Мирра Андреева повторила достижение Марии Шараповой и Серены Уильямс

Андреева повторила достижение Шараповой и Серены

Мирра Андреева разгромила Каролину Плишкову в Цинциннати — 6:2, 6:3. Благодаря этому россиянка стала пятой теннисисткой с 1975 года, которой удалось до 18 лет обыграть трёх экс первых ракеток мира.