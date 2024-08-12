Русская американка идёт за крупнейшим титулом в Торонто. Но её затравили за лишний вес

Американская теннисистка Аманда Анисимова в полуфинале «тысячника» в Торонто победила свою соотечественницу Эмму Наварро (6:4, 2:6, 6:2). Это большой успех для 22-летней Аманды. Она впервые вышла в финал категории WTA-1000 и сразится за титул с шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой.

Сейчас Анисимова является 132-й ракеткой мира, но после турнира в Торонто поднимется в топ-50 при любом исходе встречи с Пегулой. Аманда настроена взять титул, что является реальной задачей. Она выбила из сетки третью ракетку мира Арину Соболенко, которая уж точно не слабее Пегулы.

Аманда Анисимова на турнире в Торонто Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Можно констатировать, что Анисимова возвращается на топ-уровень. По потенциалу Аманда определённо не заслуживает пребывать во второй сотне мирового рейтинга. Ещё в 2019 году Анисимова доказала, что обладает большим потенциалом на корте. Тогда 17-летняя Аманда дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», в трёх сетах уступив будущей чемпионке Эшли Барти. По ходу сезона она поднялась на 21-е место в рейтинге WTA — пока лучший результат в карьере американки.

Юной Аманде пророчили большое будущее, но дочь русских эмигрантов Ольги и Константина Анисимовых застопорилась в плане развития. По объективным причинам. В августе 2019-го умер отец теннисистки, который сыграл большую роль в её становлении. Аманда страдала от проблем ментального характера. В мае 2023 года Анисимова взяла перерыв в карьере на восемь месяцев, чтобы поправить своё психологическое здоровье и избавиться от «выгорания».

Аманда вернулась на корт в начале сезона-2024. Она дошла до четвёртого круга Australian Open, уступив будущей чемпионке Арине Соболенко. Результат получился отличным. Как ни странно, Соболенко — удобная соперница для Анисимовой. После Торонто американка имеет преимущество 5-2 по личным встречам. Возможно, она зацепилась бы за положительный результат и в Мельбурне, но сказался долгий простой без игровой практики.

После AO Анисимова не играла два с половиной месяца и вернулась на корт во время грунтовой части сезона. Больших успехов не снискала, вылетая в первом-втором круге Чарльстона, Мадрида, Рима и «Ролан Гаррос». На Уимблдоне Аманда вообще не прошла через квалификацию. Казалось, что Аманде не светит прорыв в ближайшее время, но хардовая серия турниров в США изменила ситуацию в лучшую сторону для теннисистки.

Анисимова дошла до третьего круга «пятисотника» в Вашингтоне, что стало лишь разогревом. Теперь Аманда в финале Торонто и претендует на крупнейший титул в своей карьере. Видно, что Анисимова прибавила не только в игровом, но и в психологическом плане. Для неё нет авторитетов на корте, что показали победные встречи с представительницами топ-20 Дарьей Касаткиной, Анной Калинской, Ариной Соболенко и Эммой Наварро.

«Последние пару недель у меня было много матчей, и, честно говоря, так здорово просто иметь возможность играть день за днём. Просто очень рада здесь быть. После перерыва я чувствую себя более свежей. В голове всё по-другому, будто появилось больше ясности. До того, как я взяла перерыв, я чувствовала себя очень выгоревшей. После возвращения намного больше всем наслаждаюсь. Я просто изменила отношение к путешествиям и тренировочному процессу. Очень рада вернуться, перерыв мне сильно помог. Раньше я никогда не отдыхала больше, чем две недели. Так что было жизненной необходимостью отдохнуть один раз и дать телу восстановиться.

Надеюсь, впереди у меня ещё длинная карьера. У меня много целей, которых я бы хотела достичь. Таких небольших, как, например, войти в топ-100, которую я уже выполнила, и очень ей рада. Это маленькие шаги по направлению к тому, чего я хочу достичь – например, выиграть турнир «Большого шлема», стать первой ракеткой мира. Надеюсь, если я буду тренироваться и у меня получится оставаться здоровой, то я к этому приду», — сказала Анисимова во время выступления в Торонто.

Аманда Анисимова Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Амбиции молодой американки заслуживают уважения. Главное, чтобы Аманда снова не отвлекалась на посторонние факторы. Анисимову поддерживает много фанатов, но есть и откровенные хейтеры. Один из самых ярых ненавистников в соцсетях назвал Аманду «коровой» и посоветовал сбросить вес, если она хочет выполнить намеченные планы.

«Прежде всего перестань есть как корова. Почему? Если хочешь стать теннисисткой номер один в мире и выиграть «Большой шлем», избыточный вес не очень помогает достичь поставленных целей», — написал пользователь в социальных сетях.

«Тебе что, больше нечего делать, кроме как обсуждать тело 22-летней девушки? У тебя есть работа или друзья? Чёрт возьми, чувак, поверь мне, я в порядке и не думаю, что кто-то здесь просит твоего совета», — ответила Анисимова.

«В этом контексте возраст неважен. И мне всё равно, как выглядит твоё тело. Единственное, что имеет значение для профессиональной спортсменки — у тебя не должно быть лишнего веса, чтобы достичь поставленных в интервью целей в карьере. Ты, похоже, слишком глупа, чтобы понять это», — добавил хейтер.

Кажется, пост ненавистника не слишком задел Анисимову, хоть она и обратила на него внимание. Конечно, Аманда не является самой худой теннисисткой тура, но она не одна с таким типом телосложения. Это не мешает ей добиваться успеха на корте. Лучшим ответом на критику станет завоевание титула в Торонто, хотя одолеть действующую чемпионку канадского «тысячника» Пегулу будет непросто.