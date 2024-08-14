Свёнтек приписали употребление допинга, но доказательств нет. Разбираемся в скандале

В польском спорте разразился неожиданный скандал. Хакеры взломали базу данных Польского антидопингового агентства (POLADA). Согласно слитым в Сеть данным, теннисистка Ига Свёнтек, футболист Роберт Левандовски и другие знаменитые представители страны провалили допинг-тесты, но этот факт скрывали от общественности. Соответственно, спортсмены не понесли наказания.

Наиболее известные спортсмены, которые фигурируют в «сливе»;

Роберт Левандовски (футбол). 12.03.2022, положительный тест на стеназол (анаболический стероид);

Ига Свёнтек (теннис). 05.07.2021, положительный тест на эритропоэтин (ЭПО);

Пётр Жила (прыжки на лыжах с трамплина), 18.09.2022, положительный тест на амфетамин;

Анита Влодарчик (лёгкая атлетика), 29.11.2021, положительный тест на метилгексамин.

POLADA выступила с официальным заявлением, в котором подтвердила факт взлома хакерами их базы, но при этом заявила, что все данные о положительных тестах спортсменов являются фейковыми.

В похожем стиле отреагировало Международное агентство по обеспечению честности тенниса (ITIA), но только касательно случая Свёнтек. Организация заявила, что в их базе данных нет никаких доказательств того, что первая ракетка мира из Польши сдала положительный тест на допинг. База данных агентства включает период, когда Свёнтек якобы сдала тест, который дал положительный результат на запрещённый препарат, хотя в то время борьба с допингом входила в компетенцию Международной федерации тенниса (ITF), отмечается в источнике.

Ига Свёнтек Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В данной ситуации немного настораживает тот факт, что официальные организации реагируют на сомнительную утечку. Стоит разобраться, кто именно сливал данные. Изначально публикация появилась в некоторых телеграм-каналах, она распространялась от имени хакерской группы Beregini, которая, очевидно, действует в Польше. Позже эту же информацию разместил аккаунт в соцсети X (ранее Twitter) под названием E-Tour de Dope, сейчас он уже удалён.

Источник, мягко говоря, не внушает доверия. Это даже куда менее солидно, чем «сливы» 2016 года от хакерской группы Fancy Bears, опубликовавшей документы из взломанной ими базы данных ВАДА, согласно которым организация разрешила сёстрам Серене и Винус Уильямс, Рафаэлю Надалю и Петре Квитовой принимать некоторые запрещённые для других спортсменов препараты по медицинским исключениям TUE. Тогда поднялся нешуточный скандал, который массово обсуждался в СМИ, хотя формально к теннисистам не было поводов придраться. Всё-таки TUE – это норма в спорте, о них знают антидопинговые органы.

Разница в том, что Fancy Bears — известная группа хакеров, которую среди прочего обвиняли во взломе серверов Демократической партии США и «сливе» документов, касающихся бывшей участницы президентской гонки Хиллари Клинтон. Beregini — непонятная организация, а сам «слив» организован достаточно примитивно. В польских медиа многие убеждены, что это может быть каким-то троллингом от малолетних интернет-хулиганов. Хотя POLADA и ITF на это отреагировали, что, опять же, немного удивляет.

Первая ракетка мира Ига Свёнтек пока никак не комментировала так называемые утечки. Хакеры вменяют бронзовому призёру недавней Олимпиады в Париже применение эритропоэтина, который контролирует образование эритроцитов. Он используется как лечебное средство, но в спорте является допингом. Возможно, у Свёнтек есть TUE или она вообще никогда не принимала этот препарат. Вряд ли Ига сама собирается затрагивать данную тему. Разве что журналисты решат её прямо спросить. Например, во время турнира категории WTA-1000 в Цинциннати, первый матч на котором Свёнтек проведёт с француженкой Варварой Грачёвой уже 15 августа в 2:00 мск.