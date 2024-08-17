А Диана Шнайдер на «тысячнике» в Цинциннати не смогла пройти третий круг.

Павлюченкова одолела олимпийскую чемпионку! И вышла в первый четвертьфинал за пять месяцев

В ночь на субботу, 17 августа, на женском «тысячнике» в Цинциннати прошли матчи с участием российских теннисисток. За выход в четвертьфинал поборолись Диана Шнайдер и Анастасия Павлюченкова.

Сперва свои большие победы одержали Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Андрей Рублёв. На пути к четвертьфиналу Мирра одолела пятую ракетку мира Ясмин Паолини, Людмила переиграла Элину Аванесян, а Андрей не оставил шансов Брэндону Накашиме.

Ближе к концовке этого насыщенного игрового дня за победу в третьем круге поборолась Диана Шнайдер (20). Её соперницей стала Лейла Фернандес (26). Девушки встретились впервые.

Россиянка на пути к третьему кругу переиграла Чжан Шуай (6:1, 6:4) и Эшлин Крюгер (7:5, 6:0), а канадка оказалась сильнее Юань Юэ (3:6, 6:4, 6:3) и Елены Рыбакиной (3:6, 7:6, 6:4).

На старте матча Шнайдер пыталась диктовать игру, догоняла резаные и глубокими ударами под заднюю линию физически ослабляла соперницу. Только казалось, что изначально чуть больше концентрации на эту встречу набрала Фернандес: на первой же подаче россиянки она заработала три брейк-пойнта и последний смогла реализовать.

Уже в третьем гейме Шнайдер после срыва удара справа стала нервничать и переговариваться со своим тренером Игорем Андреевым, упустив следом эту мини-партию под ноль. У Фернандес же чаще мячи летели в корт, была хороша подача и заметен боевой настрой.

На этой волне Лейла взяла пять геймов подряд! Единственную мини-партию на своей подаче Диана смогла выиграть только в концовке сета, избежав тем самым «баранки». Сразу после этого россиянка ещё поборолась за партию, заработала на подаче соперницы три брейк-пойнта, но всё же Фернандес за 36 минут и со счётом 6:1 забрала этот сет.

Диана Шнайдер Фото: Dylan Buell / Getty Images

Во второй партии Шнайдер стала выглядеть убедительнее. Правда, девушки сыграли два гейма, и начал капать дождь. Уходить в подтрибунное помещение не пришлось – тучи обошли корты стороной – но всё же небольшая пауза возникла. После неё Диана смогла подловить соперницу на нескольких неточностях, добавить мощи своим ударам и сделать брейк.

Невынужденные ошибки, увы, так и не покинули россиянку в этом матче. Не пошёл форхенд, на котором больше всего проблем возникало у Дианы. Фернандес же старалась играть на удержание и выжидать ошибки от соперницы.

Такая тактика стала выигрышной для Лейлы. В девятом гейме при счёте 4:4 Шнайдер ещё оказала сопротивление, раскладывала мячи по углам и косо подавала, но Фернандес стойко сидела в обороне и вновь ожидала неточностей от Дианы. Канадка в результате сделала брейк, а затем без особых проблем забрала и встречу (6:1, 6:4).

Выступление Шнайдер позволит ей подняться в WTA: сейчас в лайв-рейтинге она занимает наивысшую для себя 18-ю строчку. Далее россиянка сыграет на US Open. А Фернандес в следующем раунде Цинциннати встретится с Джессикой Пегулой.

Завершился игровой день матчем Анастасии Павлюченковой (28). Она впервые встретилась с китаянкой Чжэн Циньвэнь (7). Для россиянки этот матч стал вторым за несколько часов: ранее она доигрывала встречу с Каролиной Возняцки, из-за дождя перенесённую со вчерашнего дня. Датчанку россиянка переиграла со счётом 7:5, 6:4.

Встречу с Циньвэнь Павлюченкова начала очень уверенно, забрав первую же свою подачу под ноль. У обеих теннисисток этот элемент игры поначалу выглядел убедительно, поэтому добираться до брейк-пойнтов им было сложно. По справедливости, исход этой упорной партии должен был решиться на тай-брейке. Но всё произошло немного раньше.

В самый неудачный момент, при счёте 5:6, разладилась подача у китаянки, и это помогло россиянке с первых же ударов на приёме действовать остро. Два сетбола заработала Павлюченкова и со второго забрала партию (7:5).

Анастасия Павлюченкова Фото: Dylan Buell / Getty Images

Второй сет для россиянки сложился ещё легче. Чжэн Циньвэнь стала испытывать проблемы в розыгрышах ещё в конце первой партии и преодолеть эти неудачи не смогла. Лишь один гейм смогла взять китаянка.

Павлюченковой оставалось держать мяч и минимизировать собственные ошибки, ожидая неточностей со стороны Циньвэнь. Такую тактику Анастасия чередовала с активными действиями и выходами к сетке. Всё это позволило россиянке добиться лёгкой победы во второй партии и во встрече. В послематчевом интервью на корте она призналась, что по-хорошему удивилась своему выступлению, и обрадовалась тому, что смогла повысить свой уровень по ходу игры.

Павлюченкова впервые за почти полгода смогла добраться до четвертьфинала: в прошлый раз ей это удавалось в начале марта на турнире серии WTA-500 в Сан-Диего. Теперь за улучшение результата Анастасия в Цинциннати поборется с испанкой Паулой Бадосой.

«Тысячник» в США продлится до понедельника, 19 августа. За всеми событиями с турнира следите на «Чемпионате».