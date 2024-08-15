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Шнайдер, Мирра, Рублёв, Хачанов: онлайн-трансляция Мастерса в Цинциннати, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Хачанов бьётся со Зверевым за 3-й круг Цинциннати! Ещё играют Рублёв, Шнайдер, Мирра. LIVE
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция «Мастерса» в Цинциннати
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На «Мастерсе» в Цинциннати в четверг завершается второй круг. На кортах появятся и девять россиян. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Цинциннати, где сражаются лучшие теннисисты мира, включая и россиян. В рамках второго круга сыграют Андрей Рублёв (шестой номер посева), Карен Хачанов, Дарья Касаткина (9), Людмила Самсонова (10), Анна Калинская (13), Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Диана Шнайдер. Из представителей топ-4 посева на корты выйдут Кори Гауфф (2), Арина Соболенко (3), Елена Рыбакина (4), испанец Карлос Алькарас (2) и немец Александр Зверев (3), который сразится с Хачановым.

ATP Masters 1000. Цинциннати. Сетка
WTA-1000. Цинциннати. Сетка
Цинциннати (м). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 18:15 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1
1
         
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Цинциннати (м). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 19:30 МСК
Чжан Чжичжэнь
44
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Цинциннати (ж). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 19:30 МСК
Эшлин Крюгер
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Цинциннати (ж). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 20:00 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Цинциннати (ж). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 21:00 МСК
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Цинциннати (ж). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 21:30 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Цинциннати (ж). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 23:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Цинциннати (ж). 2-й круг
16 августа 2024, пятница. 00:00 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Цинциннати (ж). 2-й круг
16 августа 2024, пятница. 01:30 МСК
Каролина Возняцки
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

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Хачанов бьётся со Зверевым Расписание четверга
Live Даниил Сальников

Хачанов бьётся со Зверевым

И начинается игровой день. Среди прочих первым запуском сражаются россиянин Карен Хачанов и немец Александр Зверев. Следить за всеми подробностями матча можно в нашей текстовой трансляции.

Цинциннати (м). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 18:15 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1
1
         
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
17:43 Даниил Сальников

А вот остальные россияне выступили успешно, включая Мирру Андрееву, для которой это был первый матч после Олимпиады.

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17:19 Даниил Сальников

Для Даниила Медведева это поражение стало третьим подряд, начиная с 3-го круга Олимпиады и учитывая «Мастерс» в Монреале. Россиянин не смог сдержать эмоции после первого проигранного сета и выплеснул негатив в воздух, а потом и на арбитра.

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17:14 Даниил Сальников

Лидер отечественного тенниса Даниил Медведев сегодня ночью неожиданно проиграл в стартовом матче чеху Иржи Легечке и выбыл из борьбы. Читайте подробности.

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17:07 Даниил Сальников

Расписание четверга

Сегодня будут доиграны матчи 2-го круга — 12 у мужчин и 14 у женщин. Причём в этих 26 встречах сыграют аж 9 россиян, то есть в каждом третьем поединке. Вот как выглядит полное расписание четверга для теннисистов из России.

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