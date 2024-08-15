На «Мастерсе» в Цинциннати в четверг завершается второй круг. На кортах появятся и девять россиян. Подробности — в трансляции.

Хачанов бьётся со Зверевым за 3-й круг Цинциннати! Ещё играют Рублёв, Шнайдер, Мирра. LIVE

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Цинциннати, где сражаются лучшие теннисисты мира, включая и россиян. В рамках второго круга сыграют Андрей Рублёв (шестой номер посева), Карен Хачанов, Дарья Касаткина (9), Людмила Самсонова (10), Анна Калинская (13), Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Диана Шнайдер. Из представителей топ-4 посева на корты выйдут Кори Гауфф (2), Арина Соболенко (3), Елена Рыбакина (4), испанец Карлос Алькарас (2) и немец Александр Зверев (3), который сразится с Хачановым.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.