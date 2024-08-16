«С головой не всё в порядке». Соперник россиянина устроил мегадебош в Цинциннати в 2019-м

Австралийский теннисист Ник Кирьос примет участие в выставочном турнире UTS в Нью-Йорке, который пройдёт с 22 по 23 августа. Это будет первый выход Кирьоса на корт со времён травяного турнира в Штутгарте в июне 2023 года, где он провёл всего один матч и уступил в стартовом раунде китайцу У Ибину.

Последние два года Ник фактически не играл из-за травмы колена. Кирьосу всего 29 лет, но многие не верят в его возвращение на корт. Во время паузы в игровой карьере он неплохо освоился в качестве эксперта на телевидении и блогера. Ник освещает крупные турниры и ведёт свой подкаст, гостем которого, среди прочих, становился и сам Новак Джокович.

Ник Кирьос берёт интервью у Новака Джоковича Фото: Graham Denholm/Getty Images

Австралийца нельзя назвать образцом трудовой этики. Кажется, сам Ник уже не хочет возвращаться в ATP-тур. Болельщики будут помнить его как талантливого, но не реализовавшего потенциал игрока. Он явно мог добиться большего, чем семь титулов ATP (среди которых нет «Мастерсов» и «Шлемов»), выход в финал Уимблдона-2022 и максимальное 13-е место в мировом рейтинге.

Показать максимум на корте Кирьосу мешали несерьёзное отношение к делу и скандальный характер. Порой Ник устраивал дикие выходки на корте. Именно он нарвался на крупнейший штраф в истории тенниса за абсолютно неадекватное поведение на турнире в Цинциннати в 2019 году в матче с россиянином Кареном Хачановым. Вспоминаем, как это было.

Кирьос в трёх сетах уступил Хачанову (7:6, 6:7, 2:6) во втором круге «Мастерса» в Цинциннати. По ходу первого сета австралиец получил предупреждение за то, что выбил мяч с корта, а в конце второй партии был оштрафован на очко за неспортивное поведение. Ник регулярно спорил с ирландским судьёй Фергюсом Мёрфи, после чего заявил, что «не обязан каждый раз терпеть эту картошку в кресле». Ещё он называл его «чёртовым идиотом». Первое оскорбление рефери было не таким уж безобидным, как может показаться не посвящённым в контекст людям. Картофель – очень популярный в Ирландии продукт, но в 1845-1849 годах в стране был Великий голод, связанный с массовым заражением посевов.

Ник Кирьос на «Мастерсе» в Цинциннати в 2019-м Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Кирьос также решил упомянуть не слишком ладившего с ним Рафаэля Надаля, когда получил от Мёрфи предупреждение за затяжку времени на старте третьего сета, перед которым он брал туалетный перерыв и сломал две ракетки.

«Абсолютная чушь, позор. Покажите мне доказательства того, что Рафаэль Надаль тратит на подачу не больше времени, чем я. Если вы сможете найти что-то из этого, я закрою рот и больше никогда не буду говорить. Гарантирую, что вы не найдёте ничего из этого, ничего. Рафа тратит столько же времени? Смешно. Если это так, то я ухожу из тенниса. Я один из самых быстрых игроков. Рафа играет в какой-то другой вид спорта. Это не теннис. Хочу играть в то, во что играет он», — сказал Кирьос.

Кирьос часто ведёт себя скандально, но в матче с Хачановым в Цинциннати он был слишком заведён и превзошёл свои привычные «стандарты». В первом сете Ник уступал 2:5, но победил на тай-брейке, хотя жаловался на боли в ноге и говорил, что снимется, если отдаст партию. При этом он отыграл сетбол эйсом со второй подачи со скоростью 127 км/ч. Но в дальнейшем Хачанов перехватил инициативу на корте и добыл волевую победу.

«У Ника действительно большой талант, но с головой иногда не все в порядке. В любом случае это был трудный матч для меня. Я с большим трудом добился победы. С его игрой реально тяжело справиться. Всегда нужно держать концентрацию, и только тогда есть шансы победить», — прокомментировал поведение соперника Хачанов после матча.

Карен Хачанов на «Мастерсе» в Цинциннати в 2019-м Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Удивляет, что Кирьос вообще избежал дисквалификации и доиграл встречу до конца. После вылета с «Мастерса» в Цинциннати Ник смонтировал видео, доказав, что Рафаэль Надаль тратил на подачу на 14 секунд больше, чем он в Цинциннати, но это мало кого волновало. Кирьос вёл себя максимально некорректно на корте. Наказание было неизбежным и оказалось довольно суровым.

Сразу после матча Кирьоса оштрафовали на $ 113 тыс. Это взыскание с игрока стало рекордным в истории тенниса. Если детализировать, то Кирьосу пришлось платить следующие суммы за свои действия:

неспортивное поведение с последующим снятием очка – $ 20 тыс.;

уход с корта без разрешения – $ 3 тыс.;

различимая (слышимая) брань – $ 5 тыс.;

словесное оскорбление судьи – $ 20 тыс.;

четыре иных случая неспортивного поведения – $ 65 тыс.

ATP также уточнила, что продолжает рассматривать произошедшее в матче и может назначить дополнительный штраф или отстранить австралийца. Окончательный вердикт по Кирьосу вынесли в конце сентября. Ник был признан виновным в серьёзном нарушении кодекса поведения ATP по результатам расследования обстоятельств игры в Цинциннати.

Расследование, проведённое исполнительным вице-президентом ATP Гэйлом Дэвидом Брэдшоу, признало вину Кирьоса «существенной», потому что за последний год это была не первая его атака на судью. Теннисисту назначили ещё один штраф в размере $ 25 тыс., отстранили на 16 турнирных недель, а также назначили полугодовой испытательный период. При этом отмечалось, что штраф и дисквалификация Кирьоса будут условными и их снимут, если за испытательный срок в ATP и на «челленджерах» он не получит предупреждений за словесную или физическую агрессию, нецензурную брань в адрес сотрудников турниров или зрителей, неспортивное поведение; будет работать с психологом во время турниров и консультироваться со специалистом по поводу своего поведения в межсезонье.

«Видимо, я ближайшие шесть месяцев буду паинькой. Я могу играть. У меня условное наказание, расслабьтесь. Я буду играть, и теннис не перестанет быть весёлым, всё в порядке. Мне просто нужно сдерживать своё поведение, вот и всё», — написал Кирьос в соцсетях после наказания.

Ник Кирьос в 2019 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Казалось, Ник не выполнит вышеуказанные условия и наказание станет реальным, а не условным. Сложно было представить, что Кирьос в течение полугода удержится как минимум от нецензурной брани на корте. Но австралийцу это удалось. Вскоре после вынесения вердикта за Цинциннати он снялся с азиатской серии турниров и пропустил заключительную часть сезона-2019 из-за травмы ключицы. На Australian Open – 2020 Ник дошёл до четвёртого круга, где уступил Рафаэлю Надалю. На удивление Кирьос вёл себя более-менее корректно и сдержанно. В матче с Надалем всего один раз сломал ракетку после проигранного очка на своей подаче, за что заплатил $ 25 тыс. При этом проступок не посчитали слишком серьёзным. Дисквалификация на 16 недель в силу не вступила.

В феврале Ник провёл всего один матч, снявшись во время первого круга турнира в Акапулько из-за травмы запястья. А затем грянула пандемия коронавируса. Теннисные соревнования массово отменяли. Соответственно полгода условного срока Кирьоса завершились. Он не перестал скандально вести себя на корте и нарываться на наказания, но уже без нависания риска столкнуться с дисквалификацией на четыре месяца. А просто нарываться на штрафы Нику не привыкать. За карьеру он заплатил $ 544 тыс. в казну ATP, что тоже является рекордом в истории тенниса. Но призовыми Кирьос получил $ 12,49 млн, так что особо не обеднел из-за постоянных нервных срывов.

Болельщики неоднозначно относятся к Нику Кирьосу. Кого-то раздражают его выходки, однако некоторые считают их своего рода разбавлением серых будней тенниса. Кирьос привносит на корт эпатаж и делает просмотр матчей со своим участием нескучным. Конечно, иногда он запредельно переходит рамки приличия, но всё равно многие фанаты ещё хотели бы увидеть Ника в игре. К сожалению, этот вопрос слишком неопределённый, поскольку австралиец не особо рвётся возобновлять выступления на профессиональном уровне.