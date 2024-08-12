А Диана Шнайдер уступила в шаге от решающего матча в Торонто. Зато она дебютирует в топ-20.

Рублёв — в финале «Мастерса» в Монреале! В рейтинге он будем 6-м вслед за Медведевым

На супертурнирах в Канаде состоялись полуфинальные матчи с участием россиян. В ночь на понедельник, 12 августа, Андрей Рублёв и Диана Шнайдер поборолись за выход в решающую стадию в Монреале и Торонто соответственно.

На центральном корте первым за выход в финал сразился Андрей Рублёв (8), он сыграл с Маттео Арнальди (46). Теннисисты встретились в третий раз, до этого счёт в их противостоянии был равным (1-1). В прошлый раз Андрей и Маттео играли на «Ролан Гаррос», тогда победа досталась итальянцу (7:6 (8:6), 6:2, 6:4).

На «Мастерсе» в Монреале Рублёв уже прошёл достойный путь. Он переиграл Томаса Мартина Этчеверри, Брэндона Накашиму и первую ракетку мира Янника Синнера. Арнальди на этом турнире тоже проявил стойкость, одолев Маккензи Макдональда, Карена Хачанова, Алехандро Давидович-Фокину и Кея Нисикори.

Встреча Рублёва и Арнальди началась с хорошего темпа и игры на достаточно высоких скоростях. Оба предпочитали действовать на задней линии и выбивать соперника мощными ударами по углам. Оба теннисиста здорово смотрелись в первой партии, но всё решил один брейк, сделанный Рублёвым ещё в третьем гейме. Тогда Арнальди хоть и отыгрался со счёта 0:30 до 30:30, но всё же отсутствие стабильной выигрышной подачи у него и наличие острой игры у соперника привели к тому, что уже в первой половине сета преимущество перешло к россиянину.

К концу сета Андрей стал немного нервничать и жаловаться боксу на приём, потому что хотел как можно быстрее завершить сет, но итальянца стала спасать подача, на которой он успешно и непредсказуемо для соперника менял вращения и направления. При счёте 3:5, например, Маттео только благодаря подаче уверенно забрал свой гейм. Но вот оставить за собой партию он уже не смог, и Рублёв за 37 минут и со счётом 6:4 выиграл стартовый сет.

Андрей Рублёв Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

В начале второй партии Арнальди попытался приблизиться к брейку, выиграл два первых очка на подаче Рублёва, но Андрей отличной игрой с форхенда выбрался из этой ситуации и не стал отдавать преимущество. Сразу после этого игру прервали из-за дождя, и теннисисты смогли вернуться на корт только спустя 1,5 часа.

Следом Рублёв позволил сопернику взять лишь один свой гейм, после чего он забрал пять мини-партий подряд. У Арнальди стало гораздо меньше удачных атак, ещё и его козырь – подача – перестала быть неберущейся. Счёт стал по большей части зависеть от ошибок и острых действий россиянина. Последний гейм на своей подаче Андрей и вовсе забрал под ноль.

В итоге эта встреча за 1 час 17 минут без учёта паузы и со счётом 6:4, 6:2 осталась за российским теннисистом. За матч Рублёв наколотил 17 виннерсов, 12 из которых случились на его ударе справа. Подача у Андрея тоже была хороша: первой он попал 65% мячей и выиграл из них 79% розыгрышей. У Арнальди, например, те же показатели подачи продемонстрировали 49% и 65% соответственно.

Прежде Рублёв ни разу не побеждал в Монреале – теперь же здесь он поспорит за титул, возвращение на шестую строчку рейтинга ATP и второй выигранный «Мастерс» в сезоне. Соперником Андрея в решающей битве станет австралиец Алексей Попырин.

В Торонто в это время за выход в финал сражалась Диана Шнайдер (24). Ей в соперницы досталась американка и действующая чемпионка турнира Джессика Пегула (6). Девушки встретились впервые. И показали отличную игру.

С первых геймов теннисистки вступили в упорную борьбу. Они гоняли друг друга по корту, старались напрягать и выбивать мощными ударами. Шнайдер поначалу отлично выдерживала такой темп, взяв первую же подачу соперницы под ноль. Повела россиянка со счётом 2:0, но, увы, уже в третьем упорном гейме наошибалась и позволила Пегуле сделать обратный брейк.

Ещё постаралась в этой партии Диана удерживать свои подачи, но вновь, в седьмом гейме, в непростой ситуации она отдала преимущество оппонентке. Появились у россиянки ошибки с форхенда, и передвижение по корту стало чуть хуже. Этим Джессика и воспользовалась, забрав первый сет со счётом 6:4. По невынужденным Шнайдер заметно отставала от Пегулы: у россиянки их набралось 13, а у американки – только 6.

Диана Шнайдер Фото: Mert Alper Dervis/Anadolu via Getty Images

Во второй партии теннисистки продолжили напряжённую борьбу. Игра у Пегулы не шла идеально в этой встрече, но у Шнайдер необязательных ошибок всё же было чуть больше, особенно при игре справа. В шестом гейме Диана благодаря активным действиям добилась брейк-пойнта, но реализовать его не смогла, допустив обидную ошибку при неплохой атаке. Следом россиянка вышла подавать, но совершенно не вовремя, на брейк-пойнте американки, допустила двойную. Лидерство по счёту полностью перешло на сторону Джессики.

Отличное сопротивление в этом матче оказывала Шнайдер. До самого последнего розыгрыша длиной примерно в 20 ударов Диана билась, но неточности не позволили ей добраться до победы. Со счётом 6:4, 6:3 победила Пегула.

Несмотря на поражение, Шнайдер точно может записать этот «тысячник» в личный перечень успехов. В Торонто Диана впервые вышла в полуфинал турнира серии WTA-1000, одержала первую победу над игроком из топ-10 (Кори Гауфф), а также получила шанс дебютировать в первой двадцатке рейтинга. Пегула же теперь попробует защитить прошлогодний титул в финальной встрече с Амандой Анисимовой.

Турниры в Торонто и Монреале должны завершиться в понедельник, 12 августа. За всеми событиями из Канады следите на «Чемпионате».