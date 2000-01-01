Андреева повторила достижение Шараповой и Серены
Мирра Андреева разгромила Каролину Плишкову в Цинциннати — 6:2, 6:3. Благодаря этому россиянка стала пятой теннисисткой с 1975 года, которой удалось до 18 лет обыграть трёх экс первых ракеток мира.
Талантливые тинейджеры
До Мирры подобное достижение покорялось Мартине Хингис (1996), Анне Курниковой (1998), Серене Уильямс (1999) и Марии Шараповой (2004/2005).
Мирра Андреева повторила достижение Марии Шараповой и Серены Уильямс
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