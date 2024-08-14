Тейлора Фритца поддержали многие коллеги-теннисисты, а к работе рефери Грега Аленсфорта в последнее время есть много вопросов.

Громкий скандал в Цинциннати. Американца явно засудили — Медведев и другие игроки в ярости

Матч первого круга «Мастерса» в Цинциннати между американцами Тейлором Фритцем и Брэндоном Накашимой завершился с неожиданным результатом. Первая ракетка США и №12 рейтинга ATP Фритц уступил №49 Накашиме со счётом 4:6, 6:4, 6:7(4:7).

Тейлор играл не слишком качественно. Он отдал первый сет, преобразился во втором, но всё-таки уступил в решающей партии на тай-брейке. Возможно, его немного сбил с ритма судейский скандал во время игры. Во втором сете при счете 2:3 30:30 на подаче Накашимы мяч после его удара ушёл в аут. Система Hawk-Eye Live не среагировала. Теннисисты продолжили розыгрыш, однако спустя несколько ударов судья на вышке Грег Аленсфорт их остановил и объявил переигровку.

Проблема в том, что аут был примерно полуметровым и очевиднейшим. Фритц сразу же начал эмоционально спорить с рефери.

Тейлор Фритц: Посмотри, какой большой это был аут.

Грег Аленсфорт: Я понимаю, однако ты невовремя остановил розыгрыш. Было ещё шесть-семь ударов.

Тейлор Фритц: Ну, я остановился.

Грег Аленсфорт: Если бы ты остановил розыгрыш…

Тейлор Фритц: Нет, подожди. Не говори мне, что мне нужно самому останавливать розыгрыш, когда у нас есть автоматическая система.

Грег Аленсфорт: Я понимаю, но таковы правила. Если бы ты остановил розыгрыш, мы бы сразу всё проверили.

Тейлор Фритц: Да, это можно было бы сделать, если бы у нас не было автоматической системы. Это был очень большой аут.

Грег Аленсфорт: Сейчас уже слишком поздно, придётся переиграть.

Тейлор Фритц: Да, но почему ты не остановил? Ты сидишь в этом кресле и видел этот мяч. Там был километровый аут.

Грег Аленсфорт: Я тоже подумал, что это аут, но я не могу вмешиваться.

Тейлор Фритц: Это просто нелепо. Самая безумная вещь, которую я только видел.

Тейлор Фритц спорит с судьёй Грегом Аленсфортом в Цинциннати Фото: Кадр из трансляции

Нельзя сказать, что этот момент кардинально повлиял на результат. Накашима заработал брейк-пойнт после переигровки, но Тейлор отыграл его и забрал гейм, а затем выиграл второй сет. В третьей партии Фритц не становился жертвой противоречивого судейства и винить в поражении должен только себя, хотя спор с Аленсфортом действительно мог сбить его с ритма и заставил выплёскивать ненужные эмоции.

Как бы то ни было, данный эпизод в очередной раз показал несовершенство автоматической системы и отсутствие внятного алгоритма действий на случай подобных ситуаций. Объективно говоря, Фритцу следовало отдать очко, поскольку Накашима явно пробил в аут. Конечно, Фритц мог бы остановить розыгрыш сразу же, но он полагался на систему Hawk-Eye Live, которая вроде как не должна сбоить.

Многие теннисисты в соцсетях поддержали Фритца и были возмущены решением судьи.

«Нелепое решение… Мяч в ауте, розыгрыш окончен, очко Фритцу. Как этого не случилось?» – написал Даниил Медведев.

«Бро, с этим надо разобраться. Такое же случилось и со мной на прошлой неделе. ATP, старайтесь лучше. Пожалуйста, старайтесь лучше», — отметил Фрэнсис Тиафо.

«Мяч в ауте, почему мы переигрываем очко?» – задался вопросом Алекс Михельсен.

«Если бы ты остановил розыгрыш». Ой, не могу», – с иронией написал Денис Шаповалов.

Денис Шаповалов Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Особенно примечательным является комментарий Шаповалова. Примерно полторы недели назад тот же Грег Аленсфорт снял Дениса с четвертьфинального матча турнира в Вашингтоне, когда канадец уступал Бену Шелтону 6:7 (5:7), 6:6 (3:6) на тай-брейке второго сета. После ошибки при счёте 3:5 Шаповалов бросил ракетку на корт и сорвался на болельщика, оскорбив того.

После этого Аленсфорт вызвал супервайзера и дисквалифицировал канадца за неспортивное поведение. Можно было ограничиться простым предупреждением, на чём настаивал даже его соперник Шелтон, а затем и многие другие теннисисты в публичных комментариях, но Аленсфорт принял максимально странное решение.

Конечно, Шаповалов с вероятностью более чем в 99% и так проиграл бы тот матч, но отстранение означало лишение призовых и рейтинговых очков. К счастью, ATP частично удовлетворила протест Дениса. Ему сохранили призовые и очки за турнир, но оставили в силе штраф за неспортивное поведение в размере $ 36,4 тыс.

К работе Аленсфорта есть много вопросов в последнее время. Можно вспомнить не только моменты с Фритцем и Шаповаловым, но и эмоциональный спор Грега с немцем Александром Зверевым по поводу фиксации аута во время майского полуфинала «Мастерса» в Риме с Алехандро Табило.

Александр Зверев и Грег Аленсфорт Фото: Dan Istitene/Getty Images

Остаётся надеяться, что рефери из США прислушается к критике и сделает какие-то выводы из эпизодов в матчах Фритца и Шаповалова. Момент с Тейлором также является очередным сигналом для ATP, что нельзя полагаться лишь на автоматическую систему. И если уж она по каким-то причинам не сработала, то теннисист не должен страдать из-за того, что сам моментально не обратил внимание на сбой машины.