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Шнайдер, Мирра, Рублёв, Самсонова: онлайн-трансляция Мастерса в Цинциннати, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Рублёв рвётся в 1/4 финала Цинциннати! Ещё играют Самсонова, Шнайдер, Мирра. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция «Мастерса» в Цинциннати
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На «Мастерсе» в Цинциннати в пятницу завершается третий круг. На кортах появятся и пять россиян. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на супертурнире в Цинциннати, где сражаются лучшие теннисисты мира, включая и россиян. В рамках третьего круга сыграют Андрей Рублёв (шестой номер посева), Людмила Самсонова (10), Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Анастасия Павлюченкова, причём последняя вначале доиграет поединок второго круга и в случае успеха в тот же день сразится и в третьем. Из представителей топ-5 посева на корты выйдут Ига Свёнтек (1), Арина Соболенко (3), Ясмин Паолини (5), Янник Синнер (1), Карлос Алькарас (2), Александр Зверев (3) и Хуберт Хуркач (5).

ATP Masters 1000. Цинциннати. Сетка
WTA-1000. Цинциннати. Сетка
Цинциннати (м). 3-й круг
16 августа 2024, пятница. 19:05 МСК
Брэндон Накашима
49
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Цинциннати (ж). 3-й круг
16 августа 2024, пятница. 19:05 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Аванесян
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Цинциннати (ж). 2-й круг
16 августа 2024, пятница. 20:30 МСК
Каролина Возняцки
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Остановлен
0 : 1
1 2 3
         
5 		2
7 		4
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Цинциннати (ж). 3-й круг
16 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Цинциннати (ж). 3-й круг
16 августа 2024, пятница. 23:30 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

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Дождь отложил матчи Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

Поступила новая информация — дождь в Цинциннати продлится до 20:00 мск.

17:44 Даниил Сальников

Накануне на турнире уверенно стартовал Андрей Рублёв. А вот Карен Хачанов сошёл с дистанции вслед за Даниилом Медведевым.

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Накануне игровой день был насыщенным событиями. Все подробности — в нашем прошлом лайве.

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17:28 Даниил Сальников

Дождь отложил матчи

Накануне 5 поединков не завершились из-за дождя — 3 у женщин и 2 у мужчин. Сегодня прогноз погоды на начало дня неутешительный. Старт уже отложен как минимум на один час — на 19:00 мск. Следим.

17:26 Даниил Сальников

Расписание пятницы

Сегодня должны быть доиграны несколько матчей второго круга, а также полностью проведён третий. Вот в каком порядке сыграют россияне.

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