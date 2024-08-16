Рублёв рвётся в 1/4 финала Цинциннати! Ещё играют Самсонова, Шнайдер, Мирра. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на супертурнире в Цинциннати, где сражаются лучшие теннисисты мира, включая и россиян. В рамках третьего круга сыграют Андрей Рублёв (шестой номер посева), Людмила Самсонова (10), Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Анастасия Павлюченкова, причём последняя вначале доиграет поединок второго круга и в случае успеха в тот же день сразится и в третьем. Из представителей топ-5 посева на корты выйдут Ига Свёнтек (1), Арина Соболенко (3), Ясмин Паолини (5), Янник Синнер (1), Карлос Алькарас (2), Александр Зверев (3) и Хуберт Хуркач (5).
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Поступила новая информация — дождь в Цинциннати продлится до 20:00 мск.
Накануне на турнире уверенно стартовал Андрей Рублёв. А вот Карен Хачанов сошёл с дистанции вслед за Даниилом Медведевым.
Накануне игровой день был насыщенным событиями. Все подробности — в нашем прошлом лайве.
Дождь отложил матчи
Накануне 5 поединков не завершились из-за дождя — 3 у женщин и 2 у мужчин. Сегодня прогноз погоды на начало дня неутешительный. Старт уже отложен как минимум на один час — на 19:00 мск. Следим.
Расписание пятницы
Сегодня должны быть доиграны несколько матчей второго круга, а также полностью проведён третий. Вот в каком порядке сыграют россияне.
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