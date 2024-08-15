Хачанов бьётся со Зверевым за 3-й круг Цинциннати! Ещё играют Рублёв, Шнайдер, Мирра. LIVE

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Цинциннати, где сражаются лучшие теннисисты мира, включая и россиян. В рамках второго круга сыграют Андрей Рублёв (шестой номер посева), Карен Хачанов, Дарья Касаткина (9), Людмила Самсонова (10), Анна Калинская (13), Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Диана Шнайдер. Из представителей топ-4 посева на корты выйдут Кори Гауфф (2), Арина Соболенко (3), Елена Рыбакина (4), испанец Карлос Алькарас (2) и немец Александр Зверев (3), который сразится с Хачановым.
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Хачанов бьётся со Зверевым
И начинается игровой день. Среди прочих первым запуском сражаются россиянин Карен Хачанов и немец Александр Зверев. Следить за всеми подробностями матча можно в нашей текстовой трансляции.
А вот остальные россияне выступили успешно, включая Мирру Андрееву, для которой это был первый матч после Олимпиады.
Для Даниила Медведева это поражение стало третьим подряд, начиная с 3-го круга Олимпиады и учитывая «Мастерс» в Монреале. Россиянин не смог сдержать эмоции после первого проигранного сета и выплеснул негатив в воздух, а потом и на арбитра.
Лидер отечественного тенниса Даниил Медведев сегодня ночью неожиданно проиграл в стартовом матче чеху Иржи Легечке и выбыл из борьбы. Читайте подробности.
Расписание четверга
Сегодня будут доиграны матчи 2-го круга — 12 у мужчин и 14 у женщин. Причём в этих 26 встречах сыграют аж 9 россиян, то есть в каждом третьем поединке. Вот как выглядит полное расписание четверга для теннисистов из России.
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