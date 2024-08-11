Топ-матчи понедельника: Рублёв и Шнайдер сразятся за финалы, команда Головина — с «Барсой»

Начинаем рабочую неделю со спорта: российские теннисисты в двух шагах от титулов, плюс посмотрим хоккей!

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Посмотреть все события 12 августа в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🎾 00:00*: Андрей Рублёв (Россия, 5) — Маттео Арнальди (Италия), Монреаль, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Рублёв до первого в карьере финала в Канаде?

До нынешнего розыгрыша у Андрея Рублёва были худшие результаты из всех «Мастерсов» именно в Канаде. Раньше тут он не пробивался дальше третьего круга. Сейчас россиянин уже в полуфинале, причём попутно убрал с дороги первую ракетку мира Янника Синнера, а в разряд «худших» у него перебрался Рим, где Андрей не доходил дальше четвертьфинала. Теперь, чтобы оказаться в решающем матче Монреаля, Рублёву необходимо справиться с итальянцем Маттео Арнальди, который на этом турнире обыграл россиянина Карена Хачанова и обидчика Даниила Медведева — испанца Алехандро Давидович-Фокину. Да и сам Андрей «пострадал» от рук итальянца в нынешнем сезоне, проиграв в третьем круге «Ролан Гаррос». Победитель нового матча сразится за титул в Канаде либо с кем-то из пары Алексей Попырин — Хуберт Хуркач, либо с кем-то из дуэта Себастьян Корда — Александр Зверев.

🎾 1:00*: Диана Шнайдер (Россия, 14) — Джессика Пегула (США, 3), Торонто, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Шнайдер в свой первый финал «тысячника»?

20-летняя Диана Шнайдер в Торонто переписывает личные рекорды один за другим. Она впервые в карьере выиграла у теннисистки топ-10 (у Кори Гауфф, второй ракетки мира), впервые добралась до четвертьфинала «тысячника», а после победы в российском дерби над Людмилой Самсоновой оказалась в полуфинале. Теперь соперницей Дианы будет шестая ракетка мира Джессика Пегула, которая на 10 лет её старше и с которой она ни разу не играла. А будущая победительница сразится за титул с кем-то из пары Эмма Наварро — Аманда Анисимова.

🏒 17:00: «Авангард» — «Динамо» Минск, товарищеский матч

Интрига: как «Авангард» проведёт первую предсезонную встречу?

В отличие от «ястребов», минчане уже провели одну товарищескую игру в рамках этой предсезонки. Резервный состав «зубров», разбавленный несколькими игроками основного состава, был разгромлен новым фарм-клубом магнитогорского «Металлурга» «Магниткой» со счётом 10:4. Будет любопытно взглянуть, как на такое поражение отреагируют беларусы, а также посмотреть, в каком виде предстанет обновлённый «Авангард».

⚽️ 17:30: «Уфа» — «Урал», Первая лига, 5-й тур

Интрига: одержит ли «Уфа» первую победу в сезоне?

Башкирский клуб не лучшим образом стартовал в новом сезоне — ни одной победы в четырёх матчах (три ничьих, одно поражение). Неудивительно, что с такими результатами команда упала на предпоследнее место в таблице Первой лиги. Правда, «Уфа» сыграла дома только один раз. В прошлом туре она превратила 0:2 в 2:2, а её соперником была «Тюмень». Впрочем, хозяева отыгрались только после того, как соперник остался вдесятером. «Урал» пока находится на седьмой строчке в таблице (четыре матча, семь очков). Команда всего один раз сыграла на выезде и потерпела поражение — 2:3 во встрече с «Черноморцем».

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⚽️ 20:00: «КАМАЗ» — «Торпедо» Москва, Первая лига, 5-й тур

Интрига: прервёт ли «Торпедо» неудачную серию в гостевых матчах с «КАМАЗом»?

Клуб из Набережных Челнов стартовал в сезоне с трёх поражений. Неделю назад «КАМАЗ» прервал неудачную серию — обыграл на выезде «Родину» (1:0). Тем не менее команда по-прежнему находится в нижней части таблицы. А что «Торпедо»? Пока команда Олега Кононова не проигрывает (две победы, две ничьих). Сейчас московский клуб находится на пятом месте в Первой лиге, но отставание от второй строчки в таблице составляет всего одно очко. Для «Торпедо» поездка в гости к «КАМАЗу» — серьёзное испытание. В последних пяти матчах московская команда не одержала там ни одной победы (проиграла четыре раза). Правда, на этот раз из-за неготовности поля в Набережных Челнах игра пройдёт на резервном стадионе камазовцев в Нижнекамске. Быть может, это обстоятельство поможет чёрно-белым одолеть-таки «КАМАЗ» на выезде?

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⚽️ 21:00: «Барселона» — «Монако», товарищеский матч

Интрига: кто победит в матче участников ЛЧ?

Нет, это ещё не Лига чемпионов. Хотя команды вполне могут там сыграть друг с другом. И «Барса», и «Монако» готовятся к новому сезону, который стартует совсем скоро. Каталонцев ждёт игра с «Валенсией» (17 августа) в Примере, а монегаски в этот же день встретятся с «Сент-Этьеном» в Лиге 1. Предстоящая встреча — последняя возможность для экспериментов. Александр Головин пропустил предыдущие контрольные матчи «Монако» из-за травмы. По словам агента, врачи делают всё возможное, чтобы вернуть россиянина в строй к началу сезона.