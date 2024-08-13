Рублёв за полтора часа проиграл финал канадского «Мастерса». Без истерик не обошлось

Россиянин второй раз в сезоне уступил австралийцу Алексею Попырину. А в Торонто победу праздновала Джессика Пегула.

В ночь с понедельника на вторник по московскому времени на турнире серии «Мастерс» в Монреале состоялся финальный поединок. Участниками решающего противостояния стали шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Австралии Алексей Попырин, занимающий 30-е место в рейтинге ATP.

На «Мастерсе» в Монреале Рублёв прошёл достойный путь. Он переиграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (Аргентина), американца Брэндона Накашиму, а также двух итальянцев — первую ракетку мира Янника Синнера и Маттео Арнальди. Попырин на этом турнире тоже проявил стойкость, одолев Томаша Махача (Чехия), Бена Шелтона (США), Григора Димитрова (Болгария), Хуберта Хуркача (Польша) и Себастьяна Корду (США).

Счёт личных встреч был равный — 1-1. Оба предыдущих матча между ними были на ранних стадиях турниров. В первом круге турнира ATP-500 в Вене прошлой осенью победил Рублёв (7:6 (7:5), 6:4), а во втором раунде «тысячника» в Монте-Карло-2024 верх взял Попырин (6:4, 6:4).

После победы над Арнальди и выхода в дебютный финал на канадском «тысячнике» вторая ракетка России заявил следующее.

«Ожидание того стоило. Я рад оказаться в своём первом канадском финале. Просто хочу восстановиться, хорошо отдохнуть и быть готовым к завтрашнему дню. Идея не ехать на Олимпиаду была в том, чтобы быть более готовым к Канаде, так что если я в финале, значит, мы поработали действительно хорошо», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.

А вот Алексей на пресс-конференции после победы над Кордой решил вспомнить апрельский матч с россиянином.

«Я играл против Андрея в этом году в Монте-Карло. Я обыграл его там, а затем он обыграл меня, когда мы в последний раз играли на харде. Знаю, что он невероятный игрок и один из лучших игроков в мире. Поэтому знаю, что это будет нелегко. Перед началом недели у нас была небольшая забавная тренировка. Думаю, мы провели два часа, сражаясь на высоком уровне. Видел, как он играл, и это был невероятный теннис. Это будет совсем непросто», — заявил Попырин на пресс-конференции.

Уже на старте очередной очной битвы Алексей стал показывать очень яркий и мощный теннис. В первой партии австралиец классно подавал, часто забегал под правую руку и постоянно атаковал. Кроме того, Попырин в нужный момент ходил вперёд. Также у 30-й ракетки мира замечательно проходил приёма слева кроссом, который тут же давал преимущество в розыгрыше. В стартовой партии спортсмен оформил два брейка и выиграл её со счётом 6:2 за 36 минут.

Алексей продолжил поддавливать оппонента и в новом сете. Он сразу же взял чужую подачу, поведя со счётом 1:0, а затем и вовсе забрал свой гейм под ноль — 2:0. Попырин удерживал преимущество вплоть до середины партии, когда выигрывал 3:1. Рублёв всё же сумел сделать обратный брейк, зацепившись за какие-то шансы — 3:3. При этом на брейк-пойнте после неудачного розыгрыша Андрей в очередной раз позволил себе громко выругаться.

Казалось, что олимпийский чемпион Токио в миксте всё же сможет перенастроиться на победную волну. Однако Андрей провалил начало важнейшего 7-й гейма. Сначала наш теннисист допустил грубую ошибку с форхенда, отправив мяч в аут. Затем шестая ракетка мира забежал под правую руку и пробил по линии, но попал в сетку. И в этот раз не обошлось без матерного ругательства от Рублёва.

При счёте 3:3 0-30 уроженец Москвы и вовсе допустил двойную ошибку, чем поставил себя в крайне опасное положение. Андрей сумел впоследствии выиграть два очка подряда, но сделать счёт 40-40 в седьмом гейме у него не получилось. На брейк-пойнте Алексей сразу же с приёма выполнил блестящий удар кроссом, Рублёв коротко ответил из обороны ответил коротко, а австралиец забежал под правую руку и точно пробил по линии — 4:3 в пользу Попырина. Ему лишь оставалось довести начатое до конца, что он и сделал. 6:2, 6:4 — именно с таким счётом Алексей Попырин одолел Андрей Рублёва, одержав главную победу в своей карьере и завоевав дебютный «Мастерс». 25-летний уроженец Сиднея стал первым австралийцем со времён Ллейтона Хьюитта (Индиан-Уэллс-2003), который выиграл турнир подобной категории.

После знаковой победы в финале канадских состязаний Алексей даже оставил послание на камере.

Попырин оставил забавную надпись на камере Фото: Кадр из трансляции

На церемонии награждения финалист «Мастерса» в Монреале Андрей Рублёв обратился к своему сопернику.

«Я хотел бы поздравить Алексея с потрясающей неделей и его команду с потрясающим усилием. Он победил действительно отличных игроков. У него была действительно сложная жеребьёвка, и он закончил вчера вечером очень поздно. Выиграть титул сегодня — это большое достижение. Я хочу поздравить тебя. Я рад за тебя, мужик», — сказал Рублёв после иоединка.

Попырин, в свою очередь, похвалил противника за отличную игру в титульном противостоянии.

«Сначала хочу поздравить Андрея с невероятным турниром. Ты сыграл в отличный теннис. Не знаю, почему я смеюсь. Не повезло, наверное. Удачи в Цинциннати. Надеюсь, ты сможешь это сделать. Спасибо, чувак», — отметил Попырин после матча.

А вот победу на «тысячнике» в Торонто, параллельно проходившем с соревнованиями в Монреале, одержала американка Джессика Пегула. В битве за трофей она переиграла соотечественницу Аманду Анисимову со счётом 6:3, 2:6, 6:1. Таким образом, Джессика взяла шестой титул в карьере и третий на уровне WTA-1000. Пегула стала седьмой теннисисткой, которой удалось завоевать трофеи в Монреале и Торонто после Мартины Навратиловой, Крис Эверт, Штеффи Граф, Моники Селеш, Мартины Хингис и Симоны Халеп.

«Мастерс» в Монреале и турнир WTA-1000 в Торонто проходили с 6 по 12 августа. За всеми событиями этих престижных соревнований можно было следить на «Чемпионате».