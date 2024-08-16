Мирра не оставила шансов Плишковой во втором круге Цинциннати. Дальше — встреча с Паолини

В ночь на пятницу, 16 августа, на женском «тысячнике» в Цинциннати прошли матчи второго круга с участием российских теннисисток. За выход в третий раунд в конце этого игрового дня поборолись Мирра Андреева, Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова.

Сперва на корт вышла Мирра Андреева (24), ей предстояло сразиться с экс первой ракеткой мира Каролиной Плишковой (45). Для теннисисток эта встреча стала первой.

Мирра в прошлом году на харде перед US Open сыграла только в Кливленде, где завершила борьбу уже во втором круге. На своём дебютном «тысячнике» в Цинциннати Андреева-младшая стартовала с победы над 11-й сеяной Эммой Наварро (6:2, 6:2). Плишкова же начала выступление в США триумфом в непростом матче с Викторией Томовой (7:6, 7:6).

С самого начала матча Андреева доставила проблем Плишковой. Чешка вышла подавать и сразу встретилась с упорной борьбой от россиянки. Пять раз счёт доходил до «ровно», и Мирра, нередко допускавшая ошибки по длине, с шестой попытки сделала брейк. И он, вероятно, определил ход всего сета.

Реализация брейк-пойнтов была неидеальна у Мирры: в пятом гейме на подаче соперницы россиянка вновь лидировала, довела счёт до 40-0, но не смогла противостоять атакам чешки и упустила три возможности забрать гейм. С трудом, но всё же доводила Андреева дело до конца, и в том же пятом гейме с четвёртой попытки сделала брейк.

Комфортное преимущество в первой партии было у Мирры не только по счёту, но и по игре. Особенно на подаче, которую россиянка, в отличие от своей оппонентки, пару раз в стартовом сете взяла под ноль. Лидерство Андреевой отразилось и на счёте: за 36 минут и со счётом 6:2 она забрала партию.

Мирра Андреева Фото: Robert Prange/Getty Images

Первый уверенный гейм на своей подаче Плишкова забрала на старте второго сета. Казалось, что это могло добавить уверенности Каролине, но она ничего не могла сделать против прессинга Мирры. Поначалу чешка стойко его выдерживала, но уже в пятом гейме вновь не смогла ничего ему противопоставить – Андреева вышла вперёд с брейком.

Плишкова выстояла в двух упорных геймах на своей подаче в середине сета, но в самой концовке сил на третью такую же боевую мини-партию ей не хватило. Каролина вышла подавать при счёте 3:5, но сильно подвели её двойные ошибки, которых за всю игру накопилось аж 12 штук. Когда подача проходила, чешка поддавливала Мирру в розыгрышах, не скромничала в выходах к сетке, но Андреева была к ним готова.

В результате Мирра, не подарив чешке ни одного шанса вернуться в матч и сделать брейк, одержала уверенную победу и вышла дальше. В лайв-рейтинге россиянка вернулась на наивысшую для себя 23-ю строчку. А в третьем круге Цинциннати она встретится с победительницей следующего поединка, одной из участниц которого стала другая российская теннисистка.

Выйти на Мирру в следующем круге предстояло Анастасии Потаповой (44) или Ясмин Паолини (5). Ранее россиянка и итальянка единожды виделись на корте. Тогда, в Индиан-Уэллсе в этом году, победу оставила за собой Анастасия (7:5, 0:6, 6:3).

Последние пару месяцев Потапова испытывает проблемы: с июньского турнира в Бирмингеме, где Анастасия добралась до полуфинала, ей не удавалось пройти первый круг. Только в Цинциннати россиянка наконец преодолела стартовую стадию после пяти неудачных турниров подряд.

Анастасия Потапова Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Первый сет во встрече Потаповой и Паолини оказался неровным и напряжённым. В первом же гейме россиянке пришлось отыгрывать брейк-пойнты, два из которых она спасла, а вот на третьем противопоставить что-либо агрессивной игре итальянки не смогла.

Паолини вышла на матч в неплохой форме и своими фирменными мощными ударами добилась преимущества по счёту 3:0. Однако к четвёртому гейму разыгралась Потапова, она стала находить возможности для собственных атак, подачу настроила и один брейк отыграла. Тут же, правда, Ясмин вновь забрала его обратно, но после того, как итальянка повела со счётом 5:1, в её игре случился сбой. Анастасия подловила на этом соперницу, начала напрягать её перестрелками глубоко под заднюю линию и на этой победной волне смогла забрать пять геймов подряд.

Решить исход этого нервного сета должен был тай-брейк. Потапова начала спешить, чаще отправлять мячи по углам и в сетку. Анастасия своими же ошибками подарила концовку этого сета сопернице. Паолини забрала стартовую партию за 57 минут и со счётом 7:6 (7:2).

Ясмин Паолини Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во втором сете Потапова продолжила биться, забирать свои подачи и пытаться навязывать борьбу итальянке. Однако решающим в этой партии стал восьмой гейм на подаче россиянки. Как могла, Анастасия билась на задней, но не выдерживала давления и чуть чаще допускала ошибки по длине. Два брейк-пойнта спасла российская теннисистка, но третьим уже воспользовалась итальянка.

Паолини вышла подавать на матч при счёте 5:3 и уверенно, со второй попытки завершила встречу. Теперь в третьем круге Цинциннати она встретится с Миррой Андреевой.

Завершился этот игровой день встречей Анастасии Павлюченковой (28) и Каролины Возняцки (84). Девушки давно играют в туре, поэтому имеют богатую историю встреч, в которой с заметным отрывом лидирует датская теннисистка (7-1). Единственный раз россиянка одерживала победу в этом непростом для неё противостоянии в Цинциннати 12 лет назад! Тогда Анастасия в двух партиях одолела Каролину (6:4, 6:4).

В новой, девятой для теннисисток встрече обе показали неплохую игру. Первый сет выдался упорным: в середине партии девушки обменялись брейками, а в других геймах редко давали сопернице забрать свою подачу под ноль.

При счёте 5:5 Павлюченкова заработала важный брейк-пойнт и по совместительству скрытый сетбол, но для его реализации прикладывать много сил не пришлось: Возняцки двойной подачей помогла сопернице забрать гейм. В следующей мини-партии Каролина добралась до двух брейк-пойнтов, но Анастасия, на протяжении практически всей партии диктующая игру, преимущество уже не упустила. Россиянка забрала стартовый сет за 52 минуты и со счётом 7:5.

Во второй партии теннисистки продолжили борьбу, и Павлюченкова с самого начала сета даже повела с брейком, но при счёте 4:2 в пользу россиянки игру прервал проливной дождь. Из-за непогоды Анастасия и Каролина продолжить матч не смогли.

Женский «тысячник» в Цинциннати продлится до понедельника, 19 августа. За всеми событиями из США следите на «Чемпионате».