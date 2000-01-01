Новака Джоковича с олимпийским золотом на шее встретила многотысячная толпа сербских болельщиков
Джокович вернулся в родную Сербию с долгожданной золотой медалью. А вот как его встретили в стране.
На встрече с Джоковичем в Сербии фанаты заполнили целую площадь. Видео
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