сафиуллина.

Теперь Даниил и Роман смогут отправиться в Цинциннати для подготовки к следующему «Мастерсу». На пресс-конференции после поражения в одиночке Монреаля Медведев признавался, что раннее прибытие в США пойдёт ему на пользу.

«Это может немного помочь мне для обретения уверенности, но чем раньше я поеду в Цинциннати, тем лучше. Там корты и мячи будут другими. Здесь я записался на парный разряд со своим соотечественником, и мы играем хорошо. Я буду здесь столько, сколько потребуется, чтобы сыграть в парном разряде, с этим проблем нет», – поделился Даниил.

На соседнем корте за выход в четвертьфинал одиночки поборолся Андрей Рублёв (восьмая ракетка мира), он сыграл с американцем Брэндоном Накашимой (52). Для теннисистов эта встреча стала третьей, до этого счёт в их противостоянии был равным: 1-1. Прошлый матч Андрея и Брэндона состоялся в Барселоне в этом году. Тогда победителем вышел американский теннисист (6:4, 7:6 (8:6)).

Рублёв здорово начал сегодняшнюю встречу: уверенно подавал, не торопился, в розыгрышах был агрессивен и демонстрировал шикарный форхенд. Накашима же, напротив, на самом старте матча отметился двойной ошибкой и следом – срывами на приёме. Уже в третьем гейме Андрей надавил на уязвимые места соперника, заставил его несколько раз подряд ошибиться в обмене на задней линии и сделал брейк. А затем его без особых проблем подтвердил.

За 32 минуты и со счётом 6:2 Рублёв забрал первый сет. По всем статистическим данным он в стартовой партии превзошёл Накашиму.

Андрей Рублёв Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Во втором сете Накашима стал увереннее подавать и больше прессинговать Рублёва, особенно при счёте 1:1, но Андрей выдержал это давление, проявил терпение в обороне и добрался до брейка. Единственное, что немного просело у россиянина – это первая подача. Но даже это не помешало ему пройти дальше.

В довольно спокойном и уверенном темпе Рублёв одолел Накашиму за 1 час 2 минуты и со счётом 6:2, 6:2. По виннерам и невынужденным ошибкам Андрей набрал 22-12. Брэндон же сыграл заметно хуже и продемонстрировал по тем же показателям 8-20.

В прошлом году в Канаде Рублёв выбыл во втором круге, уступив американцу Маккензи Макдональду. Таким образом, в этот раз россиянину не нужно было защищать много очков, и был шанс вернуть себе утраченные позиции в ATP. Так и произошло: благодаря выходу в четвертьфинал Андрей в лайв-рейтинге вновь стал шестой ракеткой мира. Теперь он добирался минимум до четвертьфинала на всех «Мастерсах».

За сохранение этой позиции и выход в полуфинал Рублёв поборется с победителем встречи Янник Синнер/Алехандро Табило. Эта четвертьфинальная встреча состоится сегодня же, в вечернюю сессию.

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