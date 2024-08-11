Рублёв обыграл Синнера! Россиянин пробился в полуфинал «Мастерса» в Монреале

В субботу, 10 августа, на турнире WTA-1000 в Торонто состоялись четвертьфинальные матчи. Свой поединок на «тысячнике» в Канаде проводила и третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В соперницах у неё была американка Аманда Анисимова, занимающая лишь 132-е место в женской мировой табели о рангах.

Соболенко на правах второй сеяной сыграла в Торонто лишь две встречи. Во втором круне двукратная победительница Australian Open переиграла китаянку Юэ Юань со счётом 6:2, 6:2. А в третьем круге белоруска закрыла британку Кэйти Бултер — 6:3, 6:3. Анисимова, в свою очередь, на старте турнира обыграла соотечественницу Каролин Доулхайд со счётом 6:1, 6:4. Затем Аманда одолела россиянку Дарью Касаткину (6:4, 6:3). В третьем круге полуфиналистка «Ролан Гаррос» 2019 года в одиночном разряде прошла Анну Калинскую. Наша соотечественница отказалась от продолжения борьбы после поражения в стартовой партии со счётом 2:6.

Анисимова вела по личным встречам у Соболенко со счётом 4-2 (1-1). Однако два последних матча между девушками, на грунте Рима-2022 и на харде Australian Open в 2024 году, остались за третьей ракеткой мира, а единственную победу над белоруской на харде Аманда одержала ещё в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2019.

Первая партия новой очной битвы получилась очень напряжённой. Арина имела огромное преимущество, множество раз могла оформить брейк, но всё время не могла дожать противницу. Суммарно 26-летняя уроженка Минска не реализовала в этом сете сразу 5 (!) брейк-пойнтов. А вот Анисимова прибавила в нужный момент, взяв чужую подачу в 10-м гейме, а вместе с ней и сет — 6:4 за 55 минут.

Во второй партии первой с брейком вышла вперёд именно представительница Беларуси — 2:1. Причём Соболенко взяла чужую подачу под ноль. Однако далее у спортсменки стало всё валиться из рук. Она не могла справиться с сильным ветром и стала допускать очень много ошибок. В результате двукратная чемпионка мельбурнского «Шлема» проиграла сразу 5 (!) геймов подряд, потерпев поражение от Аманды со счётом 4:6, 2:6. Таким образом, Аманда стала самой низкорейтинговой полуфиналисткой «тысячника» с 2009 года (№132). Далее Анисимова встретится с соотечественницей Эммой Наварро.

За последнюю путёвку в полуфинал Торонто в российском дерби сражались Диана Шнайдер и Людмила Самсонова. Девушки лишь раз встречались друг с другом. Во втором круге турнира WTA-1000 в Риме в этом году Диана закрыла соотечественницу со счётом 6:1, 6:3.

Шнайдер в Канаде сначала одержала две сложные победы на решающих тай-брейках — 6:3, 3:6, 7:6 (7:2) над Хэрриет Дарт за 2 часа 27 минут, а затем 2:6, 6:3, 7:6 (7:5) над Магдаленой Френх за 2:11 соответственно. В четвертьфинале серебряный призёр парижской Олимпиады в парном разряде сенсационно одолела вторую ракетку мира Коко Гауфф (6:4, 6:2). Это победа стала дебютной для Дианы над теннисисткой из топ-5. Россиянка впервые шагнула в дебютный четвертьфинал на «тысячнике». Самсонова же без потери партий прошла японку Моюку Учижиму (6:4, 6:2) и бельгийку Элисе Мертенс (6:2, 6:4).

В начале матча обе девушки имели шансы взять чужую подачу. Однако Людмила не реализовала единственный брейк-пойнт в стартовом гейме, а Диана упустила два шанса во втором. И всё же первой сделала брейк именно Самсонова, реализовав свою 3-ю попытку при счёте 2:1 в свою пользу — 3:1. Далее россиянки удерживали свои подачи, а Людмила уверенно довела начатое до конца — 6:4 за 49 минут.

Во втором сете уже преимущество Шнайдер не вызывало никаких вопросов. Она уверенно действовала на корте, а вот её соперница никак не могла прийти в себя после того, как впервые во встрече отдала свою подачу — 2:0 в пользу Дианы. После завершения третьего гейма Людмила решила взять медицинский тайм-аут из-за проблем со здоровьем. Вторая ракетка России откровенно провалила эту партию, даже особо и не цеплявшись за какие-то шансы в ней — 6:1 в пользу серебряного призёра ОИ-2024 в парном разряде.

В третьем сете наблюдалась равная борьба. Обе девушки брали геймы на своей подаче, даже не создавая друг другу шансы на приёме. Но первой дрогнула именно Самсонова, позволив соотечественнице оформить брейк в середине партии — 4:3 в пользу Шнайдер. Она сумела удержать преимущество, оформив победу в российском дерби со счётом 4:6, 6:1, 6:4 за 2 часа 11 минут. Благодаря этому успеху Диана уже поднялась на 20-ю позицию в лайв-рейтинге WTA. Шнайдер стала лишь третьей теннисисткой в истории Canadian Open, пробившейся в полуфинал турнира, одержав три волевые победы после Кристины Куцовой (2016) и своей следующей оппонентки Джессики Пегулы (2021).

А вот в первом четвертьфинале на «Мастерсе» в Монреале сошлись россиянин Андрей Рублёв, занимающий 8-е место в рейтинге ATP, и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Это был второй матч за день для обоих теннисистов — до этого они с утра выиграли свои поединки третьего круга, отложенные накануне из-за дождя.

Счёт личных встреч был 5-2 в пользу Синнера. При этом Рублёв одержал обе победы над ним на отказах — при счёте 2:1 в первом сете в Вене-2020 и при 1:6, 6:4, 2:0 в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2022. За пять других матчей Андрей взял у Янника всего один сет. В прошлом сезоне россиянин дважды проиграл ему в двух партиях: 2:6, 4:6 в Майами и 5:7, 6:7 (5:7) в Вене, а в этом году потерпел поражение от итальянца со счётом 4:6, 6:7 (5:7), 3:6 в 1/4 финала мельбурнского мэйджора.

В стартовой партии нового очного противостояния первым сделал брейк именно Рублёв. Помог ему в этом его соперник: Синнер несколько раз грубо ошибся в 4-м гейме. Восьмая ракетка мира повёл со счётом 3:1. Затем Янник сразу же попытался вернуть упущенное и даже заработал два брейк-пойнта, однако Андрей отыграл их благодаря великолепным подачам — 4:1 в пользу олимпийского чемпиона Токио в миксте. Он мог оформить ещё один брейк в 5-м гейме, но триумфатор Australian Open 2024 года ушёл с двух брейк-пойнтов — 4:2. К счастью, эти упущенные возможности никак не повлияли на итоговый исход сета. Наш соотечественник довёл начатое до конца и выиграл сет со счётом 6:3 за 38 минут.

Было видно, что Синнер находится не в идеальных физических кондициях. Представитель Италии прихрамывал, держась за бедро. Помочь Яннику могла лишь пауза. И она произошла! В Монреале, как и на протяжении всей недели, пошёл дождь, и спортсмены были вынуждены покинуть корт. Спустя некоторое время они вернулись на площадку для продолжения борьбы. Далее случилось невероятное! Неважно чувствовавший Синнер, начиная с середины второго сета, стал набирать очки и геймы один за другим благодаря тому, что его противник начал ошибаться. В итоге лидер рейтинга ATP разгромил Рублёва со счётом 6:1.

Определяющим моментом противостояния стал стартовый гейм решающей партии. В нём первая ракетка мира не реализовал сразу пять(!) брейк-пойнтов. Андрей повёл со счётом 1:0. А уже в следующем гейме Янник откровенно «поплыл». Он допустил двойную ошибку при счёте 15:30, а на брейк-пойнте снова не попал в корт во время розыгрыша — 2:0 в пользу Рублёва. После проигранной подачи итальянец наклонился вниз с ракеткой, снова показав всем своим видом, что находится сегодня не в своей тарелке. Примечательно, что теннисист не вызывал физио, хотя наставник Синнера Даррен Кэхилл просил своего подопечного сделать это, если в этом есть необходимость.

Рублёву оставалось лишь продолжать делать своё дело. У него отлично работала подача, а в оставшихся геймах на ней он отдавал максимум два очка. В результате Андрей и вовсе смог принять на матч, реализовав свой 3-й матчбол в 9-м гейме. Таким образом, наш игрок одолел Янника Синнера со счётом 6:3, 1:6, 2:6, став первым полуфиналистом «Мастерса» в Монреале. Россиянин одержал свою вторую победу в карьере над лидером рейтинга ATP. Первая такая победа пришлась на турнир в Белграде. Тогда, в апреле 2022 года, Рублёв сломил сопротивление самого Новак Джоковича. Следующим противником олимпийского чемпиона Токио в миксте станет лучший из пары Маттео Арнальди — Кеи Нисикори.

«Тысячники» в Монреале и Торонто проходят с 6 по 12 августа. За всеми событиями этих престижных соревнований следите на «Чемпионате».