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Монреаль-2024, сетки, результаты, расписание, где смотреть, что сказал Рублёв после победы над Синнером в четвертьфинале

«Многие годы страдал от депрессии». Признания Рублёва после победы над Синнером в Канаде
Кирилл Плышевский
Андрей Рублёв
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Россиянин раскрыл секрет успеха в монреальской битве с лидером рейтинга ATP, а также рассказал о трудностях, с которыми борется.

На «Мастерсе» в Монреале прошли четвертьфинальные матчи. Свой поединок проводил и восьмой номер мировой классификации российский теннисист Андрей Рублёв. В соперниках у него был итальянец Янник Синнер. Наш соотечественник смог сотворить самую настоящую сенсацию, одолев первую ракетку мира!

Монреаль. 1/4 финала
11 августа 2024, воскресенье. 03:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		1 6
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

После этого матча оба игрока пообщались с представителями СМИ. Итальянец прокомментировал поражение от россиянина в четвертьфинале канадского «Мастерса».

Синнер заявил следующее: «Такое может случиться. Я начал не очень хорошо, во втором сете стал играть лучше, в третьем у меня многое получалось, но я упустил свои шансы, а потом не смог вернуться в игру. Он играл хорошо и заслужил победу. Когда находишься не в лучшей физической форме, нельзя упускать возможность, как я это сделал в начале третьего сета. После этого начинаешь нервничать. Нужно принять поражение. Это неплохой результат для меня, исходя из моего состояния. Андрей был лучше в важные моменты матча», — сказал Янник на послематчевой пресс-конференции.

Янник Синнер

Янник Синнер

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Рублёв, в свою очередь, ответил, что чувствует после победы над чемпионом Australian Open 2024 года, рассказал, с какими трудностями столкнулся в этом сезоне, раскрыл секрет успеха в противостоянии с Синнером, а также подчеркнул важность этой победы.

– Андрей, вы одержали сегодня две великолепные победы. Вы дважды выходили на корт. Как вы себя чувствуете?
– Я чувствую себя отлично, так как смог переиграть Накашиму и Синнера. Я победил в действительно великолепных матчах. Я обыгрывал хороших теннисистов, и сегодня мне удалось победить Янника.

Для меня это особенный момент, потому что я боролся много месяцев. Мне был нужен такой матч, чтобы почувствовать, что я играю хорошо, что я способен показывать хорошие результаты.

– Вы сказали, что последние несколько месяцев испытывали трудности – какие?
– Ментальные (смеётся). Я был морально не в порядке. Не знаю, как объяснить – всё было не так.

Думаю, к тому времени трудности продолжались уже долго, многое случалось и за пределами корта, и я начал выгорать, ведь многие годы страдал от депрессии. И 2024 год стал моментом, когда я уже не мог со всем справляться и начал взрываться. Всё вырывалось наружу на корте всё больше и больше. В жизни я мог сохранять спокойствие, но на корте я всё сжигал.

В последние месяцы чувствую себя очень хорошо, и сразу теннис стал лучше.

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– Насколько было важно для вас отыграть пять брейк-пойнтов в стартовом гейме решающей партии в психологическом плане? Вы гордитесь тем, что смогли преодолеть эту ситуацию и затем вернуться сильнее на корт после неё?
– В тот момент я пытался вообще не думать. Теперь, если прямо сейчас обернуться назад в тот момент, я бы сказал, что это нормальный процесс. В некоторых матчах ваш соперник заработает брейк-пойнты, и вы их отыграете. В некоторых матчах вы сами заработаете много брейк-пойнтов, вы их не реализуете, и, возможно, у вашего противника будет только один брейк-пойнт, и он его реализует.

Вы никогда не знаете, когда это произойдёт. Мы играли с Янником в Австралии. В первом сете у меня было несколько брейк-пойнтов, и я не смог их реализовать. А затем Синнер оформил брейк с первой же попытки.

Так что этот поединок в Монреале был немного противоположным. Я смог взять чужую подачу с первой попытки, а затем уже у Янника были брейк-пойнты. Он не реализовал их. Затем в третьем сете у Синнера было много брейк-пойнтов.

Мне повезло больше. Затем у меня был один брейк-пойнт, и я его реализовал. Может быть, в другой день будет совершенно противоположный матч из-за этого. На таком высоком уровне всё решают два очка.

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– Вы считаете победу над Синнером лучшей в своей карьере на данный момент?
– Сейчас я бы назвал эту победу лучшей в сезоне, если не считать Мадрид.

– Как вам удалось перенастроиться после разгромного поражения во второй партии со счётом 1:6?
– После второго сета я нормально себя чувствовал. Думал: «В первой партии я был хорош, доминировал над ним».

Затем у него появилась небольшая возможность. Он сумел ей воспользовался и повёл в противостоянии. Я вышел в туалет, просто чтобы успокоиться и не думать слишком быстро. Если вспомнить, что он первая ракетка мира, то для чего мне переживать? Да, он выиграл сет со счётом 6:1, однако так и должно быть, он должен меня обыгрывать.

Если начинаешь так думать, то автоматически расслабляешься. На самом деле, ты ставишь его на моё место. Допустим, я лидер рейтинга ATP и проигрываю тому, кто находится в первой десятке, но у него есть проблемы. Я уступаю партию, так как он играет агрессивнее – это же странно. Так что, может, он был немного в стрессе.

Да, после второго сета я смотрел на всё с этой позиции и из-за этого был более расслаблен. Это нормально. Да, в одной партии я был лучше, в другой – он. Сейчас у нас третий сет – посмотрим, что будет.

Янник Синнер — Андрей Рублёв

Янник Синнер — Андрей Рублёв

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

– До этого в Канаде вы выигрывали не так много матчей. Насколько приятно совершить прорыв и победить первую ракетку мира в этой стране?
– Приятно снова вернуться в полуфинал «Мастерса». Неважно, с кем играть на этой стадии. Это просто потрясающее чувство — оказаться в полуфинале.

– Сегодня вам пришлось играть два матча. То же самое предстояло сделать и Яннику. Как вы себя чувствуете сегодня? Чувствуете ли вы, что сегодня у вас было больше энергии в матче с Синнером, чем у него?
– Конечно, никогда не бывает легко проводить два матча в один день, но я думаю, что мы оба справились с этим. В каком-то смысле мы понимаем, что это часть спорта.

Мы ничего не можем с этим поделать. Мы не можем контролировать погоду. Мы не можем контролировать, будет ли сегодня очень жарко, или, наоборот, очень холодно, или очень ветрено. Это часть спорта. Вы всегда должны играть в немного разных условиях, даже находясь в одном и том же месте.

Думаю, что иногда это делает этот вид спорта особенным, потому что, возможно, в один прекрасный день будет очень жарко, и вам нужно будет страдать. Вам действительно нужно будет бороться с собой. А может быть, на следующий день будет очень ветрено, и тогда вам нужно найти способ в моральном плане играть в условиях ветра.

Условия никогда не бывает одинаковыми. С одной стороны, если вы слишком сосредоточены, это может вызвать у вас стресс, но, если вы отпустите ситуацию, это сделает этот вид спорта ещё более особенным. Сам я точно понимал, что это часть спорта.

Мы не играли вчера, так что какой смысл мне думать, хорош я физически или нет? Мне повезло, что я провёл непродолжительный поединок утром, поэтому чувствовал себя идеально.

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