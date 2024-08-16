Рублёв рвётся в 1/4 финала Цинциннати! Ещё играют Самсонова, Шнайдер, Мирра. LIVE!

На «Мастерсе» в Цинциннати в пятницу завершается третий круг. На кортах появятся и пять россиян. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на супертурнире в Цинциннати, где сражаются лучшие теннисисты мира, включая и россиян. В рамках третьего круга сыграют Андрей Рублёв (шестой номер посева), Людмила Самсонова (10), Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Анастасия Павлюченкова, причём последняя вначале доиграет поединок второго круга и в случае успеха в тот же день сразится и в третьем. Из представителей топ-5 посева на корты выйдут Ига Свёнтек (1), Арина Соболенко (3), Ясмин Паолини (5), Янник Синнер (1), Карлос Алькарас (2), Александр Зверев (3) и Хуберт Хуркач (5).

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