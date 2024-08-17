Рублёв вышел в 1/4 финала Цинциннати и снова сыграет с Синнером. А Мирра сотворила камбэк

В пятницу, 16 августа, на супертурнире в Цинциннати продолжались некоторые матчи второго круга, а также стартовали встречи третьего. Свой поединок 1/8 финала на «Мастерсе» в США проводил и шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв. В соперниках у него был представитель США Брэндон Накашима, занимающий 49-е место в рейтинге ATP.

Первый круг россиянин пропускал на правах шестого сеяного, а в матче 1/16 финала «тысячника» закрыл китайца Чжан Чжичжэня со счётом 6:4, 6:3. Американец, в свою очередь, прошёл соотечественница Тейлора Фритца (6:4, 4:6, 7:6 (7:4)) и француза Артюра Фиса (7:5, 7:6 (7:3)).

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Рублёва (2-0 на харде). Олимпийский чемпион Токио в миксте выиграл со счётом 6:2, 6:1 во втором круге Сан-Диего-2021 и 6:2, 6:2 в третьем круге Монреаля, всего шесть дней назад. Накашима же победил на грунте Барселоны этой весной — 6:4, 7:6 (8:6).

В первом сете оба теннисиста действовали очень ровно. Порой розыгрыши получались очень долгими, и каждый выжидал ошибки соперника, нежели переходил сразу в атаку. В итоге игроки добрались до тай-брейка и даже на нём оба выглядели достаточно уверенно. Но на «теннисном пенальти» сильнее всё же оказался именно Андрей — 7:6 (7:5). Продолжительность партии составила 52 минуты.

Если в первом сете оба теннисиста выглядели довольно ровно, то в дальнейшем это кардинально изменилось. Рублёв с первого гейма второй партии активнее атаковал, не боялся выходить к сетке и вообще чувствовал себя намного увереннее. В итоге россиянин отдал хозяину кортов лишь один гейм в этом сете, добившись победы со счётом 7:6 (7:5), 6:1 за 1 час 22 минуты. Отметим, что олимпийский чемпион Токио в миксте выиграл 75-й матч на «Мастерсе» в карьере. Далее Андрей снова встретится с Янником Синнером, который на отказе прошёл Джордана Томпсона. Напомним, неделей ранее москвич одолел лидера рейтинга ATP в Монреале.

За выход в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Цинциннати боролась сегодня и 17-я ракетка мира Людмила Самсонова. Её противницей была экс-россиянка Элина Аванесян, с недавних пор представляющая Армению. Людмила на пути к битве с уроженкой Пятигорска переиграла Синьюй Ван (6:4, 6:4) и Магду Линетт (7:6 (12:10), 6:1). Элина, попавшая в основную сетку «тысячника» в Огайо как лаки-лузер, сенсационно прошла двух чемпионок ТБШ: канадку Бьянку Андрееску (6:4, 7:5) и латвийку Елену Остапенко (2:6, 6:2, 6:2).

Теннисистки лишь раз встречались друг с другом. Самсонова оказалась сильнее Аванесян во втором круге Уимблдона-2024 со счётом 6:3, 6:3.

В первой партии Элина провела ряд очень классных розыгрышей. К тому же Самсонова помогала ей невынужденными ошибками. У Аванесян неточностей тоже было немало, впрочем, но преимущества ей хватило, чтобы сделать один брейк на старте матча и удержать его до самого окончания сета — 6:4. 17-я ракетка мира имела шанс на обратный брейк в самой концовке партии, но она им не воспользовалась.

Второй сет буквально пролетел. Уже в концовке первой партии Людмила начала прибавлять, а далее просто снесла соперницу с корта, меньше чем за полчаса повесив ей «баранку» — 6:0. У Самсоновой всё летело в корт, в то время как у Аванесян ничего не получалось. В концовке представительница Армении уже и вовсе не боролась, вероятно, копя силы на решающий сет.

В третьей партии Людмиле пришлось постараться на фоне второго сета. Элина зацепилась и даже повела с брейком на старте, однако затем её противница прибавила. Аванесян не справилась с мощью атак российской теннисистки. Таким образом, отечественная спортсменка добилась волевой победы со счётом 4:6, 6:0, 6:3 за 2 часа 2 минуты. Для нашей девушки это четвёртый четвертьфинал «тысячника» в карьере и второй – в сезоне. Самсонова вышла в четвертьфинал Цинциннати, где сыграет либо с Ариной Соболенко, либо с Элиной Свитолиной.

Второй день отношения на корте выясняли финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года в одиночном разряде Анастасия Павлюченкова из России и экс первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки. Напомним, ночью противостояние спортсменок, проходившее в рамках второго круга, прервала непогода. Россиянка забрала стартовый сет за 52 минуты и со счётом 7:5. А во второй партии теннисистки продолжили борьбу, Павлюченкова с самого начала сета даже повела с брейком, но при счёте 4:2 в её пользу в Цинциннати начался проливной дождь. Поэтому из-за неблагоприятных погодных условий Анастасия и Каролина продолжить очное противостояние не смогли. В сегодняшней доигровке россиянка быстро дожала экс-лидера рейтинга WTA со счётом 7:5, 6:4 за 1 час 40 минут. Примечательно, что датчанка до этого семь раз обыгрывала нашу теннисистку, а единственную победу над соперницей Анастасия одержала в Цинциннати-2012. Павлюченкова сегодня же сразится с Чжэн Циньвэнь за четвертьфинал.

Ещё одна россиянка, Мирра Андреева, сражалась за право сыграть в 1/4 финала Цинциннати с итальянкой Ясмин Паолини. 17-летняя уроженка Красноярска успела на соревнованиях в США справиться с Эммой Наварро (6:2, 6:2) и Каролиной Плишковой (6:2, 6:3). Двукратная финалистка мэйджоров в одиночном разряде на правах пятой сеяной, в свою очередь. провела лишь одну встречу и одолела нашу Анастасию Потапову со счётом 3:6, 6:3, 6:2.

Счёт личных встреч равный — 1-1. Мирра выиграла в 1/8 финала Мадрида со счётом 7:6 (7:2), 6:4, а Ясмин победила в полуфинале «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:1. Оба поединка состоялись в этом году. Кроме того, в финале Олимпиады-2024 в парном разряде Паолини и Сара Эррани взяли верх над Андреевой и Дианой Шнайдер,

Уже в начале встречи девушки обменялись брейками — 1:1. Далее удерживали свою подачу до шестого гейма, где Паолини снова брейканула Мирру — 4:2. На брейк-пойнте наша спортсменка и вовсе допустила двойную ошибку. Затем Ясмин оставалось лишь довести сет до победы, что она и уверенно сделала — 6:3 за 40 минут.

Вторая партия выдалась очень упорной. Теннисистки удерживали свою подачу до восьмого гейма, где неожиданно просела Паолини. Итальянка позволила Андреевой сделать брейк — 5:3. А уже следом Мирра без проблем подала на сет, забрав его со счётом 6:3 за 42 минуты.

На старте третьей партии Мирра Андреева сразу сделала брейк — 1:0. В пятом гейме юная россиянка взяла еще одну чужую подачу, причём под ноль, и увеличила отрыв — 4:1. Однако затем она потеряла свою подачу — 4:2. При этом наша девушка тут же отлично отыграла на приёме и вернула преимущество в два брейка — 5:2. После перехода россиянка вышла подавать на матч. У неё получилось сделать это. 3:6, 6:3, 6:2 — именно с таким счётом Андреева одолела Паолини и вышла на первую ракетку мира Игу Свёнтек. Мирра одержала 39-ю победу в туре, пробилась в шестой четвертьфинал в карьере и сезоне (второй на WTA-1000), а также во второй раз в карьере оказалась сильнее противницы из топ-5.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа. За всеми событиями этих престижных соревнований можно следить на «Чемпионате».