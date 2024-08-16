А вот Карен Хачанов, Дарья Касаткина и Анна Калинская зачехлили ракетки на престижных соревнованиях в США.

Рублёв за час разгромил китайца в Цинциннати. Дальше также прошли Шнайдер и Самсонова

В четверг, 16 августа, на супертурнире в Цинциннати проходили матчи второго круга. Свой поединок на «тысячнике» проводил и 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов. В соперниках у него был немец Александр Зверев, занимающий четвёртое место в рейтинге ATP.

Счёт личных встреч — 4-2 в пользу Зверева (3-2 на харде). Он выиграл в Санкт-Петербурге-2016, на «Ролан Гаррос» — 2018, на Олимпиаде в Токио 2021 года (в финале), а также этой весной на «Мастерсе» в Майами. Хачанов же был сильнее на «Мастерсах» в Париже-2018 и в Монреале-2019. Все поединки, кроме матча на «РГ», завершились в двух сетах, а на парижском грунте был пятисетовик.

В стартовом сете новой очной битвы Александр великолепно действовал на подаче. Лишь в одном гейме у россиянина были возможности на приёме, в других геймах немец действовал почти бесподобно. Кроме того, олимпийский чемпион Токио в одиночном разряде много атаковал и очень неплохо ходил к сетке. Он закрыл первую партию со счётом 6:3 за 32 минуты. Статистика сета: 9 — 8 по ударам навылет и ошибкам у Зверева, 3 — 9 — Хачанова.

Отметим, что Александр и дальше хорошо подавал, мощно играл с задней линии и часто ходил вперёд. Карен допускал довольно много неточностей, но и его оппонент, особенно на своей подаче, возможностей сопернику практически не давал. У Зверева оказался и хороший процент попадания первого мяча, и хорошие цифры реализации на первой подаче. Представитель Германии одержал победу со счётом 6:3, 6:2. В следующем круге немец сыграет с Пабло Карреньо-Бустой.

На корт в Цинциннати выходил и вторая ракетка России Андрей Рублёв. Олимпийский чемпион Токио в миксте сражался с китайцем Чжан Чжичжэнем.

Рублёв вёл по личным встречам со счётом 2-0. Он выиграл 6:3, 6:2 во втором круге Астаны-2022 и 6:7 (4:7), 6:2, 6:4 – в первом круге Дубая-2024.

Теннисисты на протяжении большей части партии нового матча практически шли на равных, хотя именно у Рублёва было чуть-чуть больше зацепок на приёме. Тем не менее казалось, что всё идёт к тай-брейку постепенно, как вдруг при 4:5, 30:15 Чжичжэнь задёргался немного и допустил три невынужденные подряд. Стартовый сет забрал именно Андрей — 6:4. Статистика: 12/4 у Андрея, 8/12 – у Чжана по ударам навылет/невынужденным ошибкам.

Во второй партии россиянин сделал быстрый брейк, поведя со счётом 2:0. Наш соотечественник сохранил своё преимущество до конца сета. Таким образом, Рублёв добился победы со счётом 6:4, 6:3 за 1 час. В третьем круге спортсмен встретится с Брэндоном Накашимой из США.

За выход в третий круг турнира WTA-1000 в Цинциннати боролась сегодня Диана Шнайдер. Её противницей была хозяйка кортов Эшлин Крюгер.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Крюгер. Она выиграла в прошлом году в четвертьфинале мелкого турнира в Шарлоттсвилле — 6:2, 4:6, 6:2.

Первый сет этого противостояния получился очень неровным, с большими перепадами. По ходу партии Эшлин имела преимущество, подавала на сет, но затем проиграла три гейма подряд. Диана смогла прибавить в нужный момент, хорошо ходила вперёд и использовала свой удар слева. Она выиграла стартовую партию со счётом 7:5.

Во втором сете Шнайдер владела инициативой и полностью доминировала на корте. Подача, удар слева, выходы к сетке. Серебряный призёр парижской Олимпиады в паре почти не ошибалась и показала теннис очень высокого уровня. Крюгер старалась, но на другой половине корта была соперница, которая на голову выше. Россиянка и вовсе не отдала ни гейма оппонентке в этой партии, обыграв её со счётом 7:5, 6:0. В следующем круге Диана встретится с канадкой Лейлой Фернандес.

Ещё одна россиянка, Людмила Самсонова, боролась за право сыграть в 1/8 финала Цинциннати с полькой Магдой Линетт. По личным встречам впереди была именно наша спортсменка — 2-0.

Первая партия нового очного поединка выдалась очень упорной. У обеих девушек были шансы на приёме, но раз за разом они выходили из трудных ситуаций. При счёте 6:5 у Линетт и вовсе был двойной сетбол на чужой подаче, однако Самсонова выстояла и перевела игру в тай-брейк, где оказалась удачливее — 7:6 (12:10). Продолжительность партии составила 78 (!) минут.

Совсем разные получились сеты у девушек далее. После тяжелейшего тай-брейка россиянка дальше разгромила соперницу — 6:1. Дальше ей играть с Элиной Аванесян, которая теперь представляет Армению.

Первая ракетка России Дарья Касаткина, в свою очередь, сражалась с местной теннисисткой Тэйлор Таунсенд. Полуфиналистка Открытого чемпионата Франции 2022 года в одиночном разряде откровенно неудачно начала свою встречу. В двух геймах у неё было суммарно пять брейк-пойнтов, но ни один она не реализовала. А вот американка Тэйлор Таунсенд повела с брейком — 4:1, затем выиграв ещё два гейма подряд — 6:1 за 37 минут.

В следующем сете россиянка сумела переломить ход противостояния. Она действовала намного активнее, чем её оппонентка, а также надёжнее. В итоге в этой партии Дарья сделала два брейка и добилась победы со счётом 6:2 за 38 минут, сравняв счёт по сетам.

Но в решающем сете хозяйку кортов было не остановить. Не успела Касаткина оглянуться, как Тэйлор была впереди уже с двумя брейками — 4:1. Добавим, что в каждом чужом гейме третьей партии у Дарьи были брейк-пойнты. Но ни один из шести она не реализовала и проиграла американке Таунсенд — 1:6, 6:2, 1:6 за 1 час 57 минут и выбыла из борьбы.

А вот Анна Калинская во втором круге престижных соревнований в США сражалась с Паулой Бадосой. Девушки впервые сыграли друг с другом во взрослом теннисе. В рейтинге Калинская сейчас 15-я, а Бадоса — 36-я. При этом чуть больше двух лет назад, 25 апреля 2022-го, Паула была второй ракеткой мира.

В дебютной очной игре при счёте 2:3 пошла череда брейков. С брейком лидировала именно Паула Бадоса — 6:3. Представительница Испании вышла подавать на сет. Она сделала это под ноль и повела по партиям — 6:3 за 34 минуты.

Во втором сете при счёте 2:4 Анна добилась обратного брейка — 3:4, но тут же россиянка проиграла Пауле Бадосе два гейма подряд, а с ними и весь матч — 3:6, 2:6 за 1 час 5 минут. Отметим, что девушка Стефаноса Циципаса сыграла уверенно, допустив семь двойных ошибок и подав пять эйсов, а вот россиянка, возможно, не восстановилась после травмы запястья.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа. За всеми событиями этих престижных соревнований можно следить на «Чемпионате».