Мирра за час разгромила американку в США! Это 10-я победа россиянки над игроком из топ-20

В среду, 14 августа, на турнире WTA-1000 в Цинциннати продолжились матчи стартового круга. Свой поединок на «тысячнике» проводила и 20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер. В соперницах у неё была китаянка Чжан Шуай. Сейчас представительница Поднебесной находится лишь на 689-й строчке в женской мировой табели о рангах, однако в январе 2023-го она была 22-й ракеткой мира.

Стоит отметить, что у женщин в Открытую эру турнир в Цинциннати брал большую паузу с 1974 года и возобновился только в 2004-м. Чемпионками тут были и россиянки — Вера Звонарёва (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011). До финала также добирались Звонарёва (2004), Динара Сафина (2009), Шарапова (2010) и Светлана Кузнецова (2019). В этом году посев возглавляет первая ракетка мира Ига Свёнтек. Также заявлены россиянки Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова и Диана Шнайдер.

Последняя как раз 14 августа и вышла на один из кортов соревнований, проходящих в штате Огайо. Добавим, что со своей сегодняшней противницей, Чжан Шуай, Диана ранее не встречалась.

За исключением одного гейма, Шнайдер провела стартовый сет на одном высоком уровне. Она много атаковала, мощно подавала, регулярно подключала свой удар слева и выполнила немало виннеров. Серебряный призёр парижской Олимпиады в парном разряде оставляла очень приятное впечатление в дебюте противостояния с Чжан и заслуженно забрала первую партию со счётом 6:1 всего за 25 минут.

Диана продолжила давить оппонентку и далее. Наша соотечественница с ходу сделала брейк, а затем и сохранила его — 2:0. Отметим, что Шнайдер отлично подавала на протяжении всей встречи, мощно била слева, всё время действовала первым номером и полностью переиграла свою китайскую соперницу со счётом 6:1, 6:4 всего за 56 (!) минут. Представительница Китая по скоростям просто не успевала за мощной и точной Дианой. Отметим, что Чжан Шуай установила новый рекорд WTA и ATP. Она потерпела 22-е поражение подряд — предыдущий рекорд удерживался 24 года. Диана Шнайдер же в следующем раунде сыграет с американкой Эшлин Крюгер.

Ещё одна россиянка, Анна Калинская, на старте Цинциннати выясняла отношения с Катержиной Синяковой. Счёт личных встреч равный — 1-1. При этом Синякова одержала свою единственную победу над Калинской очень давно, в первом круге квалификации турнира в Санкт-Петербурге 2016 года — 4:6, 6:3, 6:2. Анна же выиграла в первом раунде основной сетки US Open — 2023 — 6:4, 6:2.

В первом сете нового очередного противостояния Калинская допускала слишком много ошибок. Синякова играла не на каком-то космическом уровне, однако держала мяч в игре солидно и уверенно. Чешка контролировала ход матча и оказывала на соперницу достаточно давления. В стартовой партии Катержина позволила четвертьфиналистке Australian Open 2024 года в одиночном разряде выиграть лишь один гейм — 6:1 за 26 минут.

Но Анна смогла перевернуть ход противостояния в свою пользу. 15-я ракетка мира достаточно резко прибавила во втором сете, а Синякова, наоборот, сбавила и стала допускать больше ошибок. Наша соотечественница с ходу повела со счётом 4:0 и обеспечила себе комфортный задел для победы в партии. В итоге Калинская забрала сет со счётом 6:2 за 42 минуты.

В решающей партии 25-летняя уроженка Москвы в целом контролировала ход игры. Вторая ракетка России постоянно была впереди по геймам и хоть и не подала на матч с первой попытки, однако уверенно завершила поединок на приёме, не доводя дело до второй подачи на матч и возможных нервов в связи с приближением соперницы в счёте. 1:6, 6:2, 6:3 — именно с таким счётом Калинская одержала волевую победу над Катержиной Синяковой за 1 час 46 минут. Во втором круге турнира в Цинциннати Анна сыграет с испанкой Паулой Бадосой.

А вот третья ракетка России Людмила Самсонова за путёвку во второй круг соревнований в Цинциннати боролась с китаянкой Синьюй Ван, которая занимает 39-е место в рейтинге WTA. Ранее девушки встречались лишь однажды. В 1/8 финала «пятисотника» в Токио в 2022 году Людмила одолела оппонентку со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

В новой очной битве Самсонова сразу же взяла инициативу в свои руки. Отечественная спортсменка с ходу забрала чужую подачу, а затем и взяла гейм на своей — 2:0. При счёте 4:2 в свою пользу Людмила с третьей попытки оформила ещё один брейк и вышла подавать на сет — 5:2. Правда, сделать ей этого не удалось. 17-я ракетка мира провалила гейм на своей подаче, отдав его под ноль — 5:3. И всё же со второй попытки Самсонова подала на первую партию — 6:4 за 40 минут. Примечательно, что в этом гейме россиянка отыграла двойной брейк-пойнт.

В начале второго сета девушки взяли геймы на своей подаче, а затем обменялись брейками — 2:2. Затем Людмила снова отлично сыграла на приёме. Она сделала брейк под ноль, сразу же закрепив его — 4:2. Однако Самсонова позволила себе немного расслабиться, а в результате это вылилось в два подряд проигранных гейма — 4:4. Но 25-летняя уроженка Оленегорска вовремя собралась и отлично провела концовку своего поединка, сделав важный брейк при счёте 5:4, а затем без проблем подав на матч — 6:4, 6:4 за 1 час 31 минуту. Следующей противницей Людмилы станет полька Магда Линетт.

Мирра Андреева начинала свой путь на престижном «тысячнике» в США встречей с хозяйкой кортов Эммой Наварро. Теннисистки впервые играли друг с другом. В рейтинге Эмма сейчас 13-я (это её лучшая позиция в карьере), а Мирра — 24-я (её лучший результат — 23-я строчка). Отметим также, что это был первый матч Андреевой после серебряной медали ОИ-2024 в Париже в паре с Дианой Шнайдер.

В дебюте противостояния Мирра смотрелась уверенно. Она с большим преимуществом выиграла стартовый сет, хотя Эмма вполне могла вернуться в игру, если бы сделала обратный брейк при счёте 2:3. Однако россиянка отстояла ту свою подачу, после чего отдала всего одно очко за два следующих гейма — 6:2. Статистика партии: 4/8 у Андреевой по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 3/10 – у Наварро.

Во втором сете Мирра также не испытала особых проблем. Серебряный призёр парижской Олимпиады в парном разряде довольно рано сделала брейк, поведя со счётом 2:1, и продолжала удерживать преимущество. А в седьмом гейме россиянка ещё раз взяла чужую подачу. При этом на брейк-пойнте девушки выдали лучший розыгрыш матча. После обмена примерно из 20 ударов 17-летняя Андреева успела к укороченному, сыграла слева по линии, Наварро пыталась обвести справа кроссом, но россиянка дотянулась с лёта — 6:2. Нашей юной звёздочке оставалось лишь подать на матч, что у неё успешно получилось. 6:2, 6:2 — именно с таким счётом за 65 минут Мирра разгромила хозяйку кортов. Это 10-я победа россиянки над теннисисткой из топ-20 рейтинга WTA. Далее Андрееву-младшую ждёт битва с экс первой ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии.

Турнир WTA-1000 в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа. За всеми событиями этих престижных соревнований можно следить на «Чемпионате».